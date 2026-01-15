Santa Fe: el gobierno denuncia sobreprecios en el gas y el impacto puede afectar a todo el norte

Un descubrimiento del gobierno de Maximiliano Pullaro destapó un sobreprecio en la tarifa del gas que pagan varias provincias del centro y norte del país. El tema había comenzado a hacer ruido entre las industrias de Santa Fe , preocupadas por el alto costo del servicio. También impacta en el valor que pagan las estaciones de servicio.

En la Bota siguen el tema de cerca en virtud de que están encarando la construcción de cinco gasoductos. El tema empezó a hacer ruido en los equipos técnicos que responden a Gustavo Puccini , ministro de Desarrollo Productivo santafesino, a mediados del año pasado. Según explicaron, la cuenca de donde sale el gas que se vende en las provincias define una parte de la tarifa. En la Bota , el mix era 55% de gas importado -mayormente de Bolivia - y 45% nacional -de Vaca Muerta -. Lógicamente, el gas importado es más caro, lo que repercutía en la tarifa que se pagaba en Santa Fe .

La diferencia que descubrieron en Santa Fe fue que, a partir de mayo de 2024, Litoral Gas -la firma distribuidora en la provincia, propiedad del fondo de inversión estadounidense Oaktree y de Tecpetrol - comenzó a obtener de Vaca Muerta todo el gas que vendía en la Bota . Es decir, de la cuenca más barata. Ese cambio no repercutió en la tarifa, que siguió reflejando un mix de mayoría gas importado en virtud de que el Enargas , dependiente del gobierno de Javier Milei , no modificó la combinación que aplicaba a la distribuidora en la Bota .

El sobreprecio en la tarifa viene afectando a Santa Fe , a Córdoba y otras provincias del norte. Solo en la provincia que gobierna Pullaro, alrededor de 400 industrias vienen pagando un mayor costo del gas. Además, también encarece la tarifa pagada por las estaciones de servicio que venden GNC para automovilistas y consumidores finales. El impacto estimado es de entre el 20% y el 40% en la tarifa. La afectación a la tarifa residencial es menor, pero existe.

Un año y cuatro meses después de que Santa Fe empiece a recibir la totalidad de su gas desde Vaca Muerta , Puccini envió una nota al gobierno nacional reclamando por “la discordancia entre el mix de cuencas publicado por Enargas para cada distribuidora y las cuencas que realmente abastecen de gas natural a cada área”. La misiva fue dirigida al secretario de Energía Daniel González , al secretario de Coordinación de Producción Daniel González , al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y, un detalle nada menor, a la Autoridad Nacional de la Competencia .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoPuccini/status/2011601625954337115&partner=&hide_thread=false El efecto mariposa



Una denuncia que presentamos en septiembre de 2025 con el gobernador @maxipullaro para que se investigue cómo le cobran la tarifa de gas a las grandes industrias de #SantaFe, porque entendimos que nos estaban cobrando como si consumiéramos gas importado cuando… — Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) January 15, 2026

En la nota, Puccini expresó que la distorsión genera sobreprecios, ya que “usuarios de distintas provincias pagan costos más altos por decisiones regulatorias y limitaciones en la infraestructura de transporte”. Según el ministro, “el mix vigente es físicamente imposible de cumplir por la concentración de la producción en Vaca Muerta y la falta de capacidad de transporte”. Además, denunció riesgos para la competencia por el manejo discrecional del esquema en grandes usuarios y pidió actualizarlo para garantizar transparencia, menor costo del gas y mayor competitividad.

La respuesta a Puccini estuvo a cargo del Enargas, que de alguna manera reconoció la distorsión. Sostuvieron que “el sistema gasífero atraviesa un período de transición que obliga a revisar con cautela el esquema tarifario heredado”. El organismo negó que las inequidades regionales sean producto de decisiones regulatorias y las atribuyó a las limitaciones de infraestructura, resultado de políticas energéticas y tarifarias de gestiones anteriores. Sin embargo, reconoció la necesidad de rediseñar el mix.

Un problema en el horizonte

Lo que ya había sido visto como un triunfo por parte de Santa Fe se festejó aún más esta semana, cuando el Tribunal Nacional de la Competencia abrió “una investigación del mercado en los segmentos de distribución y comercialización del gas natural en el ámbito nacional”. Esa investigación puede desembocar no sólo en un fallo contrario al estado nacional por no controlar a las distribuidoras de gas, sino también en la orden de devolverle a los usuarios lo pagado de más durante el último año y medio. Sin embargo, es un proceso de final incierto.

Mientras tanto, el Enargas filtró que viene trabajando en una resolución para resetear el sistema de transporte de gas natural para “sincerar la realidad de cada cuenca productora de gas a partir de la irrupción de Vaca Muerta”, según informó el medio especializado Econojournal. En Santa Fe, la novedad fue tomada como una señal de que su reclamo destapó un problema que venía siendo ignorado y que podría traer aún más reclamos.