Rosario: un exfuncionario PRO y una militante leal a Romina Diez, las nuevas apuestas de LLA en la ANSES

La Libertad Avanza empezó a cubrir las vacantes que su armado electoral dejó en las oficinas de la ANSES en Rosario . La tropa que lidera Romina Diez en Santa Fe mantuvo su férreo control sobre las sedes del organismo de la mano de una soldada encargada de coordinar su agrupación de profesionales y un contador con pasado en el PRO .

El botín más importante que aún quedaba vacante era en la UDAI principal de la ANSES en Rosario , ubicada en la céntrica esquina de Sarmiento y Rioja.

Se trata de la sede más grande del interior del país, que ahora tiene al frente a Ricardo Perrone . Contador y miembro fundador de la filial argentina del Inter de Milán , Perrone fue secretario de Hacienda en el tumultuoso final de la gestión del macrista Diego León Barreto en la localidad de Funes , entre 2017 y 2019.

Aquella historia terminó con los propios concejales del PRO denunciando a Perrone y a Barreto por malversación de fondos. El reclamo se planteó porque comenzaron a registrarse demoras en el pago de sueldos y no se contestaban ni los pedidos de informe ni las citaciones que aprobaban los ediles.

El dato de color es que quien patrocinó esa denuncia fue Froilán Ravenna , abogado y exconvencional constituyente de La Libertad Avanza .

La otra apuesta de Diez es Leonela Affranchino, quien ya está ejerciendo el control de la UDAI Rosario Oeste. Fanática de las motos y muy cercana a la jefa libertaria santafesina, Affranchino es también coordinadora de La Púrpura, una agrupación de “profesionales, técnicos y personas con oficio para llevar la experiencia del trabajo real a la política”.

Según reveló un baqueano libertario, es una apuesta de LLA para tallar en la interna de los colegios profesionales.

El semillero libertario

La ANSES había funcionado como semillero de candidatos para Diez. La jefa libertaria armó sus listas y le dio lugares de importancia a todos los jugadores a los que les había confiado el control del organismo en Rosario.

El más encumbrado era Juan Pablo Montenegro, titular de la Regional Litoral y apoderado de LLA en Santa Fe, quien fue electo diputado. Su lugar lo ocupó David Malaguarnera, que venía siendo jefe de la UDAI Rosario Oeste y fue ascendido.

AffranchinoKarinaRaiz Leonela Affranchino en un evento social junto a Karina Raíz, otra de las soldadas de Romina Diez en Santa Fe.

En la UDAI Rosario Centro, la que manejaba los hilos era Yamile Tomassoni. Oriunda de Cañada de Gómez, pareja de un concejal libertario, había llegado al organismo pisando fuerte: mandó a bajar todas las imágenes de Cristina Fernández de Kirchner que decoraban algunas oficinas de personal. Tomassoni fue la segunda de Agustín Pellegrini en la lista para el Congreso y así cosechó una banca.

La otra vacante se abrió en la UDAI IV -sobre calle Mendoza, en el centro rosarino-, pero no se ocupó aún: allí, la jefa era Anabel Lencina, electa concejal en Rosario junto a Juan Pedro Aleart.

La única sede de la ANSES en Rosario que quedó sin cambios es la que abarca todo el norte de la ciudad, donde sigue al mando Martín “Vikingo” Tommassini, el exstríper que antes había sido nombrado en PAMI pero, por su anterior oficio, se había generado polémica y tuvo que resignar ese cargo.

Sin lugar para los socios

El detalle de todos los nombramientos es que, a pesar de que los nuevos funcionarios ya están cumpliendo tareas en sus lugares de trabajo, ninguno tiene aún nombramiento publicado en el Boletín Oficial, por lo que no tienen firma autorizada.

Es una práctica que ya se hizo costumbre en La Libertad Avanza: los nombramientos anteriores también salieron bastante tiempo después de que los elegidos ya estuvieran en funciones.

El otro detalle es que Diez mantuvo su postura de no darle lugar a sus socios. Cuando Malaguarnera fue ascendido a la Regional Litoral, el entorno de la jefa libertaria dejó trascender que tenían elegidos los nombres para el resto de las UDAI y eran todos “del riñón”.

La diputada anunciaba así que no le daría lugar a los socios que le pidieron algunos de esos lugares. Allí habían demostrado cierto interés por incidir en los nombramientos tanto el diputado Nicolás Mayoraz como José Bonacci, el referente de Unite.