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Banco Central: los gobernadores ayudan al Gobierno a aprobar la reforma y piden lugares en el directorio

El oficialismo confía en tener los votos. En el articulado, los aliados pedirán que haya un cupo en el BCRA para economistas de sus provincias.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
El bloque La Libertad Avanza de Diputados. Debatirán la reforma del Banco Central.&nbsp;

El bloque La Libertad Avanza de Diputados. Debatirán la reforma del Banco Central. 

Javier Milei llega a este miércoles seguro de tener consenso en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La votación del articulado tendrá una polémica: los gobernadores aliados insisten en sumar un párrafo para que sus provincias tengan miembros en el directorio del organismo.

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Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

La propuesta la realizaron en comisiones Eduardo Falcone (MID) y el bloque Elijo Catamarca, que tienen listos los párrafos para pedirlo en el recinto. Pretenden que haya representación de las provincias en el BCRA y buscarán un texto de consenso. En La Libertad Avanza entienden que esa medida es impracticable, porque podría ser catalogada de inconstitucional. Confían en que los aliados sin gobernadores no acompañarán la propuesta.

"Es preferible hacer un acuerdo político durante la designación", explican desde el oficialismo. El problema de esa promesa es que los actuales directores están designados y mantendrían sus cargos, porque el proyecto no obliga a cambiar autoridades.

Los bloques de partidos provinciales apoyarán en general el proyecto y en tal caso dejarán la discusión para el debate en particular.

De esta manera, La Libertad Avanza repite la base de 130 votos (uno más que la mayoría), que usó para aprobar el súper-RIGI el 24 de junio. Ese día el oficialismo tuvo una ausencia, que este miércoles no se repetirá.

La cuenta tiene a LLA (95), PRO (12), los seis de la UCR; las duplas del MID y de Producción y Trabajo -San Juan-, el trío de Independencia (Tucumán), José Garrido (Santa Cruz), Karina Maureira y los nueve de Innovación Federal (Salta y Misiones), que antes de la sesión cambiarán el nombre.

Se llamarán Argentina Federal y será presentado a las 11.30 por el gobernador misionero, Hugo Passalacqua, divorciado de su padrino político, Carlos Rovira. No estará su colega salteño Gustavo Sáenz, quien objeta otro artículo de la reforma del BCRA: el siete, que impide el financiamiento a las provincias.

Los números para el Banco Central

A este lote de aliados se sumará una porción de Provincias Unidas. Votará a favor la presidenta del bloque, la santafesina Gisela Scaglia. La acompañarán los ex-PRO, Sergio Capozzi y José Núñez. El quinteto de Córdoba aprobará en general, pero podría oponerse a los artículos del sistema de remoción.

Consideran que tiene un error: el texto contempla la posibilidad de remoción por dos tercios, una mayoría que sólo puede determinar la Constitución. Además, también quieren garantizarse algún lugar cuando haya recambio de autoridades.

La dupla de la Coalición Cívica y Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot), no acompañaría. Elijo Catamarca definirá al final si se suma.

Los bloques Unión por la Patria (93 miembros) y el Frente de Izquierda (cuatro) por ahora son los únicos decididos a votar en contra de un proyecto que representa el corazón de la batalla cultural para Milei.

La reforma del Banco Central alimentará el relato de campaña presidencial. En el oficialismo hablan de la ley de su legado. El proyecto señala que el objetivo único del organismo es sostener la moneda, tal como se estaba escrito hasta la modificación de la ley en 2012.

El objetivo central es prohibir que el BCRA financie a los gobiernos. Para eso, no se permiten los adelantos transitorios al Tesoro y la emisión de letras intransferibles. Tampoco podrá transferir ganancias que surjan por la suba del precio del dólar o del oro o comprar bonos del Gobierno en el mercado primario, aunque sí en el secundario.

Otros temas

Inocencia Fiscal II es la continuidad de un régimen iniciado este año para declarar el Impuesto a Ganancias, que en la práctica permite registrar dinero que no haya sido declarado, a partir de una presunción de inocencia.

Para lograr el dictamen, el oficialismo tuvo que prohibirle ese beneficio a quienes hayan sido funcionarios durante los últimos cinco años.

El cambio principal respecto a la ley actual es que se eliminan los topes para acceder a una declaración jurada de Ganancias con régimen simplificado. En la versión que rige actualmente, los límites establecidos de ingresos y patrimonio fueron de $1000 millones y $10.000 millones, respectivamente. Si prospera esta iniciativa, podrá ingresar cualquier contribuyente. Los votos para este proyecto están más justos, porque el quinteto de Córdoba no quiere votar.

El Tratado de Patentes (PCT) fue firmado hace tres décadas, aprobado en el Senado en 1998 y el debate en la cámara baja se reactivó este año por pedido de Estados Unidos. Durante la comisión, hubo un cambio favorable a los laboratorios farmacéuticos locales: se eliminó el capítulo II, que habilita informes preliminares y no vinculantes de oficinas del exterior sobre cada invento. Ese cambio hizo que el PRO firmara en disidencia.

Temas de aliados

Para garantizar el cuórum, Menem armó la lista de proyectos a tratar con los pedidos de cada bancada asociada. Fue necesario incluir proyectos como la creación de cámaras federales en Mar del Plata y Tucumán (aprobados en el Senado) y la baja del IVA para la mandioca, reclamada por los diputados de Misiones, que presentarán un nuevo bloque.

Hay además un proyecto para declarar el "Camino de Brochero" de Córdoba como parte integrante del patrimonio inmaterial de Argentina y una decena de declaraciones de capitalidades para sumar aliados.

Este martes agregó uno de Unión por la Patria: la Ley Joaquín, para proteger establecimientos ndeportivos y evitar accidentes. Su autora es Luciana Potenza, de Unión por la Patria. Su incorporación resultó una chicana para sostener el cuórum.

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