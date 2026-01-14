Reforma laboral: el Gobierno evalúa un sistema de compensaciones a las provincias por pérdidas en Ganancias

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli , profundiza los contactos con los gobernadores dialoguistas, el Gobierno evalua ofrecer un sistema de compensaciones a las provincias aliadas por la pérdida de recursos que provocaría la rebaja del Impuesto a las Ganancias , una de las claves de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

En la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) analizan esa alternativa como una concesión política destinada a garantizar el acompañamiento parlamentario. "En líneas generales, todos los dialoguistas nos aclararon que están de acuerdo con la reforma, sólo que después de tres años de ajuste quieren algún tipo de compensación. Es algo que estamos estudiando", confió a Letra P una fuente al tanto de las conversaciones.

"No descartamos que el sistema sea una llave que abra la puerta a la sanción del proyecto", comentó la misma fuente. Si bien es poco probable que el gobierno acceda a cambiar las escalas de Ganancias, algo que, en rigor, beneficiaría tanto a las jurisdicciones aliadas como a las más intransigentes, no se descartan otros tipos de compensaciones. Las provincias tienen desde el inicio de la gestión una batería de reclamos que van desde la reactivación de las obras públicas hasta los números en rojo de las cajas jubilatorias.

Las alternativas se analizan en la mesa política del Gobierno, que se reúne cada semana. La integran, además de Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete Manuel Adorni ; el ministro de Economía, Toto Caputo ; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; que suele estar acompañado del armador Lule Menem ; la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich ; y el asesor Santiago Caputo .

De este espacio surgió la decisión de escuchar el reclamo de los gobernadores como una suerte de moneda de cambio para que le ordenen a sus legisladores acompañar no sólo la reforma laboral, sino también el resto de las iniciativas del oficialismo. La cúpula libertaria todavía tiene en carpeta avanzar con el nuevo Código Penal y la discusión por las vacantes en la Corte Suprema de Justicia , entre otros temas sensibles para el periodo ordinario de 2026.

Este miércoles, el asesor Caputo mantuvo dos reuniones en su despacho ubicado en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. La primera con Santilli y su equipo, para ver los pedidos de los gobernadores y los posibles cambios en el proyecto; y la segunda con Sebastián Amerio, el virtual ministro de Justicia que sigue de cerca el nuevo Código Penal y las negociaciones por los pliegos judiciales.

La agenda de reuniones de Diego Santilli

El ministro del Interior inició el año con una serie de provincias anotadas en su agenda de recorridas. La primera de ellas fue Chaco, donde se reunió con el gobernador Leandro Zdero, uno de los primeros en hacer un guiño político al gobierno y pedir compensaciones económicas por la pérdida de Ganancias.

Además de este encuentro, que se llevó adelante este lunes, Santilli tiene previsto reunirse también con Alfredo Cornejo, de Mendoza y Sergio Ziliotto, de La Pampa. El funcionario se reunirá con el mendocino en su provincia el jueves, en tanto que el viernes hará lo propio con el pampeano en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada.

Recibimos en la Casa del Chaco a Diego Santilli, Ministro del Interior de la Nación.



Reunidos, vamos a avanzar en una agenda conjunta de trabajo, para fortalecer la articulación entre la Nación y provincia, impulsando más gestión, desarrollo y oportunidades para los… — Leandro Zdero (@LeandroZdero) January 12, 2026

El caso de La Pampa

Santilli viajó la semana pasada a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, pero el humo de los incendios tapó la discusión sobre la reforma laboral y todavía no lograron reagendar un nuevo encuentro. La idea de la administración libertaria es que Santilli y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajen a la zona de incendios para monitorear las zonas afectadas.

El caso de La Pampa es distinto. Es que Ziliotto integra el grupo de gobernadores peronistas críticos de LLA, aunque se muestre dispuesto a conversar algunos puntos que no tengan que ver con la "precarización laboral". De hecho, bajo este argumento es que el pampeano sólo aceptó encontrarse con Santilli en un ámbito institucional como Balcarce 50 y no recibirlo en su provincia, como sí lo hicieron algunos de sus pares.