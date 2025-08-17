Caren Tepp y Agustín Rossi, la diagonal de unidad que explora sobre la hora el peronismo de Santa Fe

Caren Tepp suena como candidata del peronismo en Santa Fe junto a Agustín Rossi.
La rosca frenética no tiene calma en el cierre de listas del peronismo de Santa Fe. Después de días y días de discusiones, una diagonal de unidad apareció el domingo por la noche: tiene a Caren Tepp, la referente de Ciudad Futura, al frente de la lista. Agustín Rossi ocuparía el segundo lugar.
Cómo es la diagonal de unidad del peronismo de Santa Fe
La idea sorprendió pasadas las nueve de la noche, cuando los teléfonos ardían y todo parecía indicar que el peronismo se presentaría partido en las elecciones de octubre. El nombre que reuniría el consenso necesario para encabezar sería el de Tepp, de Ciudad Futura. Paradojas: para lograr la unidad, el peronismo recurriría a una figura no peronista.
El tercer casillero quedaría para La Cámpora -iría Alejandrina Borgatta, concejala de Villa Constitución- y el cuarto lugar para el Frente Renovador -donde probablemente vaya Oscar "Cachi" Martinez-.
Quinto iría una figura de Vamos Santa Fe, el colectivo de intendentes y presidentes comunales. El Movimiento Evita quedaría sin lugares entre los expectantes de la nómina y ese es el principal problema por estas horas: tenían un acuerdo para apoyar a Eduardo Toniolli con Ciudad Futura.