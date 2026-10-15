Claudio Vidal pisa su reforma electoral y Santa Cruz sigue sin saber cómo votará en 2027

Los legisladores del oficialismo y la oposición de Santa Cruz esperan un proyecto del Ejecutivo sobre el nuevo régimen electoral provincial que el gobernador Claudio Vidal prometio, pero no tiene previsto enviar en lo inmediato.

Tras la derogación de la histórica Ley de Lemas en 2024, la norma provisoria sancionada para cubrir el período de transición perdió vigencia el 31 de diciembre de 2025. Desde entonces, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia trabaja sobre iniciativas que se suman con el objetivo de consensuar una legislación que defina las reglas.

En este marco, mientras el oficialismo busca unificar y coordinar el debate entre todos los espacios, los distintos sectores aguardan una señal de Vidal que no llega. “El Poder Ejecutivo todavía no ha mandado su proyecto. Estamos a la espera. Todos queremos escuchar las voces y necesariamente el Poder Ejecutivo tiene que manifestarse”, afirma a Letra P una voz legisaltiva de activa participación en la discusión.

El exgobernador Daniel Peralta , diputado del bloque Santa Cruz Somos Todos , también expresó su malestar y atribuyó la demora al gobierno provincial. “El responsable de que no haya ley electoral o Código Electoral de Santa Cruz es el gobernador”, sostuvo sin demasiadas vueltas en declaraciones a la prensa local. Según su interpretación, la falta de una iniciativa oficial dificulta que la mayoría legislativa avance hacia una definición.

Cámara de Diputados de Santa Cruz. Los distintos sectores aguardan una señal de Vidal que no llega.

Aunque la postura del mandatario todavía es incierta, y casi desinteresada, en los pasillos del edificio legislativo evocan una reunión que Vidal habría tenido hace un mes con un grupo de diputados, donde habría señalado que sus asesores estudiaban un proyecto propio para presentar entre octubre y noviembre.

"Hemos tenido varias reuniones, sin que esto aparezca. Hasta el día de hoy, no ha ingresado nada desde el Ejecutivo. Quizá están esperando definiciones de las reuniones con el Presidente", especula otro legislador en relación al debate que promueve Javier Milei a nivel nacional, que incluye entre sus principales objetivos la eliminación de las PASO, precisamente uno de los puntos a discutir en el sur.

Ley electoral. La postura de Vidal es incierta, y casi desinteresada.

Sin embargo, fuentes cercanas al gobernador admitieron a este medio que la gestión de Vidal no tiene previsto presentar un texto de ley electoral en el corto plazo. Según explican, el tema no es, por el momento, "una prioridad para el gobierno", aunque siguen de cerca el debate parlamentario.

Más allá de mostrase distantes, se sabe que el mandatario tendrá un rol clave en la negociación por su peso legislativo. En este escenario, uno de los que salió a marcar la cancha días atrás fue el vicegobernador, Fabián Leguizamón. “Cualquier ley que salga de la Cámara de Diputados pasa por el Gobierno”, advirtió al señalar que el Ejecutivo puede vetar los artículos con los que no esté de acuerdo.

Una ley electoral que corre detrás de los tiempos políticos

El período ordinario de este año en esa provincia de la Patagonia cierra el 20 de diciembre, por lo que todavía quedan cinco sesiones. El próximo ciclo legislativo, en tanto, comenzará en marzo, aunque existe la posibilidad de convocar a extraordinarias durante el verano.

Desde la tierra del glaciar Perito Moreno afirman que la nueva normativa debería estar aprobada, como máximo, en abril, aunque hay quienes creen que el límite es muy cercano a las elecciones del año que viene.

La falta de cuórum es una constante en el parlamento santacruceño. Desde la provincia explican que una de las dificultades para alcanzar el número en cada encuentro se relaciona con las grandes distancias que muchos deben recorrer desde sus localidades hasta Río Gallegos. Todo se hace demasiado cuesta arriba.

Cómo sigue el debate por la ley electoral en Santa Cruz

El nuevo régimen electoral se debate en reuniones extraordinarias de la Comisión de Asuntos Constitucionales los miércoles de la segunda y cuarta semana de cada mes. Según pudo saber Letra P, los diputados se juntaron tres veces desde que se inició la discusión el 12 de agosto.

Hasta ahora se presentaron 11 proyectos que proponen, en su mayoría, implementar la boleta única de papel, la paridad de género con candidaturas intercaladas entre varones y mujeres, y el sistema D’Hondt para distribuir las bancas de diputados por distrito y las de concejales. Ninguna iniciativa plantea recuperar la Ley de Lemas.

Hasta ahora se presentaron 11 proyectos para debatir la nueva ley electoral en Santa Cruz.

Hasta ahí llegan los puntos de encuentro. Los desacuerdos aparecen en el debate de la letra chica en relación a las PASO y la simultaneidad electoral, el balotaje y las restricciones a la reelección impulsadas por el oficialismo. Estas propuestas generan cuestionamientos constitucionales y profundizan las diferencias entre los sectores políticos.

Con una provincia atravesada por la presión salarial de los gremios, las dificultades económicas, los reclamos de distintos sectores, la ley electoral será el marco en el que Vidal buscará sostener su proyecto político y en el que las fuerzas opositoras, aún en proceso de reorganización, intentarán disputarle el poder en 2027. Y el tiempo apremia.