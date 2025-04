Santa Fe: el PJ quiere aprender del error y va por una lista de unidad en octubre

La idea empezó a rondar luego de que en la disputa interna se impusiera Juan Monteverde . Es cierto que el concejal rosarino, que encabezó la nómina oficial del justicialismo, quedó segundo detrás de Maximiliano Pullaro , pero su verdadero objetivo -así lo reconocían a su lado en estricto off the record- era superar a Marcelo Lewandowski . Monteverde fue el mascarón de proa de la sociedad compuesta por los senadores, el rossismo, el Movimiento Evita , el Frente Renovador y los intendentes para afirmar su supremacía ante el desafío del senador. Dirimir liderazgos, esa era la cuestión.

Lewandowski - Activemos Foto 1.jpeg Marcelo Lewandowski en el lazamiento de su espacio del peronismo de Santa Fe llamado Activemos.

El otro gran sector a convocar es el perottismo. En el PJ reconocen que con la tropa del exgobernador el contacto es “algo más frío”, pero que aún forman parte de la institucionalidad partidaria. Cerca del rafaelino entienden que es saludable que se hayan dirimido liderazgos, valoran que ahora haya “interlocutores claros” y dicen que Perotti no jugó “porque no lo necesitaba: ya ganó la interna a diputados de 2023, donde jugaron todos, y después sacó tan solo diez mil votos menos que Pullaro” el 13A. Aunque dicen que no es la agenda principal por ahora, no cierran ninguna puerta al diálogo.

Las candidaturas y una paradoja peronista

Lo que puede complicar la rosca es, lógicamente, la lucha por candidaturas. Agustín Rossi anunció este martes en una entrevista con el canal de streaming Gelatina que será candidato a diputado en Santa Fe. En su espacio aseguran que es un deseo por el que trabajará, pero que si al final del camino surge un nombre mejor -cosa que no creen que suceda- no tendrá problemas en correrse. Cuentan, por ejemplo, que en los estudios que manejan el electorado peronista pide candidatos confiables. El “Chivo”, destacan, es una garantía de eso. Además, es un nombre ya instalado.

La voluntad de Rossi puede implicar un obstáculo para la unidad. ¿Por qué el perottismo volvería si no puede disputar el primer lugar de la nómina? En principio, cerca del rafaelino no fueron tan tajantes, pero sí dejaron saber que consideran que es un error que Rossi se lance tanto tiempo antes, cuando aún quedan por delante las elecciones municipales del 29 de junio. “A los candidatos locales en los pueblos les van a decir que son los candidatos del kirchnerismo”, dicen, agitando el viejo fantasma del conflicto con el campo que caló tan hondo en el interior santafesino.

Juan Monteverde 02.png Juan Monteverde

Además, no solo Rossi tiene aspiraciones. Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, es otro que termina su mandato y aspira a seguir en su banca. Toniolli es el principal aliado dentro del peronismo que tiene Monteverde. A su vez, el concejal rosarino avisó que, una vez que pase la elección del 29J, tiene interés en formar parte de las discusiones de cara a octubre. Una paradoja: al peronismo le sobran candidaturas legislativas, pero no tiene aún a nadie instalado para la gobernación en 2027. Es sabido que Monteverde, ganador de las últimas elecciones, quiere ser intendente de Rosario.

Los lugares son pocos y los interesados, muchos. La unidad peronista luce aún como una alquimia difícil. Por eso, en el PJ buscan que la oposición a Javier Milei y a Pullaro funcione como una amalgama de la unidad. Por ejemplo, este jueves habrá una reunión con presidentes comunales para cristalizar la bronca por la “discriminación” que consideran impera en el reparto de recursos por parte de la Casa Gris. Tras ese encuentro, buscarán que el gobierno provincial los atienda. Todos las tribus serán invitadas.