Santa Fe Business Forum: Pullaro inaugura su "Mundial de los negocios" con compradores de más de 40 países

Santa Fe Business Forum: Pullaro prepara su "Mundial de los negocios" con compradores de más de 40 países

El gobierno de Maximiliano Pullaro impulsa la tercera edición del Santa Fe Business Forum , la feria empresarial que se convirtió en una de las cartas fuertes de la gestión en materia productiva. Desde el lunes 31 al 4 de septiembre, inversores y empresas volverán a encontrarse en Rosario , con una novedad: este año habrá actividades en la capital provincial.

Cuando se realizó por primera vez, en septiembre de 2024, el foro empresario fue presentado por la Casa Gris como una experiencia que pretendía repetirse año a año, como un sello de la impronta productiva que prometía la entonces nueva gestión.

Aquella edición reunió en La Fluvial de Rosario a más de 200 compradores y alrededor de mil empresas. La lógica fue traer a potenciales compradores a la provincia en vez de obligar a las pymes a viajar para buscar clientes.

Un año después, el gobierno provincial subió la apuesta. La segunda edición pasó de tres a cinco días y convocó a 250 compradores internacionales, cerca de mil empresas y 40 fondos de inversión, con una agenda más amplia que incorporó la producción de combustible de Vaca Muerta , logística, turismo y el rol de la hidrovía .

Santa Fe Business Forum 2026 ya está en marcha. Del 31 de agosto al 4 de septiembre, nuestra provincia volverá a ser el punto de encuentro entre empresas santafesinas, compradores internacionales, inversores y referentes globales, en la tercera edición del Santa Fe Business… pic.twitter.com/sKaGwPOzA0

Ahora Pullaro va por la tercera: más de mil oferentes, compradores de 40 países, 18 sectores productivos, unas 250 startups y más de 50 circuitos productivos.

Qué busca el gobierno de Santa Fe

Detrás de los números que dan cuenta del alcance de la propuesta aparece una idea que el gobierno santafesino sostiene desde principios del mandato de Pullaro: usar al Estado provincial como puente entre la producción santafesina y los mercados internacionales.

La apuesta, dicen, no se limita a aumentar exportaciones, sino que apunta a facilitar a muchas pequeñas y medianas empresas el acceso a contactos que les resultarían muy costosos o inaccesibles por cuenta propia.

El esquema funciona como una ronda de negocios, pero a la inversa. Santa Fe selecciona compradores del exterior, releva qué productos buscan y cruza esa demanda con empresas locales que pueden ofrecerlos. Antes de las jornadas, compradores y vendedores acceden a los perfiles de sus potenciales contrapartes y se organizan agendas de reuniones comerciales.

Maximiliano Pullaro y Gustavo Puccini.

En la previa, el gobierno provincial ya exhibió algunos resultados de las ediciones anteriores. La autopartista rosarina Juntas Illinois, que participó en las dos primeras, asegura que el Forum le permitió concretar nuevos negocios y fortalecer vínculos con clientes. ByZen, una firma de base tecnológica, también destacó los contactos logrados con compañías del exterior.

Hay también una búsqueda discursiva detrás del evento empresario. Desde que llegó a la Casa Gris, Pullaro proyecta a Santa Fe como una provincia capaz de sostener una agenda productiva propia, apoyada en el campo, la industria, las exportaciones y la economía del conocimiento.

“Somos el motor que empuja y le marca el rumbo a la Argentina”, se golpeó el pecho el gobernador semanas atrás, una definición que resume buena parte del perfil que intenta imprimirle a su gestión.

Así, el Forum se convirtió también en una vidriera para ese relato. No es casual que el propio ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, haya buscado darle una carga más rimbombante al bautizar a la edición de este año como el “Mundial de los negocios” y ubicarla dentro de la estrategia de internacionalización que impulsa Pullaro para conectar la producción santafesina con la demanda global.

Cómo será el Business Forum 2026

Durante cinco días habrá rondas B2B (de negocio a negocio), un foro de inversiones, capacitaciones y recorridas productivas. Los compradores mantendrán reuniones directas de alrededor de media hora con empresarios, productores y emprendedores santafesinos a partir de agendas previamente organizadas.

Santa Fe Business Forum 2025



Junto al gobernador @maxipullaro presentamos en Buenos Aires la segunda edición de este gran encuentro internacional, que del 1 al 5 de septiembre en La Fluvial de Rosario reunirá a 250 compradores internacionales de 16 sectores productivos y a… pic.twitter.com/u24JC6e8UP — Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) August 20, 2025

Esta vez, además, el gobierno santafesino difundió una radiografía de la demanda que llegará a la provincia. Brasil encabeza la nómina con 11 compradores interesados en alimentos, carnes, maquinaria agrícola y energías renovables. México concentra búsquedas en nueve sectores, incluidos videojuegos y producción audiovisual, mientras que Estados Unidos apunta a autopartes, construcción y genética.

Uruguay, Chile y España aparecen, entre otros rubros, con interés en carnes, lácteos, muebles y nutrición animal.

A esos mercados se suman destinos menos habituales para la producción santafesina, como Etiopía, Congo, Gambia, Kenia, Filipinas, Vietnam, Singapur, Australia y Canadá. Los circuitos incluirán visitas a industrias, frigoríficos, tambos y polos biotecnológicos del centro y norte provincial.

La Nación vuelve después del faltazo de 2025

La agenda tendrá además una diferencia trascendental respecto de la edición anterior. En 2025, la escasa presencia de funcionarios nacionales fue uno de los datos del encuentro. Esta vez, en cambio, habrá enviados del gobierno de Javier Milei.

El programa incluye representantes de Cancillería y del Ministerio de Economía, entre ellos Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, y Carolina Cuenca, subsecretaria de Comercio Exterior.

La organización, de todos modos, seguirá en manos de la provincia. Pullaro abrirá oficialmente el encuentro el lunes próximo y volverá a participar del cierre, el 4 de septiembre.