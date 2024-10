Damián Bernarte le marcó la cancha a Rodrigo de Loredo: "No conoce nada de San Francisco"

Como remate, el jefe del bloque radical en la cámara baja lo definió como un “buen discípulo” del “modelo cordoversista” del gobernador de Córdoba , Martín Llaryora . La réplica no tardó en llegar.

El radical afirmó que la Municipalidad de San Francisco tenía 2.200 empleados y Bernarte nombró mil más, entre ellos sus amigos del fútbol: “Ahora tiene 3.200 empleados cuando la mayoría de las ciudades similares no superan los 1.500. Los nuevos ingresos se producen con los llamados planes de emergencia para carenciados”, dijo sin tapujos el candidato quien fuera candidato a intendente de Córdoba en 2023.

El modelo populista del discípulo de Llaryora en San Francisco. pic.twitter.com/edLk2AzQcP — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) October 14, 2024

Con vehículos pasando de fondo y musicalizado con una canción de Rodrigo Amarante (Tuyo) utilizada en la serie Narcos de Netflix, en el video que hizo viralizar, De Loredo aseguró que los narcos “invaden San Francisco y llegan hasta Arroyito, Morteros y Las Varillas”.

Asimismo, expresó que Bernardo Alberione, exfiscal antidrogas de esta ciudad, tuvo que renunciar después de recibir amenazas de muerte por parte de narcos: “El gobierno peronista no cubre una vacante de hace nueve años de la fiscalía antinarcotráfico y la batalla que el gobierno de Santa Fe da empuja a los narcos a Córdoba”.

La defensa de Damián Bernarte

Consultado por Letra P, Bernarte acusó a De Loredo de ser parte de la vieja política e indicó que desconoce la realidad de esta ciudad: “Molesta una forma de trabajar que entendemos superada en la política argentina. Vienen dirigentes políticos que no conocen la ciudad, que durante los cuatro años que duran sus gestiones no pasan nunca por San Francisco, que desconocen nuestra realidad y que mienten, pero fundamentalmente pensando que esas mentiras trasciendan en otra ciudad de la provincia porque los sanfrancisqueños no comen vidrio”.

bernarte hablando.jpg Damián Bernarte respondió a las criticas que hizo el diputado Rodrigo de Loredo en San Francisco.

Luego desmintió el dato de los 3.500 empleados municipales que tendría San Francisco e invitó al diputado a recorrer el área de Recursos Humanos.

“No es cierto lo que informa. Todo esto lo hace pensando más en el afuera que en San Francisco y la mentira a nosotros nos hace mucho daño. Nunca lo vi a De Loredo solicitar una reunión para charlar sobre los proyectos que tiene para esta región de Córdoba, o hablar sobre las rutas nacionales 19 y 158, nunca vi que empuje para que San Francisco tenga su Universidad Nacional”, cuestionó el intendente peronista.

El problema del narcotráfico, también motivo de la disputa De Loredo-Bernarte

Bernarte también respondió sobre la situación del narcotráfico que remarca De Loredo. Para el intendente, la ciudad que gobierna no es un enclave estratégico del narco y pide mayor seriedad para abordar un flagelo mundial. "Desde el 31 de agosto hasta la fecha, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante al menos nueve operativos contra la comercialización de estupefacientes, esa información es de acceso público y está disponible en la página web del Ministerio Público Fiscal, son datos reales y verificables”, citó números.

También dijo que Alberione decidió renunciar a su cargo no por las amenazas recibidas, sino porque estaba en edad de jubilarse, tomando como referencia declaraciones del mismo exfiscal en los medios de comunicación.

Bernarte explicó que su gestión realizó múltiples acciones en materia de seguridad, entre ellas dotar hasta el momento del 60% de luces led a la ciudad; también valoró la labor del flamante Cuerpo de Prevención Urbana que colabora con la tarea policial.

damina bernarte juan pablo quinteros.jpeg El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El municipio y el gobierno lanzaron un plan coordinado de acción de prevención del delito.

Por otra parte, mencionó que San Francisco cuenta con 250 domos de seguridad, superando la recomendación internacional que habla de dos cámaras cada mil habitantes; el sistema de alarmas comunitarias en cuatro barrios y la aplicación del programa Ojos en Alerta.

“Que vengan dirigentes especialistas en actuaciones, que no saben si San Francisco está en Córdoba o en Santa Fe, realmente nos llena de vergüenza ajena y de dolor, sobre todo cuando vienen a mentir descaradamente con el objetivo de poder ser reelectos dentro de un año para mantener un espacio individual ya que allí no hay una construcción colectiva”, apuntó Bernarte.

Por último, declaró que a 40 años de democracia no pensaba encontrarse con funcionarios que utilizaran mecanismos usados por el nazismo: “De Loredo me hace acordar a Goebbels y su frase ‘miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá’”.