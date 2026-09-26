San Francisco: el kilómetro cero de Martín Llaryora activa el primer choque de campaña entre el PJ y LLA

Augusto Pastore, funcionario y provincial y uno de los emisarios de Martín Llaryora en San Justo

La campaña política rumbo a 2027 tiene al departamento San Justo como primer escenario de disputa en Córdoba . En el bastión del peronismo y kilómetro cero del gobernador Martín Llaryora , la tropa de La Libertad Avanza conformó su mesa regional de dirigentes. Para contrarrestar, el cordobesismo reafirma su plan de cercanía con asistencia y obras para el este provincial .

Este departamento, junto a la ciudad capital, le otorgaron a Llaryora en 2023 el mayor caudal de votos para conseguir la victoria en la disputada elección frente al senador Luis Juez en 2023. En la ciudad que comanda Damián Bernarte se registraron más de 20 mil votos de diferencia entre el delfín de Juan Schiaretti y el candidato de Juntos por el Cambio.

El plan libertario tiene como eje agrupar a la tropa y empezar a delinear algunas figuras en el interior. Hace unos días, el referente de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba, Gabriel Bornoroni desembarcó en San Francisco con dos objetivos: testear a los sectores productivos sobre la coyuntura del país, y también hacer lo propio con dirigentes locales que cuentan con territorio y voluntades.

El secretario de Gobierno provincial Augusto Pastore parece haber “ganado millas”, las cuales utiliza a pedido de Llaryora para visitar las localidades del departamento San Justo. Hombre fuerte del jefe de Gabinete Manuel Calvo , el exintendente de Freyre tomó protagonismo en las últimas semanas.

El funcionario suele resaltar que el gobernador se planteó como meta visitar cada localidad de la provincia en su primer mandato y motorizar en cada lugar una obra pública. Mientras tanto, en aquellas a las que aún no llegó, arriba Pastore como emisario para entregar fondos o participar de alguna inauguración.

Augusto Pastore junto al intendente de La Francia, Franco Castellina.

“Este es un gobierno federal como nunca se vio en Córdoba y claramente el municipalismo está muy presente”, remarca ante cada micrófono de la prensa, además de denunciar que la Casa Rosada “se retiró absolutamente de todo tipo de asistencia”.

El secretario de Gobierno viene de recorrer los trabajos de los tramos que se ejecutan con fondos provinciales de la Autopista 19; pasó por La Francia para entregar asistencia económica ante el temporal de granizo, que provocó desastres en esta localidad, e inauguró la primera etapa del gas natural en El Tío.

“Lo de Augusto recorriendo el interior no es nuevo, siempre lo hizo. Pasa que hoy tiene mayor visibilidad”, responde a Letra P una fuente vinculada a la Jefatura de Gabinete de Córdoba.

Que le pide el PJ a sus intendentes

Pastore además de fondos frescos para obras o asistencia también les lleva un mensaje a los intendentes y jefes comunales peronistas y aquellos aliados: pegar las elecciones el mismo día que las provinciales, como una muestra de lealtad hacia el gobernador.

CÓRDOBA CRECE CON MÁS INTEGRACIÓN REGIONAL



Construir acuerdos más allá de las diferencias políticas, apostar al desarrollo, al empleo y al conocimiento, e invertir en infraestructura, es clave para que #Córdoba siga generando oportunidades. Ese es el camino que compartimos en la… pic.twitter.com/RqGOOEhFDM — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) July 28, 2026 Martín Llaryora durante una de sus últimas visitas a San Francisco.

Otro pedido es que sean equilibrados financieramente para sostener el equilibrio fiscal y el superávit para obtener ahorro y poder tomar créditos para obras.

LLA organiza a la tribu del este de Córdoba

La Libertad Avanza sabe de la potencia del PJ en San Justo y por eso anticipó la definición de su armado en esta zona. Acaba de conformar la Mesa Departamental, un espacio que reúne a dirigentes y referentes de distintas localidades que tienen el desafío de coordinar acciones de cara al proceso electoral de 2027.

La visita de Bornoroni hace unos días a San Francisco, acompañado por el diputado Gonzalo Roca y por la vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la radical Soledad Carrizo, tuvo como fin mostrar su afianzamiento como el referente de la oposición al Centro Cívico. Pero para poder plasmarlo en votos, necesita territorio.

Intendentes y dirigentes que conforman la Mesa Departamental San Justo de La Libertad Avanza.

Justamente la Mesa Provincial San Justo de LLA, que lidera el referente departamental Guillermo Quiroga, está conformada por intendentes y jefes comunales que llegaron a las fuerzas del cielo este años, desde otros partidos. Entre ellos, Nora Passero (Porteña), Germán Busso (Colonia Anita), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad) y Gerardo Cerutti (Colonia Marina), quienes decidieron cambiar el rojo radical o el amarillo del extinto Juntos por el Cambio, para sumarse a la ola violeta.

A través de un comunicado, estos dirigentes confirmaron que la estrategia es comenzar con visitas periódicas a las diferentes localidades y conocer las realidades de cada comunidad, compartiendo experiencias de gestión y generando ámbitos de diálogo. En el texto hay un punto a destacar: en el camino a fortalecer las estructuras ya existentes señalaron que incorporarán a nuevos actores al espacio.

En San Francisco, cabe destacar, ya se dio un primer encuentro.

Tensión en la UCR de San Francisco

La visita de Bornoroni también contó con una foto que puso los pelos de punta puertas adentro del radicalismo sanfrancisqueño, ya que el estacionero se reunió con Marco Puricelli, concejal radical y titular del Instituto Futuro San Francisco.

El edil que llegó al Concejo Deliberante tras ser candidato de Juntos por el Cambio en 2023, pertenece a Generación X, la corriente oficialista de la UCR cordobesa capitaneada por Rodrigo De Loredo, el sector del radicalismo que muestra mayor afinidad con el gobierno de Javier Milei.

A pesar de esa derrota ante el peronista Bernarte, el dirigente radical se afianzó como el opositor que mejor mide en las encuestas locales, según detallaron fuentes libertarias a Letra P. Puricelli destacó en las últimas horas el impacto de la foto pero la minimizó al indicar como normal las conversaciones con otros sectores para pelearle el poder al justicialismo.

Gabriel Bornoroni apadrina a potenciales candidatos en Córdoba.

No obstante, autoridades que integran el otro sector de la UCR que liderado por Cristian Canalis, que no comulga con las ideas del Presidente, salió a despegarse de ese encuentro político. Cabe aclarar que en San Francisco el radicalismo evitó la interna desde los últimos años y pese a miradas diferentes entre las conducciones se priorizó el trabajo en conjunto.

“Dicha reunión fue una iniciativa de carácter estrictamente personal y particular de Puricelli; el comité local nunca se reunió para resolver la ejecución de esa reunión, no contaba con mandato, representación ni autorización alguna por parte de los órganos de conducción locales para actuar o emitir pronunciamientos en nombre de nuestro partido”, indicaron.