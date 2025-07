La Casa Rosada intenta blindar a Javier Milei del escándalo que involucra a Mariano Cúneo Libarona

Después de que se difundieran las imágenes del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , ofreciendo favores y contactos a un polémico exagente federal norteamericano, la Casa Rosada intentó blindar la imagen del presidente Javier Milei y responsabilizar del escándalo sólo al funcionario. "No vamos a hablar en público del tema, pero esto realmente no es nada bueno", resumió el clima político una fuente inobjetable del oficialismo.

Para la cúpula de la administración libertaria el único responsable e involucrado en el tema es Cúneo Libarona, por lo que, analizan, no está en riesgo la imagen del primer mandatario. "Una cámara (oculta) así, en un momento como este, le hace mal al ministro, pero no al Presidente. En unos días ya no va a tener trascendencia", amplió la misma fuente.