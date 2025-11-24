Santa Cruz: Claudio Vidal movió el gabinete y se prepara para resetear su relación con Javier Milei

Claudio Vidal tomó nota de los resultados de las elecciones legislativas, decidió mover piezas en su gabinete y se prepara para la segunda parte de su mandato en Santa Cruz . En busca de resetear su relación con el gobierno nacional, esta semana viajará a Buenos Aires para firmar el acuerdo que elimina las retenciones al crudo convencional. "Oxigenar la gestión", es la tarea.

El gobernador santacruceño todavía no tiene agendado un encuentro con Diego Santilli , pero es probable que aproveche el viaje para encontrarse con el ministro del Interior y llevarle los planteos que desde hace rato viene vociferando desde la Patagonia . Vidal tuvo una muy buena relación con Guillermo Francos y sabe que, con su salida del gabinete, la relación con la Casa Rosada también deberá pasar por un reseteo.

El entorno de Vidal sabe que se enfrenta a un desafío complejo: quiere cambiar la matriz productiva de Santa Cruz, impulsar al sector privado y reactivar la obra pública en un contexto en el que el gobierno nacional decidió reducir la inversión a cero en la materia. "Empezarla y terminarla", dicen plantando bandera y lanzando una chicana al kirchnerismo, su rival predilecto en la provincia.

En una provincia que, según describen, vivió dependiendo del empleo público y de la discrecional ayuda nacional especialmente durante las últimas dos décadas, aseguran que quieren mejorar la recaudación e impulsar la producción. De eso, saben, depende su propio futuro.

En la Casa de Gobierno de Santa Cruz nadie esconde que el resultado electoral resultó un “cachetazo” para la gestión provincial. Como le pasó a casi todos los gobernadores que forman parte del armado de Provincias Unidas, no lo esperaron. Quisieron romper la polarización y no pudieron pero, además, en Río Gallegos lamentan que la victoria se la haya llevado, aunque por muy poco, el peronismo kirchnerista.

Claudio VIdal y la nueva minstra de Gobierno de Santa Cruz, María Belén Elmiger. Claudio Vidal y la nueva minstra de Gobierno de Santa Cruz, María Belén Elmiger.

El oficialismo provincial recogió el guante y apuntó sobre los yerros propios para retomar la iniciativa. Lo primero que hizo Vidal fue cambiar la conducción en el Ministerio de Gobierno: salió Nicolás Brizuela y asumió María Belén Elmiger, quien estaba al frente de la Caja de Previsión Social de la provincia.

Elmiger, radical que se sumó al proyecto de Vidal en la previa a la elección de 2023, tendrá a su cargo la relación política con los intendentes. No se trata de un gesto menor, sobre todo teniendo en cuenta que el oficialismo fue derrotado en la todas las ciudades de la provincia. De hecho, antes de pedirle empezar a recalcular el armado ministerial, que comenzó con cambios en Producción, Vivienda y Turismo, Vidal reunió a su tropa intendentista para analizar los resultados y replantear los pasos a seguir. A los días, reemplazó a su ministro de Gobierno.

Cuando asumió, Emilger afirmó que “el Estado tiene que estar más cerca del ciudadano con trámites agiles, rápidos y transparentes”. A partir de esa apuesta también se explica la ministra Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio, a cargo de modernizar y simplificar los procesos administrativos de la provincia.

“Parece un tema menor, pero si eso no funciona de un modo adecuado, todo se ralentiza”, explican en el entorno del gobernador que en la última semana también anunció cambios en la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) y en la empresa estatal Distrigas S.A.

La relación con los gremios, una astilla que molesta

Antes de proyectar su carrera a la gobernación, Vidal forjó una reconocida trayectoria como gremialista. Desde el sindicato de petroleros fue dándole forma a la urdimbre de alianzas que lo colocó en la gobernación. Allí, del otro lado del mostrador comenzó una batalla con los gremios estatales, mucho más cercanos al peronismo que Vidal se propuso correr de la política santacruceña.

En esa pelea se evidencian algunos de los malestares que acompañaron la campaña y desgastaron a la gestión. ATE llegó a 90 días de paro en la ASIP, la Asociación Docente de Santa Cruz (Adosac) llevó adelante un plan de lucha que fue sumando días sin clases y los profesionales de la salud nucleados en ATSA y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (Aprosa) todavía reclaman por la reapertura de paritarias.

ATE Santa Cruz En Santa Cruz, ATE acusa a Vidal llevar adelante un "desguase" del Estado provincial.

En medio de una crisis económica, que en parte heredó y en parte se profundiza por el contexto nacional y provincial, Vidal suele endurecer el discurso y enfrentar a los representantes sindicales a los que muchas veces relaciona con el kirchnerismo.

Fue el gremio de los trabajadores judiciales, de hecho, el que generó la mayor crisis institucional que por estas horas vive Santa Cruz, al judicializar la ampliación del Tribunal Superior de Justicia que hoy está virtualmente partido en dos, con una mitad que no reconoce a la otra y un horizonte sin resolución a la vista.

Los desafíos urgentes para Santa Cruz

El debate por el futuro del TSJ escaló hasta tal punto que el diputado José Luis Garrido llegó a pedir la intervención federal del Poder Judicial de Santa Cruz, cosa que hasta el momento no sucedió. Sin embargo, todo hace suponer que serán las órbitas nacionales las que terminen por resolver el entuerto.

En lo inmediato, Santa Cruz debate su estrategia para discutir con la Casa Rosada a partir de las herramientas propias, que reconocen limitadas. A partir de diciembre, Vidal contará con un voto en la Cámara de Diputados y mantendrá los dos del Senado.

Entiende que el resultado electoral dejó al bloque de Provincias Unidas pendiendo de un hilo y se reconocen en desventaja respecto a la agenda que sus socios podrían poner sobre la mesa a la hora de negociar con la administración libertaria. De todos modos, albergan esperanzas de que el experimento federalista funcione.