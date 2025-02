Cinco diputados se le rebelan a Mauricio Macri y hay peligro de fuga en el bloque del PRO

Si bien era sabido que el grupo venía rumiando contra la conducción de Macri y, más notoriamente, de Scaglia , la visita del expresidente a Rosario fue la oportunidad en la que pudieron hacer notar su disgusto. No solo porque el grupo decidió no participar de las actividades encabezadas por el presidente del PRO y la vicegobernadora, sino también porque se encargaron de enviar mensajes indiscretos al periodismo remarcando la decisión. Antes, Nuñez había sido el encargado de notificar la inasistencia a Facundo Perez Carletti , secretario general del PRO .

La principal razón, que repiten los voceros del grupo rebelde, es que no conciben una alianza con el socialismo. Por eso, los cañones apuntaron primero a Scaglia . Sin embargo, hay otra queja, relativa a efectividades conducentes: el grupo no obtuvo el protagonismo que pretendía tanto en cargos del gabinete como en candidaturas dentro de Unidos . Flota una incógnita: ¿Qué hubiese pasado si la ganadora de la elección de 2023 hubiese sido Carolina Losada , que llevaba como candidato a vice al propio Angelini?

Con el expresidente la bronca es derivada de la situación provincial. Macri bendijo en su momento a Scaglia para que conduzca el partido y hasta quiso viajar a la Bota a firmar el acta constitutiva de Unidos. “Él había dicho que el PRO jugaba solo o hacía un frente con los libertarios, pero en Santa Fe no nos dieron esa posibilidad”, explica, en estricto off, un rebelde. “No me siento cómodo en una alianza con el socialismo si Macri todo el tiempo dice que el socialismo es lo peor que le pasó al país”, suma. Sin embargo, ninguno aún pretende cruzar públicamente al calabrés.