Santa Fe: Gabriel Chumpitaz recurre al zar de los sellos electorales para competir por su cuenta en octubre

En el pecho de Chumpitaz anida el sueño de ser candidato a intendente de Rosario en 2027 , fundado en la convicción -que no es exclusiva suya, sino que se repite en Unidos y otros espacios- de que las próximas elecciones en la ciudad más importante de la Bota el auge será de la derecha. Por eso, fundó su espacio Futuro y Libertad y quiere aprovechar la campaña rumbo a octubre para alcanzar dos objetivos: saber a ciencia cierta cuántos votos puede cosechar -no hay encuesta mejor que una elección- y elevar su nivel de conocimiento en el electorado.

Para concretar su plan, el rosarino precisa un sello electoral. Así las cosas, recurrió al mercader en esa materia al que todos los dirigentes políticos perjudicados por la rosca o sin estructura recurren alguna vez : José Bonacci . Sin embargo, el padre de Rocío Bonacci -compañera de Chumpitaz en la cámara baja- ya no juega con manos libres como en otros tiempos, sino que reporta a La Libertad Avanza y necesita luz verde de la conducción de ese espacio para prestar uno de sus partidos. Es decir, la última palabra es de Romina Diez , la coronela de Karina Milei en Santa Fe .

Ya pasó una vez. Histórico colaborador de las candidaturas de Amalia Granata , Bonacci tuvo que dejar de prestar su sello a la mediática por un pedido de Lule Menem . A cambio, volvió al redil libertario tras varios meses alejado y logró un escaño en la Convención Constituyente para Beatriz Brouwer . Aquella vez, LLA buscó dejar fuera de juego a una rival directa por el electorado de derecha. Chumpitaz apunta al mismo sector. Es un obstáculo. ¿Por qué le permitirían a él lo que no le permitieron a Granata?

ChumpitazMartinMenem Chumpitaz se mostró con Martín Menem para regalarle su nuevo libro.

Hay una diferencia. La relación que el diputado construyó con actores de La Libertad Avanza. Con la excusa de su libro, en los últimos días se mostró con Martín Menem, lugarteniente de la hermana presidencial en la Cámara de Diputados. También visitó a Patricia Bullrich para pedirle que los Espartanos, el equipo de rugby que opera en centros de reclusión, puedan entrar a la cárcel federal de Coronda. De paso, sumó una llamativa foto con Maximiliano Pullaro en su despacho de la sede de Gobierno rosarina. “Lo buscan de todos lados”, se jactan en su entorno.

El camino de Chumpitaz

Más allá de sus encuentros recientes, Chumpitaz viene haciendo movimientos secesionistas desde el segundo semestre del año pasado, cuando se fue abriendo paulatinamente de Unidos. Para ser el primer dirigente del PRO en haber apostado por Pullaro -ganó su banca junto con el hughense en 2021-, no logró un protagonismo estelar en el gobierno provincial. Si bien pudo colocar figuras propias en el gabinete, no fueron muchas. De hecho, una de ellas era Federico Cutruneo, quien quedó al frente de la Inspección General de Personas Jurídicas, pero que renunció hace pocos meses.

Ese alejamiento paulatino de Unidos coincidió con un endurecimiento de su discurso y un acercamiento a La Libertad Avanza. Aunque intentó que su vínculo con Bullrich le abriera puertas, no tardó en darse cuenta de que la lógica de privilegiar a la tropa propia que prima en el ecosistema libertario no le dejaría un lugar. No importó que tanto él como Verónica Razzini, su aliada y también diputada, jugaran siempre en línea con la Casa Rosada o el vínculo con Javier Milei que había construido cuando compartían la cámara baja.