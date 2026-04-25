DISCUSIÓN 2027

Entre Ríos: Gastón Bagnat se baja de la carrera por la intendencia de Victoria

El titular de la Caja de Jubilaciones confirmó a Letra P que no competirá en el próximo turno electoral. En 2023 quedó cerca y era la apuesta de la Casa Gris.

Letra P | Exequiel Flesler
Por Exequiel Flesler
Gastón Bagnat, titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.&nbsp;

Gastón Bagnat, titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. 

Gastón Bagnat era el nombre puesto para arrebatarle el poder al PJ en la ciudad de Victoria. Sin embargo, según confirmó a Letra P, decidió no ir por la intendencia, dejando debilitado al oficialismo de Entre Ríos. Su rol en la reforma previsional que impulsa Rogelio Frigerio es de protagonismo y, aunque el tema es espinoso, mantiene buena imagen pública.

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En las elecciones de 2023 Bagnat perdió la intendencia por solo 79 votos. Con su partido local, Progreso Cívico Vecinal, sacó 8.366 sufragios, apenas por debajo de los 8.445 que consiguió el justicialismo.

Bagnat está al frente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Desde ese sillón incómodo, pudo construir diálogo y relaciones con distintos sectores de la alianza de Gobierno y de otros espacios políticos y sindicales. Además, a pesar de no venir del núcleo del frigerismo, construyó una relación de confianza con el gobernador.

El paso al costado de Gastón Bagnat

“Tomé la decisión de no ir por la intendencia”, apuntó Bagnat en diálogo con este medio. Esa determinación deja al oficialismo provincial sin el nombre puesto para competir por la Ciudad de las siete colinas. Según afirmó, la decisión fue tomada en el seno familiar y es inapelable, aunque la última palabra suele siempre confirmarse cuando están inscriptos los nombres en las listas electorales.

Bagnat fue senador por el departamento Victoria durante el período 2019-2023. También ocupó un cargo en la ANSES local. Desde ambos lugares, pero sobre todo desde el de legislador, se mantuvo muy cercano a la ciudadanía. En ese tiempo trajinó oficinas en la capital provincial para tramitar soluciones. Luego, ya decidido a competir por la intendencia, intensificó el trabajo local con actividades culturales y de otro tipo. Por eso, su paso al costado genera un incordio para la Casa Gris, que ya comenzó a trabajar en escenarios alternativos.

Las elecciones de 2023, tan lejos y tan cerca

En las elecciones de 2023 en la ciudad de Victoria, Bagnat obtuvo 79 votos menos que el Partido Justicialista. Con los guarismos que alcanzó pudo cosechar tres concejales, dos más que los que logró la alianza de Juntos. Esos ediles de su espacio apoyarán sin ambages la determinación de la Casa Gris respecto de cualquier nombre que sea propuesto.

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El gobernador Rogelio Frigerio y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gast&oacute;n Bagnat, sentado en primera fila. Foto de archivo.

El gobernador Rogelio Frigerio y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, sentado en primera fila. Foto de archivo.

Después de las elecciones, Bagnat fue designado funcionario provincial y su actividad política en el departamento es casi nula. Sin embargo, sigue granjeándose buena imagen política según mediciones que manejan en el frigerismo. Quizás el hecho de haberse corrido de la actividad cotidiana lo favoreció.

En el PJ el panorama también es incierto

La intendenta Isa Castagnino pertenece al grupo político de la exvicegobernadora peronista Laura Stratta. Podría intentar repetir, pero su suerte depende de decisiones personales y de su destino político. La gestión en tiempos de motosierra libertaria es compleja y genera un desgaste mayor. Incluso, debieron importar desde Paraná al secretario de Hacienda, Nicolás Mathieu, con el mandato de "hacer mucho con poco", tarea que el funcionario aprendió en su paso por la gestión de Rosario Romero.

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La intendenta de Victoria Isa Castagnino, con su secretario de Hacienda, Nicol&aacute;s Mathieu en un encuentro de gesti&oacute;n con la presidenta municipal de Paran&aacute;, Rosario Romero.

La intendenta de Victoria Isa Castagnino, con su secretario de Hacienda, Nicolás Mathieu en un encuentro de gestión con la presidenta municipal de Paraná, Rosario Romero.

Del grupo político de Stratta surge el nombre del senador provincial Víctor Sanzberro. En la Legislatura juega en tándem con su jefa política y presidenta del bloque peronista en Diputados. En 2023 tuvo intenciones de competir por la intendencia, pero Castagnino medía mejor. A juzgar por el resultado exiguo, la decisión fue buena. De todos modos, la determinación de 2027 todavía no se tomó.

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