La Libertad Avanza mostró músculo en Santa Cruz y siembra dudas sobre el acuerdo de Vidal con la Casa Rosada

La Libertad Avanza mostró músculo en Santa Cruz y siembra dudas sobre el acuerdo de Vidal con la Casa Rosada

La Libertad Avanza sumó otro capítulo a su despliegue territorial en todo el país. Fue este viernes en Santa Cruz con un encuentro de jóvenes que contó con la presencia del diputado y referente provincial Jairo Guzmán , quien consideró a la movida un "paso fundamental para tener un recambio político en una provincia que lleva 35 años gobernada por el mismo modelo".

La movida, amadrinada por Karina Milei , quien lanzó a las provincias a su tropa para mostrarle los dientes a los gobernadores aliados en la previa del año electoral, reunió en Río Gallegos a unos 200 participantes.

La avanzada violeta y las palabras de Guzmán, vinculando al gobernador Claudio Vidal con las tres décadas de hegemonía kirchnerista en la provincia, sembraron dudas sobre el meneado acuerdo que el mandatario podría trabar con la Casa Rosada para aprobar la reforma electoral que impulsa el Gobierno y garantizar así su reelección en 2027.

El congreso provincial de la juventud libertaria organizado en las instalaciones del Boxing Club de Río Gallegos congregó a jóvenes provenientes de distintas localidades santacruceñas, quienes durante la jornada desarrollaron espacios de intercambio, formación y debate sobre la participación de las nuevas generaciones en la vida política de la provincia.

La cara visible de la juventud libertaria de la provincia de la Patagonia fue Luana Chamorro , anfitriona de las espadas karinistas nacionales Iñaki Gutiérrez , Eugenia Rolón y Rocío Gómez .

Tras el encuentro, Guzmán le dijo a Letra P que la jornada fue "un éxito" y ponderó los resultados del encuentro. "Es un desafío muy grande en Santa Cruz lograr que la juventud tenga una participación activa en la política y lo estamos logrando", evaluó.

"El paso es fundamental para tener un recambio político en una provincia que lleva 35 años gobernada por el mismo modelo. Este es el camino. Estamos haciendo una transformación ideológica y de batalla cultural muy importante, por eso la juventud sigue acompañando", sumó.

Las bases libertarias en Santa Cruz

La organización del congreso estuvo encabezada por Chamorro, la referente juvenil local. Además de destacar el trabajo territorial junto a Guzmán y la importancia de incorporar a jóvenes del interior provincial, teniendo en cuenta las grandes distancias que separan a las localidades de Santa Cruz, la joven libertaria también expresó la vocación de ir por todo en 2027, lejos de un pacto de no agresión con Vidal.

“Creemos que los jóvenes deben asumir un rol protagónico. Se está dando el espacio y estamos convencidos de que este es el partido que va a transformar la provincia”, expresó.