Crisis sanitaria y protesta: trabajadores de la salud salen a la calle contra el ajuste de Javier Milei

Trabajadores de la salud, gremios y el peronismo bonaerense se suman este miércoles a una protesta federal contra el ajuste de Javier Milei en el sistema sanitario. La movilización parte a las 13 desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo, un día después de que el gobernador Axel Kicillof denunciara ante los intendentes una "catástrofe sanitaria".

La convocatoria lleva la firma del Foro por el Derecho a la Salud , la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) y la CICOP, el gremio de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Las dos CTA confirmaron su presencia. Habrá actos simultáneos en Jujuy, Rosario, Córdoba y Chaco. La consigna es: "El ajuste de Milei mata".

Este martes, en la antesala de la movilización, Kicillof y el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak convocaron a los intendentes de los 135 municipios al Salón Dorado de la Gobernación. Acudieron más de 70 jefes comunales de todo el arco político bonaerense —peronistas del MDF, kirchneristas, renovadores y radicales— y firmaron un acta-acuerdo que se enviará a Javier Milei. Para este miércoles, la provincia confirmó columna propia en la movilización a la que se estima asista Kreplak y un grupo de intendentes; la presencia del gobernador no está confirmada.

Las palabras que usó Kicillof en el Salón Dorado anticipan el tono de la jornada. "Son números de catástrofe. No se produjeron por un virus sino por una situación económica deliberadamente descargada sobre las provincias y los sectores populares", dijo. Y remató: "Las políticas de abandono de la salud del gobierno de Milei matan, es criminal". Kreplak fue en la misma dirección: desde que asumió el gobierno nacional, el presupuesto de Salud cayó un 40%, y la semana pasada hubo un nuevo tijeretazo de 63.000 millones de pesos en vacunas, oncología y salud sexual.

Los números del recorte de Javier Milei

El impacto ya se ve en los hospitales. Las internaciones en el sector público bonaerense crecieron un 35% y las camas de terapia intensiva en el conurbano están entre el 80 y el 90 por ciento de ocupación en mayo, antes del invierno. Quienes llenan esas camas son, en su mayoría, personas que perdieron la cobertura privada: 742.000 dejaron su obra social o prepaga desde que asumió Milei.

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El cierre del Plan Remediar y el desfinanciamiento del PAMI son los dos ejes del reclamo. El primero abastecía a más de 8.000 centros de salud; su cierre disparó internaciones evitables. El segundo perdió más del 50% de las transferencias nacionales en el primer cuatrimestre del año: uno de cada cuatro jubilados ya no puede retirar sus medicamentos en farmacias.

Un mecanismo que se repite

La marcha del miércoles replica, en clave sanitaria, el esquema que ya probó con la universitaria: Kicillof respaldó esa movilización, marchó junto a los rectores y convirtió el reclamo sectorial en propio. Esta vez la jugada tiene el mismo molde pero un condimento extra: es la tercera vez en pocos meses que el gobernador convoca intendentes, firma un documento conjunto y apunta al gobierno nacional. Lo hizo con Toto Caputo por el ajuste económico y con Sandra Pettovello por los fondos alimentarios. La salud es el tercer frente.

Pablo Maciel, secretario general de FESINTRAS y de CICOP, marcó el eje del reclamo: "Estas decisiones responden al avance en la eliminación del principio de la salud como derecho". Hugo Yasky, de la CTA-T, fue más escueto en la previa: "El pueblo en la calle va a poner un límite".