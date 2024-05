San Francisco, el primer polo rebelde para el armado libertario de Gabriel Bornoroni

La definición encierra una exclusión: el jefe de la bancada libertaria en Diputados no tendría el estatus local que sí le asignaron Karina Milei y Martín Menem al estacionero, cuando lo entronizaron como el jefe del sello presidencial, en detrimento de las primeras sociedades.

El abogado sanfrancisqueño saca chapa de originario y recuerda que en Argentina se empezó a hablar de liberalismo en 2018 y que, al poco tiempo, su "amigo personal” Andrés Peralta –entonces presidente del Partido Libertario Córdoba- lo inició a él y a otros más en el armado.

“Somos tan viejos como el momento mismo en que se empezó hablar en Argentina de liberalismo”, admite.

Fue en marzo de 2019, cuando la Justicia concedió al partido la personería jurídica definitiva en la provincia de Córdoba, el primer distrito en obtenerla gracias al renombre del antiguo partido Unión Ciudadana presidido por el empresario y legislador Agustín Spaccesi.

Crecer, el objetivo de la tropa de Javier Milei en San Francisco

Cassinerio habla de crecimiento del pensamiento libertario en su ciudad todo el tiempo y de personas que se van sumando al espacio, sobre todo tras el triunfo presidencial de Milei.

Previo a la llegada al poder del “León”, el abogado tuvo dos presentaciones en elecciones municipales. La primera fue en 2019, cuando cosechó 856 votos (2,22%). La intentona llegó en 2023. En esa oportunidad obtuvo 1.249 votos (3,2%) y ocupó el quinto lugar en un reducto donde el peronismo cordobés mantiene la hegemonía desde 2017.

Aunque hubo un crecimiento, no fue el esperado teniendo en cuenta que Milei se posicionaba por ese entonces entre los principales candidatos presidenciales. Lo ratificaría en segunda vuelta con Sergio Massa, sobre quien tuvo una victoria aplastante en la capital del departamento San Justo.

Libertarios vs Libertarios

“Venimos sumando mucha gente, está trabajando activamente el grupo de jóvenes. Hoy el espacio liberal es el Partido Libertario, no somos paracaidistas, ni improvisados. Este espacio está por encima de cualquier nombre y San Francisco es uno de los 426 municipios de Córdoba más estructurado y armado”, defiende.

Lo de “paracaidista” no fue el azar. Cassinerio reconoce que el espacio los tiene y le pone nombre propio: “Rodolfo Eiben es uno. En las elecciones pasadas vino a San Francisco a operarnos para romper nuestro espacio”.

Cecilia Ibáñez, Rodolfo Eiben, Gabriel Bornoroni La tropa libertaria de San Francisco desconoce a la vieja guardia y sólo se referencia con Javier Milei.

Eiben, cabe recordar, fue candidato a gobernador de Córdoba con el sello Liberal Demócrata Desarrollista e impulsó en el pago chico de Martín Llaryora la candidatura a intendente del productor agropecuario Pablo Martelli, que no prosperó.

Máximas del Partido Libertario de San Francisco

Cassinerio se muestra como un férreo opositor al oficialismo que lidera Damián Bernarte, aunque hoy no cuenta con un lugar en la minoría del Concejo Deliberante, rol que la ciudadanía le concedió con exclusividad a Juntos por el Cambio.

Como su líder político a nivel nacional, afirma que no negocian sus pilares: la reducción del gasto público y la planta de personal, la reforma del Estado municipal con su Carta Orgánica y la transparencia, entre otras cosas.

Por eso entiende que todo opositor que se quiera sumar tiene lugar en el Partido Libertario, aunque no a cualquier precio: “No quiero que este espacio se convierta en más de lo mismo. El que se quiera sumar debe coincidir en la mayoría de las propuestas y comprometerse a no desconocerlas en caso de ser gobierno”, aclara.

Hoy el opositor más fuerte a PJ sanfrancisqueño es el radical Marco Puricelli, concejal que ocupó el segundo lugar en la pasada elección local representando a Juntos por el Cambio y quien en el último sprint del ballotage admitió que votaría a Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PLibSFrancisco/status/1785333624297996468&partner=&hide_thread=false MIENTRAS VOS VOTASTE AUSTERIDAD

.

EL INTENDENTE BERNARTE ARMA ESTA ESTRUCTURA MUNICIPAL pic.twitter.com/TPhjjx9juM — Partido Libertario San Francisco (@PLibSFrancisco) April 30, 2024

Consultado Cassinerio sobre si ve puntos de encuentros con Puricelli, lo cuestionó: “Lo del ballotage fue algo raro, puramente del momento. Además, me extrañó verlo en la marcha universitaria al lado de la Municipalidad y el Suoem. Me pregunto por qué no levantaron las banderas de la universidad pública cuando (Sergio) Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner desfinanciaron la universidad pública y congelaron los presupuestos. Ya sabemos lo que es el radicalismo, un peronismo de rojo y blanco”.

El efecto Río Cuarto y la apuesta a Milei

La escudería libertaria de San Francisco saben que la suerte del espacio dependerá de Milei, es decir, si hace una presidencia correcta. También reconocen que se encuentran transitando un período de prueba. ¿Qué lugar juega entonces la elección de Río Cuarto?

Para Cassinerio no es determinante para el liberalismo cordobés: “Creo que todavía es muy pronto para evaluarlo como prueba, hoy el liberalismo todavía es nuevo en el gobierno. Los espacios liberales van a empezar a mellar en las distintas reparticiones municipales y comunales dependiendo de cómo le vaya a Javier (Milei). Si hace una buena presidencia y empieza a sacar adelante el país, empieza a caminar y a ser un país serio, que creo vamos en ese camino, no me caben dudas que el liberalismo se va a regar por todos lados”, cierra.