En Córdoba siete de cada diez personas tomaron deuda y Llaryora se diferencia de Milei con un plan de alivio

Siete de cada diez personas en Córdoba tomaron al menos un préstamo durante los últimos dos años y la mitad utilizó ese dinero para comprar alimentos. Martín Llaryora tomó nota de un problema que ganó espacio en la conversación pública y anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para refinanciar las deudas de las familias.

El gobernador bautizó la iniciativa “Alivio Cordobés” y busca mostrar al Estado provincial ofreciendo una respuesta frente a un fenómeno sobre el que el gobierno de Javier Milei tiene otra posición. La Casa Rosada reduce el crecimiento de la morosidad a una relación entre privados y descarta, por ahora, intervenir para atender el endeudamiento de los hogares.

Llaryora encontró ahí otro terreno para ensayar el juego de contrastes que viene profundizando con La Libertad Avanza . Mantiene abiertos los canales de diálogo con el poder central y acompaña decisiones cuando considera que benefician a Córdoba, pero aprovecha cada oportunidad para diferenciar su modelo de gestión en la previa del año electoral.

No obstante, se respira tensión. Como contó Letra P , el Presidente en la reunión que encabezó con miembros del Congreso se refirió a las deudas familiares.

En ese sentido, Milei acusó a la oposición de instalar determinados temas como “mercados repugnantes”, capaces de generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política. Estaba haciendo referencia a la morosidad de lo créditos. "Buscan encapsular distintos segmentos del electorado y convertir situaciones concretas de la economía o de la vida cotidiana en conflictos políticos", añadió el mandatario.

En esa línea, Milei se refirió a los cuestionamientos sobre la morosidad y sostuvo que es necesario analizar los datos y las causas detrás de cada situación, "sin convertirlas en un problema macroeconómico".

Martín Llaryora mete al Estado en la deuda familiar

El proyecto que ingresará a la Legislatura propone un esquema de refinanciación que tendrá al Banco de Córdoba como una de sus herramientas y al que el Gobierno pretende incorporar también a las entidades financieras privadas.

El primer objetivo es reducir las tasas que actualmente pagan las familias endeudadas. El segundo apunta a concentrar distintos pasivos dentro de una misma entidad para convertirlos en una cuota previsible, con planes que irían de 24 a 48 meses.

El esquema supone un reparto del costo entre las partes. La administración provincial resignaría carga impositiva, los bancos una porción de su rentabilidad y los usuarios asumirían el compromiso de cancelar la deuda mediante cuotas que puedan afrontar.

PROYECTO DE LEY "ALIVIO CORDOBÉS"



Enviaré a la @LegislaturaCBA el proyecto de ley para poner en marcha el Programa "Alivio Cordobés".



Una iniciativa para dar respuesta a una realidad que golpea la mesa de muchos hogares: la angustia de la deuda familiar.

No estamos hablando… pic.twitter.com/tBWM9Xml4Q — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) August 25, 2026

“No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses”, planteó Llaryora al presentar la iniciativa.

La apuesta también tiene un objetivo económico. El Panal entiende que reducir el peso de los intereses puede liberar una parte de los ingresos familiares para volcarlos nuevamente al consumo, uno de los frentes afectados por el enfriamiento de la actividad.

“Cada peso que una familia cordobesa se ahorra de intereses es un peso que vuelve de inmediato al almacén de barrio, a la carnicería o al comercio local”, sostuvo el gobernador.

Sin plata al día 20 en Córdoba

Los números explican por qué el endeudamiento entró en la agenda provincial. El informe “La gestión de la crisis en los hogares cordobeses”, elaborado por el Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Córdoba, reveló que siete de cada diez personas agotan sus ingresos mensuales el día 20 o incluso antes.

Las deudas de las familias de Córdoba crece y es para pagar alimentos

El mismo trabajo detectó que el 70% recurrió a algún préstamo durante los últimos dos años. Entre quienes tuvieron que endeudarse, la mitad utilizó el dinero para comprar alimentos.

El último relevamiento del Instituto de Investigaciones del Centro de Almaceneros de Córdoba muestra que el 92,3% de las familias argentinas mantiene algún tipo de deuda activa y que la morosidad sobre ese universo llegó al 88,9% en agosto.

La combinación entre ingresos que se terminan antes de fin de mes, créditos utilizados para cubrir gastos cotidianos y dificultades crecientes para afrontar las cuotas convirtió al endeudamiento en otro indicador del deterioro de la economía doméstica.