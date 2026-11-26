Con un debate exprés que no tuvo la palabra de legisladores del oficialismo, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Javier Milei para reformar la carta orgánica del Banco Central (BCRA), con los cambios introducidos por el Senado , que se reservó la facultad de remover a los directores del organismo.

El proyecto contempla además restricciones para impedir que el Tesoro busque financiamiento en el organismo monetario. Las mismas se fundamentan en un cambio de los objetivos del BCRA, que serán únicamente sostener el valor de la moneda.

La sanción tuvo 141 votos a favor de La Libertad Avanza (LLA), la UCR , el PRO , el MID y los partidos provinciales. Unión por la Patria (UP) y la izquierda se unieron para abstenerse, porque es la única opción que existe para rechazar un proyecto en revisión. Como explicó Letra P , Martín Menem intentó acordar con el peronismo una mayoría especial que permitiera darle a Diputados la participación en los procesos de remoción. No tuvo consenso.

Con la vieja ley, el Presidente podía echar a los miembros del BCRA luego de un simple informe no vinculante de una comisión legislativa creada para la ocasión. La propuesta original de Milei incorporaba al Congreso , pero exigía dos tercios de ambas cámaras para echar a un director. En la Cámara alta advirtieron que era anticonstitucional y contemplaron que sólo ese recinto pueda intervenir, con mayoría absoluta.

De esta manera, además de tener la facultad de nombrar a un funcionario del BCRA, el Senado tendrá la posibilidad de echarlo con la mitad más uno de los miembros. Sin esa chance, se hizo habitual en los últimos años que la Cámara alta no considerara los pliegos y le permitiese al Presidente de turno nombrar a sus economistas preferidos para ejercer en comisión.

Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR . Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal... VLLC! pic.twitter.com/PGom0ew3pQ

"Una reforma similar fue sancionada en 1992 y el presidente, Carlos Menem, la vetó", recordó Julia Strada, una de las pocas oradoras del debate. "Háganse cargo de haber apoyado diez años de menemismo", retrucó el radical Diógenes González, para justificar su voto a favor.

El proyecto original se había aprobado el 26 de agosto en la Cámara baja con 144 votos a favor, tres más que este jueves. Como los cambios en el Senado fueron aprobados por dos tercios, a partir de un acuerdo entre el peronismo y LLA, sólo podían ser desechados por un acuerdo similar en Diputados, que no sucedió. Los aliados que acompañaron al Gobierno no terminaron de entender el beneficio para Milei. "Se está tirando un tiro en el pie, porque va a necesitar del BCRA para frenar la corrida", dijo un miembro de Provincias Unidas (PU) al salir del recinto.

Sin plata

El BCRA tendrá prohibido adoptar medidas para ayudar al Poder Ejecutivo a cubrir sus gastos. No se permiten los adelantos transitorios al Tesoro y la emisión de letras intransferibles, dos prácticas habituales de la entidad financiera para cubrir baches fiscales. Tampoco se podrá comprar bonos del Gobierno en el mercado primario, aunque sí en el secundario.

Además, el BCRA no tendrá permitido enviar al Tesoro "ganancias" que surjan por la suba del precio del dólar o del oro, que sólo podrán usarse para pagar deuda pública. Tampoco se podrá comprar bonos del Poder Ejecutivo en el mercado primario, aunque sí en el secundario.

Para cumplir estos objetivos, en la carta orgánica se retoman los objetivos previos a la reforma de 2012, reducidos a mantener la estabilidad de la moneda. En aquella reforma, se agregó como misiones "el desarrollo económico con equidad social o el empleo".