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ES LA SEGURIDAD

Alejandra Monteoliva llega a Rosario con foco en el sector productivo y sin fotos con Pullaro

La agenda de la ministra para este jueves está centrada en el empresariado y los fiscales. Cero encuentros políticos: tampoco verá a Javkin.

Por Letra P | Periodismo Político
La Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, visitará Rosario con agenda variada: empresarios, fiscales y la sede del Comando Unificado.

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Al menos eso no está previsto en su agenda que tiene, como actividad central, un encuentro con el círculo rojo local. La funcionaría visitará además la sede del comando unificado y se entrevistará con fiscales para intercambiar información que permita ajustar el despliegue de las distintas fuerzas de seguridad en el territorio.

Agenda con empresarios y seguimiento del Plan Bandera

La principal actividad que la ministra tiene prevista es una reunión con representantes del denominado círculo rojo rosarino, integrada por referentes del sector empresario y productivo.

Según explicó la funcionaria, el objetivo es sostener un intercambio de informaciones, miradas y necesidades de cada sector. Monteoliva aseguró que es una costumbre que tiene con distintos actores para evaluar la marcha de la política de seguridad y recoger aportes que permitan mejorar las respuestas que puede ofrecer la Casa Rosada.

"Nos reunimos de manera permanente con todos los sectores. Todas las semanas tenemos encuentros con representantes productivos y empresariales porque es importante contar en qué punto estamos de la gestión de la seguridad nacional y escuchar a cada uno para ser mucho más asertivos en las respuestas", sostuvo en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Monteoliva remarcó que sus viajes periódicos a Rosario respondieron al monitoreo de los indicadores del Plan Bandera y al acompañamiento de las fuerzas federales desplegadas en la ciudad. En ese marco, aseguró que los resultados obtenidos "son muy positivos" para la ciudad, la provincia y el país.

La ministra también vinculó la mejora de los indicadores de seguridad con la recuperación de la actividad económica. "La ciudad de Rosario se ha ido transformando. Se reactivaron el turismo, la actividad cultural, deportiva y también la construcción. La seguridad y el crecimiento económico van de la mano", afirmó.

Reuniones con fiscales y coordinación con Santa Fe

La agenda en la ciudad incluye además una visita al comando unificado, donde analizará junto con las autoridades el funcionamiento del operativo que comparten en el terrritorio las fuerzas federales con la policía provincial.

Monteoliva también mantendrá reuniones con fiscales que intervienen en investigaciones vinculadas al crimen organizado. Según explicó, esos encuentros permitieron intercambiar información para ajustar el despliegue territorial de las distintas fuerzas de seguridad.

Aunque no tendrá reuniones políticas durante la visita, la funcionaria dialogó con el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, antes de iniciar el viaje a Rosario.

"Hace un ratito estaba conversando con Cococcioni, siempre tenemos una comunicación muy seguida. Con los actores políticos no porque no me alcanza el tiempo, pero sí con los empresarios, la visita al comando unificado y seguramente con algunos fiscales, porque esa información es clave para ajustar también el despliegue", señaló.

De ese modo, la visita tendrá un perfil eminentemente operativo, con eje en la articulación entre el Ministerio de Seguridad Nacional, el sector privado y el Ministerio Público de la Acusación, sin las reuniones institucionales con Pullaro y Javkin que habían caracterizado anteriores desembarcos de la funcionaria nacional en Rosario.

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