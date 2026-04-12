Patricia Bullrich le intervino el armado a Gabriel Bornoroni en Córdoba

Patricia Bullrich no sólo ordenó al PRO de Córdoba con una interna poco digna . También avanza sobre el armado libertario y le marca la cancha a Gabriel Bornoroni , en un momento de debilidad de Javier Milei . La alianza no será pasiva en el distrito.

La senadora de La Libertad Avanza autorizó la alianza interna entre su armadora local, Laura Rodríguez Machado , y el promotor de la causa $Libra, Oscar Agost Carreño , para arrebatarle la lapicera del PRO a Mauricio Macri . El sentido de esa jugada extraña se terminó de comprender con la confirmación de que el PRO local "es libertario" y las condiciones que le puso este viernes al alfil de Karina Milei en la intimidad de la oficina de la Bolsa de Comercio .

Como Macri, Bullrich también olfatea debilidad en Milei y condiciones óptimas para construir poder . Le dijo a Bornoroni que la dirigencia del PRO local trabajará para la reelección del presidente de la Nación y también para la fórmula que retará al peronista Martín Llaryora en 2027. Ahora, favor con favor se paga.

En esa reunión —que ocurrió después de la conferencia de prensa en la que Bullrich no mostró solidaridad por la situación irregular de Manuel Adorni — nadie objetó la aspiración provincial de Bornoroni. La exministra de Seguridad pide a cambio lugares de poder en los municipios, empezando por la ciudad capital, y en bastiones con posibilidad de dar el batacazo violeta.

"Si hay dirigentes del PRO que están mejor que los libertarios, son ellos quienes deben encabezar la oferta electoral", resumió seguro un asesor amarillo.

Bullrich se refirió al escándalo que envuelve a Adorni: "No sé qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, no tiene el cuero tan duro como yo", señaló La senadora agregó: "Nosotros no nos entrometemos con las cuestiones judiciales" @YaniPassero pic.twitter.com/nAoZxVQ39B

Escucharon las condiciones de Bullrich al estacionero Rodríguez Machado, su par Gonzalo Roca, las intendentas Sara Majorel (Marcos Juárez) y Natalia Contini (Anisacate); la concejala de San Francisco, Cecilia Roffe, y su par de Malagueño, Lucas Bettiol, entre otros integrantes de la lista que ganó en la interna sin competencia del PRO del domingo 29 de marzo.

Gabriel Bornoroni suma una jugadora inesperada

Bullrich es un factor inesperado en el armado que Bornoroni viene tejiendo con celo, con un estilo que admitió solo a miembros de su club de amistades y convirtió en excepción de la regla a Luis Juez.

Por si el estacionero no cazó la directa, Bullrich le dijo que el PRO, que le ganó la interna a Macri, funcionó como un “partido tapón” que evitó, en esta primera instancia, que Macri acuerde con el cordobesismo. El partido amarillo en la provincia, que conducirá el exintendente de Oliva Oscar Tamis, busca reconstruirse, pero con la senadora como vertical inapelable.

bullrich cordoba diputados senadores juez Patricia Bullrich, Gabriel Bornoroni e integrantes de La Libertad Avanza en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Como contó este viernes Letra P, Karina Milei y Bullrich libran su guerra fría y miden alfiles para la intendencia de Rosario. El movimiento se va convirtiendo en tendencia ahora con Córdoba, donde la senadora tiene altos niveles de aprobación.

Javier Milei, Córdoba y el Círculo Rojo

La intromisión que Bornoroni empezará a sentir tuvo su muestra gratis en la ronda de preguntas del Círculo Rojo, reunido en el almuerzo que ofreció el empresario Manuel Tagle este viernes.

"El PRO de Córdoba es libertario, va a estar al servicio del cambio, no hay dudas. No podemos dividirnos. Se lo digo a algunos amigos radicales que están sentados allá. Les tenemos que ganar a estos muchachos", disparó. El radical Rodrigo de Loredo, después de un tiempo prudencial, se levantó y se fue de la sala. El postre ya había sido servido en medio de una escena que expuso algo más que una diferencia discursiva: Bullrich ya habla como jefa política del oficialismo.

Casualidad o no, horas después de ese culebrón frentista, Bornoroni decidió suspender sus votos de silencio y convocar a un encuentro de LLA para el sábado 18 de abril en el salón Alto Botánico. La dependencia con la Casa Rosada empieza a pesarle. Aliados como Juez, Bullrich, incluso De Loredo, tienen más libertad que él.

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“Los leones se levantan contra los abusos de la casta. Estamos listos para darles a los cordobeses una herramienta para denunciar los abusos que sufren día a día”, reza la invitación, que tiene al empresario estacionero en el centro de la imagen con su puño derecho en alto.

Si Milei se debilita, el todavía desconocido Bornoroni se queda sin margen y los aliados avanzan.

Encuestas en Córdoba: impacto en Bullrich y Milei

La última encuesta de marzo de Aresco, que encarga el gobernador Llaryora mensualmente, refleja la caída de Milei, de la que tanto se ha hablado. Este descenso se acompaña con la recuperación de la imagen de las figuras provinciales.

tagle adorni milei abrazo bornoroni Javier Milei y Manuel Adorni, abrazo en medio de la tormenta

Juan Schiaretti tiene una imagen positiva del 56,5%; Llaryora, del 53,7% y Milei, del 48,8%. Ordenados por diferenciales entre positivo y negativo, continúa arriba el diputado de Provincias Unidas con +35,3%; sigue el gobernador, con +29,1% y cierra el Presidente, con +16,7%.

Ese escenario explica también el timing de Bullrich, que decide intervenir ahora, marcar condiciones, antes de que el tablero tome otra forma y emerjan nuevos protagonistas.

Patricia Bullrich y la parada clave en Córdoba

La avanzada de Bullrich tendrá una parada clave en Marcos Juárez, que tiene elecciones municipales este año. La diputada Rodríguez Machado apoya la reelección de Majorel. Sin embargo, la intendenta amarilla no está siendo favorecida por las encuestas. “Será candidato el que mejor mida”, admiten en ese núcleo. Una mala noticia para la autoridad municipal, que aspiraba a revalidar credenciales el 6 de septiembre.

Su promotor, Pedro Dellarossa, también quiere competir por el PRO. La relación con Llaryora, en el marco del Partido Cordobés, estaría terminada. Renunciará a la vicepresidencia del Banco de Córdoba si es candidato luego de someter a Majorel a una mesa de encuestas. No lo será por el alfil del peronismo. Es lo único que está claro.

Marcos Juárez marcará un antecedente en la convivencia libertaria que quiere ser poder en la provincia y volverá a convertirse en laboratorio antes del '27. Bornoroni ya no está solo en la toma de decisiones y figuras de peso como Bullrich piden conducción colegiada nada más y nada menos que al protegido de Karina Milei, que toma nota de los movimientos de "la piba".