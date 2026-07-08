Santa Fe: la UCR quiere endurecer la ley de partidos políticos para limitar los sellos de goma

Parte del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

La UCR presentó un proyecto de régimen electoral que plantea cambios importantes en la conformación y organización de los partidos políticos en Santa Fe . La propuesta eleva las exigencias para obtener el reconocimiento de la Justicia, establece nuevas causales de caducidad y apunta contra los llamados "sellos de goma".

La iniciativa del bloque del radicalismo en la Legislatura se enmarca en la discusión por un nuevo sistema electoral. “Todo es un poco más exigente”, describe una de las personas que participó en la elaboración del texto.

El proyecto endurece las condiciones para conservar la personería y apunta contra los llamados "sellos de goma", estructuras que existen formalmente, que no desarrollan actividad política, pero que son utilizadas como herramienta electoral.

Según el proyecto radical, para fundar un partido se necesita conformar una junta promotora con no menos de ocho integrantes, la designación de apoderados, además de una declaración de principios.

También la adhesión de al menos el 25% de la cantidad mínima de electores exigida para el reconocimiento definitivo (al menos el 4% del padrón) o 500 electores, lo que sea mayor.

Una vez reconocido de manera provisoria, un partido estará habilitado para comenzar con las afiliaciones. Para obtener el reconocimiento definitivo, el espacio debe acreditar al menos el 4% del total de personas inscriptas en el padrón electoral utilizado en la elección inmediata anterior de la provincia o municipio. Luego, dentro de los tres meses de notificado el reconocimiento, deberá llamar a elecciones internas.

Según fuentes del radicalismo, la idea es que la reforma electoral pueda ser tratada lo antes posible. “Volvemos a la actividad el 20 de julio y queremos sacarlo lo más rápido que podamos. Lo ideal sería en agosto”, le explicó una voz boinablanca a Letra P.

La caducidad de los partidos políticos y los fondos en Santa Fe

Según la iniciativa, los partidos podrán perder “la personalidad jurídico-política” y la caducidad podrá producirse por distintas causas. Entre otros motivos para que eso suceda, se enumeran que no haya elecciones internas durante el plazo de cuatro años, la falta de presentación en dos elecciones o no alcanzar en dos comicios sucesivos el 2% del padrón electoral.

Por otra parte, la normativa prevé que los partidos también se pueden “extinguir”, si así lo prevé su carta orgánica o si viola alguna normativa.

Unidos para Cambiar Santa Fe consiguió los votos y pudo aprobar la ley de necesidad de reformar la Constitución en Diputados.

El Estado contribuirá al sostenimiento de los partidos políticos reconocidos con el denominado "Fondo Partidario Permanente".

El dinero se distribuirá en proporción al número de votos obtenidos por cada lista en la última elección.

Entre las novedades figura que los partidos deberán destinar al menos el 20% de lo que perciban en concepto de aportes públicos y privados “a la investigación y capacitación técnica y política de sus afiliados”.

En el radicalismo sostienen que el objetivo es ordenar el sistema de partidos y evitar estructuras que sólo se activan en tiempos electorales para acceder a financiamiento público o prestar su personería a distintos dirigentes.

Esa será una de las discusiones que deberá dar la Legislatura cuando comience el debate de la reforma electoral.