ARGENTINA VOTA

El kirchnerismo volvió a ganar en Santa Cruz y dejó sin nada al gobernador Claudio Vidal

Fuerza Santacruceña se impuso con el 32% y obtuvo dos de las tres bancas en juego. El mileísmo logró la tercera y el oficialismo provincial se quedó sin nada.

Por Letra P | Periodismo Político
El peronismo ganó en Santa Cruz.

El peronismo ganó en Santa Cruz.

En una elección más que ajustada, Fuerza Santacruceña se quedó con la victoria en Santa Cruz al reunir 52.409 votos (32,07%), lo que le permitió quedarse con dos de las tres bancas que la provincia renueva en la Cámara de Diputados.

Notas Relacionadas
Patagonia: abrieron las escuelas y arrancó una elección calve para el futuro del país.
ARGENTINA VOTA

Resultados oficiales: Milei y el peronismo se reparten la Patagonia

Por  Letra P | Periodismo Político

En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, con 51.853 votos (31,73%), que consiguió la tercera banca en disputa. El frente Por Santa Cruz, del gobernador Claudio Vidal, terminó tercero con 25.067 votos, sin representación parlamentaria.

El regreso del peronismo territorial

Con Juan Carlos Molina a la cabeza, Fuerza Santacruceña logró reunir al peronismo disperso y capitalizar el voto de sectores sindicales y sociales desencantados con el gobierno provincial.

Cura candidato Juan Carlos Molina
Juan Carlos Molina, el cura candidato

Juan Carlos Molina, el cura candidato

El triunfo reposiciona al peronismo en el tablero político local, luego de un período de retroceso frente al avance del vidalismo y del crecimiento libertario.

La Libertad Avanza, con pie firme en el sur

La sorpresa de la noche llegó de la mano de La Libertad Avanza, que quedó a solo medio punto del peronismo y consiguió por primera vez una banca nacional por Santa Cruz. Con Jairo Henoch Guzmán al frente, el espacio libertario capitalizó el descontento con la política tradicional y el arrastre de la figura presidencial de Javier Milei.

El resultado consolida la expansión del mileísmo en la Patagonia y lo convierte en un actor con peso propio en el sur. Guzmán se perfila ahora como el referente patagónico del oficialismo nacional dentro del Congreso.

Un golpe al gobernador Claudio Vidal

El revés del frente Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal, fue uno de los datos políticos más fuertes de la jornada. Con Daniel Álvarez, su jefe de Gabinete, encabezando la lista, el oficialismo provincial aspiraba a retener al menos una banca y fortalecer su proyección nacional.

El resultado, sin embargo, lo dejó fuera del reparto legislativo y reconfigura su posición dentro del mapa de poder local. Vidal había intentado construir una tercera vía, pero la polarización terminó empujando su espacio a un desempeño menor al esperado.

Temas
Notas Relacionadas
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, buscará consolidar su poder territorial frente al peronismo y LLA.
ARGENTINA VOTA

Santa Cruz: Vidal busca darle otro golpe al kirchnerismo y sumar un triunfo al debut de Provincias Unidas

El gobernador buscará consolidar su poder territorial frente al peronismo y La Libertad Avanza. Se definen tres bancas en medio de una crisis institucional.
Claudio Vidal vs. Juan Carlos Molina en Santa Cruz
LA BATALLA DE LOS PINGÜINOS

Guerra santa (electoral) en Santa Cruz: el pastor de Vidal vs. el kura bendecido por CFK

Daniel Álvarez, el predicador evangélico designado por el gobernador. La grey peronista sigue al sacerdote Juan Carlos Molina. El 26-O importa, pero más 2027.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La Libertad Avanza arrasó en Tierra del Fuego
ARGENTINA VOTA

Tierra del Fuego: La Libertad Avanza arrasó y superó por casi diez puntos a Fuerza Patria

Por  Laura Funes
Javier Milei junto a Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi, candidatos electos en la Provincia de Jujuy
ARGENTINA VOTA

Batacazo de La Libertad Avanza en Jujuy: dobló al oficialismo de Carlos Sadir y se llevó dos bancas

Por  Letra P | Periodismo Político
Abelardo Ferrán junto al gobernador Sergio Ziliotto, la ecuación de la victoria para el peronismo en La Pampa.
ARGENTINA VOTA

La Pampa: el peronismo le ganó por un punto a LLA y se llevó dos bancas de las tres en juego

Por  Juan Pablo Gavazza
José Luis Espert después de votar, en San Isidro. 
ARGENTINA VOTA

El fallido de Espert, los más insultados y un Milei bebé: las perlitas del domingo

Por  José Maldonado