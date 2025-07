Santa Fe: la conducción del PJ explora un congreso para encarrilar el armado de la lista

La realidad es que en el PJ hay más interrogantes que respuestas. Una de las posibilidades es que el congreso no defina la lista, sino que se encargue de generar una mesa política que dé esa discusión, tal cual ocurrió con la nómina de convencionales que encabezó en abril Juan Monteverde . Hasta el momento, no corrió ninguna comunicación oficial, pero es una versión que comienza a circular en las diferentes terminales a partir de los sondeos que abrió la conducción partidaria.

Si bien la idea es que en esa discusión estén representados los diferentes espacios, no está claro aún cómo se conseguirá una adhesión total. Hay quienes creen, además, que un congreso no saldará la discusión de fondo y hay otras terminales que, directamente, entienden que la convocatoria puede representar un riesgo alto, que podría desencadenar una fuerte pelea interna .

El laberinto peronista en Santa Fe

El PJ sigue padeciendo la falta de un liderazgo que organice sus fuerzas al interior y se encuentra inmerso en un laberinto para el que, por ahora, no encuentra salida. En lo declamativo todos pretenden la unidad, pero en las negociaciones no aparece un punto de encuentro a la vista. La posibilidad de que coexistan varias listas peronistas no está descartada.

La disputa por el primer lugar aglutina varios nombres: Agustín Rossi, de La Corriente; Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, y Roberto Mirabella o alguna otra figura del perottismo. Todos se atribuyen razones sobradas para encabezar. Pretende lo mismo, incluso, un grupo de intendentes que le arrimó esa inquietud al senador José Mayans.

El rossismo, que cuenta con el apoyo del sector de los senadores que preside el partido, argumenta que cedió los primeros lugares de la lista para la convención con el objetivo de poder encabezar ahora. En las otras terminales niegan eso. A su vez, el exministro asegura que es el peronista con mayor imagen y posibilidades de ganar. “El criterio que hay que seguir es ver al mejor posicionado y más representativo”, le dijo Rossi a este medio.

El Evita, de la mano de Monteverde

Mientras en el rossismo dicen que el Evita debería conformarse con el tercer lugar, ese espacio sostiene que Toniolli debería ir en el primer lugar. Una de las cartas que juegan es la de Monteverde: fue el rostro para cosechar los 15 puntos en las convencionales y resultó ganador en las elecciones de Rosario. La “estrella” del momento entró al PJ de la mano del Evita, argumentan.

¿Qué ocurriría si Monteverde sale públicamente a reclamar por Toniolli como primer candidato? ¿Cambiaría el rumbo de las negociaciones? En los últimos meses el rosarino se transformó en un actor político importante y cualquier movimiento suyo podría torcer alguna negociación. Un apoyo hacia cualquier lado generará alguna rispidez. Deberá moverse con sigilo y es una incógnita hasta qué punto tensará la cuerda si es que quiere recibir el apoyo peronista en su aventura para llegar al municipio en 2027.

El PJ renueva tres de las nueve bancas que se ponen en juego. Finalizan su mandato Toniolli, Mirabella y Magalí Mastaler, de La Cámpora. En una hipotética lista de unidad el camporismo ocuparía el segundo lugar y la que pica en punta es Alejandrina Borgatta, concejal de Villa Constitución, aunque Mastaler es otra de las opciones. En la discusión para el resto de la lista aparece el Frente Renovador y algunos nombres con historia como el de Oscar “Cachi” Martínez.

Omar Perotti y el futuro de su espacio

La semana pasada Omar Perotti volvió a la escena en un encuentro de su espacio. “El justicialismo perdió cinco de las últimas seis elecciones nacionales. Seguir de la misma forma no va a dar resultados diferentes”, sentenció. En su espacio proponen un mecanismo para el armado de la lista que los dejaría en un lugar privilegiado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MCorach/status/1948476080173842485&partner=&hide_thread=false ¿Queremos un Estado eficiente o queremos la aniquilación del Estado? Esa es la pregunta de hoy. En su respuesta estará gran parte del marco de alianzas para enfrentar esta realidad horrible. Muy claro el concepto de @omarperotti. Hacemos futuro con juventud y territorio. pic.twitter.com/LMOqw7fDzE — Marcos Corach (@MCorach) July 24, 2025

En los próximos días seguramente insistan con eso. Sin embargo, en el fondo saben que es casi un imposible que le den rienda a esa solicitud. ¿Es el justificativo o la antesala de un salto hacia afuera del PJ? En el núcleo del exgobernador niegan que vaya a ser candidato, aunque algunos deslizan: “Todo se definirá sobre el final”. Si juega el rafaelino, el tablero cambiaría rotundamente. En el resto de los espacios no le quitan la mirada sus movimientos.