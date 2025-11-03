Santa Cruz: tras reunirse con intendentes, Claudio Vidal hizo el primer movimiento en su gabinete

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a los funcionarios que ingresan al gabinete provincial

El gobernador de Santa Cruz concretó una serie de cambios en su equipo de gobierno tras la derrota sufrida en las elecciones del 26 de octubre. Con nuevos nombres en áreas clave, Claudio Vidal busca recuperar impulso político y mejorar la capacidad de respuesta frente a las demandas sociales de cara a sus próximos dos años de gestión.

La decisión contó con el visto bueno de la mayoría de los intendentes del oficialismo, con quienes Vidal se había reunido la semana pasada. Después del tropiezo electoral, el gobernador compartió reuniones clave con los jefes municipales. Con ellos habló de los cambios, pero también les dejó en claro que la etapa que viene necesita resultados concretos.

Acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez , el mandatario provincial puso en funciones a Hugo Garay como presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP); a Marcelo De La Torre como presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV); y a Diego Gamboa como nuevo secretario de Estado de Turismo.

Los movimientos llegaron días después de que el oficialismo sufriera un duro revés en las elecciones legislativas . Enrolado en el armado nacional de Provincias Unidas , el frente Por Santa Cruz , encabezado por el propio jefe de gabinete, Álvarez, quedó en tercer lugar y sin representación parlamentaria, con apenas el 15,47% de los votos.

En contraste, Fuerza Santacruceña , liderada por el cura kircherista Juan Carlos Molina , se impuso con el 32,08%, seguido muy de cerca por La Libertad Avanza (31,72%).

Cura candidato Juan Carlos Molina Juan Carlos Molina, el cura candidato del kirchnerismo en Santa Cruz

En medio de este panorama adverso, Vidal convocó el pasado lunes por la mañana a una reunión de gabinete en la sede del gobierno provincial. Allí solicitó a todos los ministros y secretarios que pusieran sus renuncias a disposición para "evaluar responsabilidades, revisar programas y repensar estrategias", según indicaron fuentes cercanas al mandatario.

Respaldo municipal a la gestión provincial

Los diálogos con los intendentes se desarrolló por grupos, previo al viaje del gobernador a Buenos Aires, para reunirse con Javier Milei en Casa Rosada.

En total participaron 10 jefes comunales: Analía Farías (Comandante Luis Piedra Buena), Pablo Anabalón (Pico Truncado), Antonio Carambia (Las Heras), Matías Trepo (Perito Moreno), Daniel Gardonio (Puerto San Julián), Pablo Carrizo (Caleta Olivia), Juan “Pirri” Martínez (Puerto Deseado), Juan Manuel Borquez (Puerto Santa Cruz), Carina Bosso (Gobernador Gregores) y Zulma Neira (Los Antiguos).

La concurrencia simboliza el fuerte respaldo a la gestión provincial, incluso tras la derrota electoral que activó la expectativa del peronismo que empieza a pensar en volver a gobernar la provincia en 2027. En la reunión, el gobernador confirmó los cambios y exigió compromiso. Los intendentes alertaron por la escasez de recursos, producto de la baja de la cooparticipación.

Nombres con experiencia y perfil técnico

Los nuevos funcionarios ya habían desempeñado cargos en la estructura provincial. Garay, que reemplaza a Adrián Suárez, fue previamente Coordinador General de Entes del Gobierno. De La Torre, que sucederá a Cristian Mancilla al frente del IDUV, había sido titular de Distrigas S.A.

En el área de Turismo, Gamboa asumió en lugar de Rubén Martínez con la misión de revitalizar uno de los sectores estratégicos para la economía santacruceña. La renovación busca fortalecer la gestión en un contexto económico y político complejo para el oficialismo provincial.