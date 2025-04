Santa Fe: Juan Monteverde dobló a Marcelo Lewandowski y se quedó con la interna a cielo abierto del peronismo

A finales del año pasado, el justicialismo estalló por los aires y se partió en mil pedazos . No ocurrió de un momento a otro: hay quienes dicen que la bronca se viene cocinando desde el muy mal desempeño del PJ en las elecciones de 2023 , pero también quienes fijan la fecha más atrás, durante el gobierno de Omar Perotti .

El resultado de las convencionales, que confirmó el predominio del gobernador Maximiliano Pullaro , marcó que el concejal rosarino tuvo más apoyo popular que el senador. Los motivos son diversos y, como siempre ocurre en política, varían de acuerdo a quién se le pregunte. El hecho es que Monteverde ahora se para frente a Lewandowski y Sukermann como el gran ganador . El aparato del partido lo puso al frente de la nómina y logró superar a sus contrincantes justicialistas. No solo consiguió más bancas: el impacto simbólico es significativo.

El futuro del peronismo en Santa Fe

El resultado de este domingo puede ser un punto de inflexión para el peronismo. Ya hay un ganador y un sector que perdió. Pensar en un encuentro con la cúpula del partido parece apresurado, pero no inverosímil en un futuro. Antes de que cierren las listas hubo llamadas y reuniones para que Lewandowski encabezara la nómina oficialista, pero el rosarino no quiso y ese acuerdo naufragó. Algo similar ocurrió cuando se conformó la presidencia del partido en 2024: como no quedó en manos de alguien de su espacio, el senador, prefirió dar un paso al costado.

Lewandowski expresó que "nadie puede alegrarse por estos resultados" y que el peronismo "tiene que reconfigurarse"



“El 13 no termina nada, empieza una etapa política distinta”, le dijo a este medio Monteverde, frase que repitió durante toda la campaña. El líder de Ciudad Futura tomó el fierro caliente del peronismo y logró cosechar 204.679 votos. Ahora será tarea de los popes del partido evaluar si fue una buena o una mala jugada. En las distintas tribus afirman que, lejos de romperse esta alianza, debe fortalecerse a futuro.

En el círculo de Lewandowski no le cierran la puerta a un retorno al PJ o al menos a confluir entre todos los espacios, aunque recalcan que debe respetarse lo que dijeron las urnas. “Hay que reconstruir el peronismo, pero lo vamos a hablar con los peronistas. El peronismo debe mostrarse a la sociedad, en una renovación cierta, como lo hicimos en nuestra lista. Hay que seguir sumando voluntades y entender que esto no se arregla entre acuerdos de orgas, sino con toda la sociedad”, le dijo el rosarino hace algunos días a Letra P.

El voto por voto del peronismo en Santa Fe

juan moneteverde2.jfif Juan Monteverde: "Somos la primera fuerza en Rosario".

Un dato a tener en cuenta es que el peronismo, entre todas las listas y con el 96,53% de las mesas computadas, juntó 421 mil votos, por lo que perdió 123 mil si se lo compara con la performance de los comicios a gobernador de 2023, cuando cosechó 544 mil votos. Estos comicios son diferentes, no solo por lo que se elige, sino porque la oferta electoral fue mucho más amplia que hace dos años.

En Rosario, la tierra de los tres candidatos, el ganador también fue Monteverde. Allí más que duplicó a Lewandowski. En la interna peronista de la Cuna de la Bandera, Monteverde fue profeta en su tierra. Además, el PJ como fuerza fue la ganadora en la disputa para el Concejo y en esa interna también ganó el líder de Ciudad Futura.