CIERRE DE LISTAS

Caren Tepp y Agustín Rossi, la diagonal de unidad que explora sobre la hora el peronismo de Santa Fe

La fórmula apareció en la noche del domingo. Encabezaría la referente de Ciudad Futura. La Cámpora se llevaría el tercer lugar y el Frente Renovador el cuarto.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
&nbsp;Caren Tepp suena como candidata del peronismo en Santa Fe junto a Agustín Rossi.

 Caren Tepp suena como candidata del peronismo en Santa Fe junto a Agustín Rossi.

La rosca frenética no tiene calma en el cierre de listas del peronismo de Santa Fe. Después de días y días de discusiones, una diagonal de unidad apareció el domingo por la noche: tiene a Caren Tepp, la referente de Ciudad Futura, al frente de la lista. Agustín Rossi ocuparía el segundo lugar.

Notas Relacionadas
Agustín Rossi, dispuesto a encabezar la lista del PJ en Santa Fe.
CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: CFK interviene y bloquea nombres en la lista que quiere encabezar Rossi en Fuerza Patria

Por  Gustavo Castro

Cómo es la diagonal de unidad del peronismo de Santa Fe

La idea sorprendió pasadas las nueve de la noche, cuando los teléfonos ardían y todo parecía indicar que el peronismo se presentaría partido en las elecciones de octubre. El nombre que reuniría el consenso necesario para encabezar sería el de Tepp, de Ciudad Futura. Paradojas: para lograr la unidad, el peronismo recurriría a una figura no peronista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1413643418719424512&partner=&hide_thread=false

El resto de la lista del peronismo de Santa Fe

Según la versión que viene corriendo con fuerza, esa propuesta fue la alquimia que habría convencido a Rossi de bajar sus pretensiones. El exjefe de Gabinete iría en segundo lugar, con altas expectativas de conseguir una banca.

El tercer casillero quedaría para La Cámpora -iría Alejandrina Borgatta, concejala de Villa Constitución- y el cuarto lugar para el Frente Renovador -donde probablemente vaya Oscar "Cachi" Martinez-.

Quinto iría una figura de Vamos Santa Fe, el colectivo de intendentes y presidentes comunales. El Movimiento Evita quedaría sin lugares entre los expectantes de la nómina y ese es el principal problema por estas horas: tenían un acuerdo para apoyar a Eduardo Toniolli con Ciudad Futura.

Temas
Notas Relacionadas
Santa Fe: cómo y con quiénes arma Florencia Carignano su lista para enfrentar a Agustín Rossi
CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: cómo y con quiénes arma Carignano su lista para enfrentar a Rossi

La Cámpora, el Evita y el Frente Renovador se aprestan a pelear contra la alianza entre el exjefe de Gabinete y los senadores provinciales. El dilema del sello.
Para el diputado Roberto Mirabella, el expresidente Alberto Fernández abandonó Santa Fe en el momento más crítico.
CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: el perottismo no juega y Roberto Mirabella bajó su candidatura

El diputado no buscará retener su banca ni por afuera del PJ. Por ahora siguen en carrera dos listas del peronismo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei en acto político tradicional en La Plata, a dos tres del cierre de listas para las elecciones del 26 de octubre. ¿Y después?
LA QUINTA PATA

La economía del 27 para el 27

Por  Marcelo Falak
Mayra Mendoza en la sede del PJ. 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Mayra Mendoza bajó el reclamo judicial para que su foto aparezca en la boleta de Fuerza Patria

Por  José Maldonado
Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en Santa Fe, junto a Romina Diez y Karina Milei.
UNO, DOS ULTRAVIOLETA

Santa Fe: contrarreloj y sin figuras, cómo fue el cierre de la lista de pura cepa de La Libertad Avanza

Por  Ramiro Porchietti
La lista completa que presentó La Libertad Avanza en Chaco, una alianza que incluye a la UCR del gobernador Leandro Zdero.
CIERRE DE LISTAS

Chaco: Zdero cedió y tiñó su lista de ultravioleta para confrontar con el peronismo de Capitanich

Por  Juan Pablo Gavazza