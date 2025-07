CFK se mete en la interna y le marca el límite a Juan Grabois en su pelea contra Sergio Massa

Sin vueltas, García señaló que la decisión del líder de Patria Grande “no responde a un mandato de Cristina” y se trata de “un deseo personal” de Grabois, que vio la oportunidad de lanzar su candidatura a partir de la imposibilidad de la expresidenta de estar en una boleta, luego de la ratificación de su condena en la causa Vialidad. “Con Cristina no pudiendo ser candidata, debe presuponer que hay un sector del peronismo, más controvertido, al que él puede llegar. Si no, no se entiende”, dijo la senadora.