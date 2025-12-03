San Francisco: Bernarte se suma a la rebaja impositiva de Passerini y Accastello y deja en offside a De Rivas

Pasó la tijera: Damian Bernarte envió al Concejo Deliberante el Presupuesto para que sea debatido esta semana.

La iniciativa que será debatida este miércoles –en primera lectura- en el recinto legislativo contempla rebajas de hasta el 30% a comercios, descuentos de hasta el 55% a contribuyentes y beneficios, entre otros, a los jubilados, uno de los grupos más castigados en el último tiempo. Desde el Ejecutivo sanfrancisqueño, además, se habla de mantener el “equilibrio fiscal” y de una inversión histórica que vendrá de más de $12.000 millones en obra pública. Eso sumado a la prestación de servicios y a la continuidad de las ayudas sociales.

La apuesta - también del mismo mandatario provincial - surge en un momento donde hay promesas de que la economía del país se encauce definitivamente. Pero también es un desafío planteado rumbo a 2027, cuando Bernarte buscará revalidar su gestión. Con este presupuesto, el "Peta" busca mostrar cuentas ordenadas y reducción de gastos para ir por la reelección, contestando a los cuestionamientos opositores que lo tildan de “mal administrador”.

“Entendemos que cada peso que gestiona el municipio proviene del esfuerzo de los contribuyentes. Por eso es un presupuesto que busca cuidar la economía de las familias y generar previsibilidad”, le dijo el intendente sanfrancisqueño a Letra P .

Si bien la realidad con la capital es diferente, ya que Passerini debe afrontar múltiples dificultades económicas , entre heredadas y ajenas, Bernarte busca imitar en San Francisco el modelo de poda impositiva aplicada no sólo en esa ciudad, sino también en gobierno de la provincia con la ley de leyes de Llaryora, que se debatirá en primera lectura este miércoles.

En el pago chico del gobernador aseguran que la suba de un 26%, de un año a otro en el presupuesto, los ubica por debajo de otros distritos similares.

Damián Bernarte y Daniel Passerini bajaron impuestos pese a la caída de los recursos propios

Además de la Capital y San Francisco, en Villa María también tomaron nota de los reclamos de la ciudadanía. El intendente Eduardo Accastello anunció la reducción del 25% en la tasa por Servicio a la Propiedad e impulsó un esquema de incentivos para promover el crecimiento económico y acompañar a comerciantes, industrias y emprendedores.

En este escenario quien quedó en offside fue el intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, quien a inicios de noviembre definió aumentos de impuestos arriba de la inflación proyectada por Javier Milei y el mismo Llaryora para 2026. Estimó subas de hasta 40% en el inmobiliario, pero la oposición dice que es más.

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, dijo públicamente que los municipios no estaban obligados a seguir los pasos de Llaryora porque sus condiciones eran otras. Sin embargo, en las principales ciudades, atravesadas por la derrota de Provincias Unidas a manos de La Libertad Avanza, anunciaron un gesto de cambio de época en materia impositiva en sus comunidades.

Principales puntos del presupuesto de San Francisco

El proyecto de Presupuesto 2026 que se debatirá este miércoles en primera lectura tiene como eje una administración responsable del gasto, pero además se complementa con un paquete de alivio impositivo: hasta 55% de descuento en la tasa de inmuebles y automotores para contribuyentes cumplidores; reducciones de hasta el 30% para el 96% de los comercios; beneficios para industrias e instituciones.

Asimismo, se mantienen las exenciones y descuentos para jubilados con ingresos de –a partir de ahora- de hasta $1.000.000; también continúan las exenciones impositivas a personas con discapacidad, entre otros grupos.

Damián Bernarte presentó un presupuesto en sintonía con Martín Llaryora en la Provincia.

Desde el gobierno municipal aclararon que lo proyectado permite sostener los servicios esenciales y agregaron que se destinarán más de $5.300 millones en apoyo de instituciones educativas y programas sociales.

Superávit y sin deudas en el pago chico de Martín Llaryora

En su defensa del proyecto, el secretario de Economía municipal, Juan Carlos Sola destacó que es “reflejo de una administración responsable”, que prioriza la inversión pública, las obras y los servicios.

“Nuestro objetivo es mantener equilibrio fiscal sin resignar desarrollo, y los resultados de este año muestran que estamos en ese camino. Hemos logrado cerrar un año con superávit, sin deuda y con todas las obligaciones cumplidas en tiempo y forma”, afirmó.

Es un hecho que Bernarte buscará la reelección en 2027, y con la presentación de este presupuesto busca encaminarse hacia el objetivo.