Santa Fe: Gisela Scaglia quiere sumar la voz de Macri al frente electoral federal de los gobernadores

“A mí me gustaría que Mauricio Macri sea una voz de estos gobernadores. Me parece que sería muy interesante que así como está (Juan) Schiaretti , esté Mauricio”, planteó esta mañana Scaglia en diálogo con Cadena 3. El ex gobernador cordobés y ex candidato presidencial es otro de los que se sumó al grupo que decidió competir “mancomunadamente en las elecciones de octubre”.

El deseo de Scaglia para sumar a Macri no sorprende. La vicegobernadora ha sido fiel al ex presidente cuando sectores del PRO liderados por Patricia Bullrich le planteaban una dura interna. Incluso, salió a bancarlo después de la catastrófica derrota del partido amarillo en la Ciudad de Buenos Aires, en mayo pasado.

Sumar opciones que salten la grieta

Scaglia no sólo planteó su intención de arrimar a Macri. Habló, además, de sumar al frente electoral a otros gobernadores del interior, pero también a intendentes de la provincia de Buenos Aires que puedan estar por fuera de la lógica de disputa entre libertarios y kirchneristas.

“La mejor manera es decirle al kirchnerismo nunca más, pero también a Nación que si bien vamos a acompañar el rumbo en muchas medidas, no podemos seguir soportando que el ajuste se realice sobre las provincias y no en el conurbano”, planteó

Sublevados por el reparto de fondos y la falta de obra pública en sus provincias, los gobernadores comenzaron a tejer estrategias conjuntas y a apurar al Gobierno libertario con la aprobación de distintas leyes. Pullaro, Llaryora, Torres, Sadir y Vidal se reunieron en la Casa de Chubut en Buenos Aires para trazar nuevas estrategias que permitan ratificar en la Cámara de Diputados lo aprobado en el Senado. Pero fueron más allá con un anuncio electoral.

"Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina”, plantearon los gobernadores a través de un comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/1950697672513605827&partner=&hide_thread=false “UN GRITO FEDERAL”



Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina.



Todos, el gobierno nacional y… pic.twitter.com/yXxcbufBFQ — Nacho Torres (@NachoTorresCH) July 30, 2025

Posible liderazgos hacia 2027 y el impacto en Unidos

Consultada por liderazgos que puedan asomar en el grupo de gobernadores hacia la elección presidencial de 2027, Scaglia evitó hablar de nombres, dijo que no podía mencionar a Pullaro, pero aceptó que le gustaría que el próximo presidente “venga de las provincias” y que “el modelo de Santa Fe se expanda en la Nación”.

“No tengo la bola mágica. Ojalá tengamos un presidente en Argentina que no se olvide de las provincias. Que no se olvide que acá está el campo, la industria, el comercio. Que no se banca las importaciones desmedidamente y no se banca que tengas que cerrar tu comercio. Hay mucha gente que no da más”, advirtió.

Respecto a cómo influye el anuncio de los gobernadores en el armado de la lista de Unidos para octubre, Scaglia adelantó que esta semana las distintas fuerzas que componen la coalición oficialista en Santa Fe se sentarán a dialogar sobre la estrategia para octubre.

Aceptó que el frente se armó “con valores específicos para la provincia” y que la disputa en elecciones nacionales puede generarle “algunos ruidos”.

“Lo que sí tengo claro es que si no vamos juntos, no rompemos Unidos”, advirtió.