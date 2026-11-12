Se demora la ley electoral en Santa Cruz: los puntos que traban el debate en la Legislatura

La ley de reforma electoral que definirá las reglas del juego Santa Cruz deberá esperar. El despacho de mayoría que llegó al recinto de la Cámara de Diputados provincial y esperaba ser tratado sobre tablas, pero los dos tercios necesarios para su debate chocaron de frente con la dispersión legislativa. La discusión pone ahora el horizonte en el 26 de noviembre.

La iniciativa apenas tomó estado parlamentario y ahora deberá transitar un periodo de siete días hábiles para introducir modificaciones. La definición del texto apremia a referentes de todos espacios, que pelean por establecer acuerdos mínimos sobre las reglas que regirán los comicios de gobernador, diputados, intendentes y concejales. El documento, acordado tras meses de deliberaciones, obtuvo luz verde el martes 10 de noviembre, durante un plenario de comisiones que concluyó con 13 votos a favor, cuatro abstenciones y dos rechazos.

Sus 108 artículos buscaban unificar propuestas impulsadas por legisladores de distintas bancadas sobre las diferentes etapas del proceso electoral: desde la convocatoria y la oficialización de candidaturas hasta las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , la votación, el escrutinio, las campañas y el régimen de sanciones. Pese al avance legislativo, esos mismos puntos concentran también buena parte de las diferencias entre los representantes y dejan expuestas las tensiones en torno al diseño del sistema electoral, que deberá ser sancionado con urgencia antes de las elecciones del año que viene.

Uno de los principales focos de discusión es el mecanismo de selección de candidaturas. El artículo 40 del dictamen mayoritario dispone la realización de para la totalidad de los cargos provinciales, municipales y de las comisiones de fomento.

La iniciativa establece que todas las agrupaciones deberán participar de esa instancia, incluso los partidos que presenten una única lista de candidatos. A contramano, el bloque oficialista Por Santa Cruz plantea directamente suprimir las primarias. Hay otro proyecto, de Adriana Nieto , que propone una salida intermedia: conservar el mecanismo, pero liberar de la obligación de competir a los espacios que tengan una única lista.

Por otro lado, la iniciativa fija, además, un piso del 1,5% de los votos válidos de la categoría y el distrito en disputa para acceder a las elecciones generales. Los espacios que no alcancen ese porcentaje no podrían participar de la elección para ese cargo.

La disputa por el voto a lista completa en la boleta única

El formato de la Boleta Única de Papel constituye otro de los ejes de controversia. El dictamen con mayoría que se debatió durante la sesión propone un diseño dividido en columnas para las fuerzas políticas y en filas para las distintas categorías electorales.

Con ese esquema, los ciudadanos podrán optar por una agrupación en todas las categorías mediante una sola marca o distribuir sus preferencias entre candidatos de diferentes espacios. De esta manera, quedaría habilitado el voto cruzado. A modo de ejemplo, un elector podría elegir un candidato a gobernador de una agrupación y un candidato a intendente de otra, siempre dentro de las categorías correspondientes a su distrito.

Uno de los principales focos de discusión es el mecanismo de selección de candidaturas.

El diputado Mario Piero Boffi, de Santa Cruz Adelante, defendió la incorporación del casillero de lista completa al considerar que simplifica el procedimiento electoral sin limitar la posibilidad de elegir representantes de distintas fuerzas.

En la vereda opuesta, Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica ARI, objetó esa modalidad. El legislador impulsa una boleta única separada por categoría, que obligue a los electores a definir de manera individual su elección para cada cargo.

La discusión por Ficha limpia

La iniciativa incorpora, también, un sistema de restricciones para acceder a candidaturas que alcanza a personas condenadas por determinados delitos dolosos, contra la administración pública y de lesa humanidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto. Las limitaciones también comprenden a quienes estén incorporados en registros oficiales de deudores alimentarios.

Para las condenas penales, el texto exige que exista una sentencia firme. Muñoz respaldó la incorporación de Ficha limpia, aunque cuestionó que la aplicación de las inhabilitaciones dependa de ese requisito. El diputado advirtió sobre la extensión de los procesos judiciales y planteó reemplazar ese criterio por el de doble conforme, que supone una condena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

Las diferencias también alcanzan a la paridad de género y al orden de las candidaturas. En el plenario que votó el despacho de mayoría se puso sobre la mesa una iniciativa de legisladoras de distintos bloques que establece que las mujeres ocupen el primer lugar de las listas legislativas en las dos primeras elecciones que se realicen tras una eventual aprobación.

Elecciones provinciales y municipales simultáneas

Otro de los cambios apunta de forma directa a los municipios. El documento mayoritario establece que los comicios provinciales, municipales y de comisiones de fomento deberán hacerse de forma simultánea. En este sentido, los municipios no podrían establecer fechas distintas de las provinciales para elegir a sus autoridades.

La norma regiría tanto a las elecciones primarias como a las generales. Esto alcanzaría a ciudades como Río Gallegos, Caleta Olivia, El Calafate, Río Turbio y el resto de las localidades santacruceñas.