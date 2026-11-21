El radicalismo de Córdoba eligió a San Francisco , kilómetro cero del gobernador Martín Llaryora , como epicentro de campaña en el final de este 2026, con acusaciones hacia la gestión de Damián Bernarte , que el entorno del intendente cordobesista consideran que "están flojas de papeles".

El precandidato a gobernador Rodrigo de Loredo desempolvó un caso policial donde mediante un ajuste de cuentas se produjo un homicidio. El autor del hecho, ya detenido, es un músico que en 2025 se subió al escenario en la fiesta de la Estudiantina. Casi al unísono, le legisladora Brenda Austin llevó un proyecto a la Legislatura para prevenir, detectar y sancionar cambios de domicilio falsos con fines electorales. Ambos cuestionamientos están respaldados por el referente local y candidato a la intendencia Marco Puricelli .

En este escenario, el peronismo que gobierna desde 2007 a esta parte, sabe que San Francisco es uno de los bastiones de Llaryora que buscará el próximo año la reelección y que por eso la oposición busca dinamitar el territorio.

“Son formas mezquinas de posicionarse, hablando mal de San Francisco”, cuestionó el concejal peronista Matías Beccaria , quien le puso nombre y apellido al pleito. “Puricelli viene derrapando con algunas cuestiones siguiendo el manual de Rodrigo de Loredo”, acusó.

Mientras se define la posibilidad de un frente electoral por medio de una negociación opositora que pinta fría, la UCR no quiere quedarse atrás de La Libertad Avanza , que un par de meses atrás, como contó Letra P , conformó su Mesa Departamental con dirigentes y referentes de distintas localidades . El objetivo es contrarrestar el potencial que tiene el PJ tanto el departamento San Justo como en San Francisco.

Primero fue Brenda Austin quien llevó a la Legislatura un proyecto de ley para que los padrones de las elecciones municipales “sean confiables, veraces y verificables”. Explicó que el objetivo es asegurar que quienes votan en cada localidad vivan realmente en ella; y prevenir, detectar y sancionar los cambios de domicilio falsos con fines electorales, una práctica conocida como “turismo electoral”, la cual le adjudicó al peronismo en San Francisco. La iniciativa tenía pedido de tratamiento sobre tablas en la pasada sesión legislativa, pero quedó en comisión al no alcanzar la cantidad de votos para su debate.

El punto central del proyecto establece que, para votar en una comuna o municipio, el elector deberá acreditar que vive allí desde al menos 180 días antes del cierre del padrón. Actualmente, la ley exige 90 días en las comunas y no fija ningún plazo para los municipios. Según el proyecto, para acreditar residencia alcanzará con documentación de uso cotidiano: una boleta de luz, agua, gas, teléfono o internet; el comprobante de pago de las tasas municipales o comunales, etcétera.

De Loredo también hace campaña en San Francisco

Al mismo tiempo, fue De Loredo quien metió la cuchara en la ciudad que gobierna Bernarte. Recordó un caso policial que fue un ajuste de cuentas que terminó con un joven asesinado a disparos en julio pasado, en pleno festejo por uno de los triunfos de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol.

El autor, que rápidamente fue identificado y luego detenido, fue un músico apodado “Manay” (Agustín Alexis Guevara). El trapero se había presentado en la Estudiantina 2025, organizada por la Municipalidad. “Cuando gobernemos vamos a crear un protocolo que impida usar recursos públicos para contratar a personas con frondosos antecedentes”, dijo en un spot De Loredo.

La fronteras son tierra de nadie. Vamos a controlar cada uno de los pasos fronterizos de Córdoba. pic.twitter.com/DhggvVbJU8 — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 13, 2026

Cabe indicar que desde el municipio indicaron que no hubo contratación directa en esa oportunidad, sino que el cantante pidió participar cantando alguna canción.

Para el PJ de San Francisco, la UCR “atrasa”

Pese a que el oficialismo en San Francisco mantiene una postura menos confrontativa, al menos por ahora, uno de los dirigentes del peronismo y concejal, Matías Beccaria, salió a responder a los cuestionamientos.

Señaló que Puricelli y el radicalismo se quedaron en el siglo XX y están llegando a destiempo, aclarando que lo relacionado al cierre del padrón provisorio se hizo el pasado 2 de noviembre. “El Registro Nacional Electoral es el órgano que confecciona los padrones para las elecciones nacionales, provinciales y locales. Hasta el 30 de noviembre están expuestos los padrones para que quienes no se encuentren y necesiten hacer un reclamo lo puedan hacer ante la Justicia Electoral”, indicó Beccaria.

Luego aclaró que es el Registro Nacional de las Personas (Renaper) quien maneja esa información “sensible” que no es de fácil acceso, por lo que se preguntó cómo sustenta, en este caso el radicalismo, sus afirmaciones.

Siguiendo con su respuesta a las acusaciones de la oposición, Beccaria, que también integra la mesa de conducción del Consejo Provincial del PJ de Córdoba, sostuvo que no se notó ningún incremento anormal que pueda avalar la denuncia. “Son acusaciones sin sustento, no se puede poner bajo sospecha el derecho de los ciudadanos a votar buscando con acusaciones sin pruebas embarrar la cancha o confundir a la gente. Lo que buscan es posicionarse”, dijo.

Matías Beccaria, concejal del peronismo en San Francisco, respondió las críticas opositoras.

El edil dijo puntualmente que el cambio de domicilio con fines electorales es una “práctica vieja” que ha ocurrido en comunas que no estuvieron en ese momento adheridas a los sistemas provincial o nacional de Tránsito y hacían su propio carnet de conducir, lo que motivaba el cambio de domicilio.

“San Francisco no es una comuna que con cien cambios de domicilio das vuelta una elección. Tenemos un padrón de más de 50 mil electores”, detalló y recordó que las dos últimas elecciones locales (2019 y 2023) el oficialismo sacó una diferencia de tres mil votos. Cabe destacar que en la de 2019 la oposición fue dividida, por lo que se suman en el análisis los votos de Juntos por el Cambio y la UCR.

“No hay análisis que resista la acusación de Puricelli que viene derrapando con algunas cuestiones y sigue el manual de De Loredo. Es una forma de posicionarse pero bastante mezquina, avalando además a dirigentes que vienen y hablan mal de San Francisco”, cuestionó.

El historial de peleas de Bernarte y De Loredo

El enfrentamiento entre De Loredo y Bernarte tiene su primer antecedente en octubre de 2024, cuando el exdiputado le atribuyó al peronista parte de la responsabilidad de la escalada narco en el límite entre las provincias de Córdoba y Santa Fe.

El intendente recogió el guante y acusó de “mentiroso” al radical y de ser un “especialista en actuación” que usa a San Francisco para cuestionar al mandatario provincial.

“No es cierto lo que informa. Todo lo hace pensando más en el afuera que en San Francisco y la mentira a nosotros nos hace mucho daño. Nunca lo vi a De Loredo siendo diputado solicitar una reunión para charlar sobre los proyectos que tiene para esta región de Córdoba, o hablar sobre las rutas nacionales 19 y 158,”, cuestionó el peronista en ese entonces.

Más acá en el tiempo se volvieron a cruzar con spots en sus redes sociales, donde se chicanearon por otros temas utilizando como disparador el teléfono rojo que el exdiputado utiliza en su campaña.