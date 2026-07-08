Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
REFORMA ELECTORAL

Santa Fe: la UCR quiere endurecer la ley de partidos políticos para limitar los sellos de goma

La propuesta forma parte del debate para cambiar el sistema de votación. Nuevas exigencias y requisitos. Cómo se financian. El peligro de la caducidad.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Parte del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Parte del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Notas Relacionadas
El socialismo presenta su proyecto de reforma electoral en Santa Fe con diferencias con Pullaro.
TEMPORADA DE ROSCA

Reforma electoral en Santa Fe: el socialismo va a contramano de Pullaro y propone sostener las cinco boletas

Por 
Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

La iniciativa del bloque del radicalismo en la Legislatura se enmarca en la discusión por un nuevo sistema electoral. “Todo es un poco más exigente”, describe una de las personas que participó en la elaboración del texto.

El proyecto endurece las condiciones para conservar la personería y apunta contra los llamados "sellos de goma", estructuras que existen formalmente, que no desarrollan actividad política, pero que son utilizadas como herramienta electoral.

También la adhesión de al menos el 25% de la cantidad mínima de electores exigida para el reconocimiento definitivo (al menos el 4% del padrón) o 500 electores, lo que sea mayor.

Una vez reconocido de manera provisoria, un partido estará habilitado para comenzar con las afiliaciones. Para obtener el reconocimiento definitivo, el espacio debe acreditar al menos el 4% del total de personas inscriptas en el padrón electoral utilizado en la elección inmediata anterior de la provincia o municipio. Luego, dentro de los tres meses de notificado el reconocimiento, deberá llamar a elecciones internas.

Según fuentes del radicalismo, la idea es que la reforma electoral pueda ser tratada lo antes posible. “Volvemos a la actividad el 20 de julio y queremos sacarlo lo más rápido que podamos. Lo ideal sería en agosto”, le explicó una voz boinablanca a Letra P.

La caducidad de los partidos políticos y los fondos en Santa Fe

Según la iniciativa, los partidos podrán perder “la personalidad jurídico-política” y la caducidad podrá producirse por distintas causas. Entre otros motivos para que eso suceda, se enumeran que no haya elecciones internas durante el plazo de cuatro años, la falta de presentación en dos elecciones o no alcanzar en dos comicios sucesivos el 2% del padrón electoral.

Por otra parte, la normativa prevé que los partidos también se pueden “extinguir”, si así lo prevé su carta orgánica o si viola alguna normativa.

Unidos para Cambiar Santa Fe consiguió los votos y pudo aprobar la ley de necesidad de reformar la Constitución en Diputados.

Unidos para Cambiar Santa Fe consiguió los votos y pudo aprobar la ley de necesidad de reformar la Constitución en Diputados.

El Estado contribuirá al sostenimiento de los partidos políticos reconocidos con el denominado "Fondo Partidario Permanente".

El dinero se distribuirá en proporción al número de votos obtenidos por cada lista en la última elección.

Entre las novedades figura que los partidos deberán destinar al menos el 20% de lo que perciban en concepto de aportes públicos y privados “a la investigación y capacitación técnica y política de sus afiliados”.

En el radicalismo sostienen que el objetivo es ordenar el sistema de partidos y evitar estructuras que sólo se activan en tiempos electorales para acceder a financiamiento público o prestar su personería a distintos dirigentes.

Esa será una de las discusiones que deberá dar la Legislatura cuando comience el debate de la reforma electoral.

Temas
Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro quiere incluir el déficit de la Caja de Jubilaciones en el plan canje de deudas con Milei
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Pullaro quiere incluir el déficit de la Caja de Jubilaciones en el plan canje de deudas con Milei

Quiere que el adelanto de coparticipación de hasta 400 mil millones no sea reembolsable para cobrarse un año de financiamiento previsional de la Nación.
El gobernador Maximiliano Pullaro votando bajo el sistema de boleta única, al que pretende reformar.
SEMANA SANTA FE

Con el Senado provincial entre ceja y ceja

Se debate la reforma electoral. El gobernador quiere solo dos boletas en las generales y una Legislatura alineada. El dato clave de los departamentos en 2023.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Toto Caputo 2027. (Imagen generada con IA).
LOS PERFILES DEL PODER

Toto Caputo, el Messi para la reelección de Milei

Por  Esteban Rafele
Gustavo Sáenz, rodeado de los intendentes de Salta que bancan su reelección.
UNA MÁS

Salta: los intendentes arman la primera línea del operativo para empujar la re-re de Sáenz

Por  Maira López
La cuenca lechera de Santa Fe denuncia una grave crisis y advierte un conflicto en ciernes si no se revierte la situación de quebranto en los tambos.
EL QUE SE QUEMA...

La deuda y la crisis económica ponen a la cuenca lechera de Santa Fe "al borde de otra 125"

Por  Manuel Parola
Adrián Ravier en su segunda conferencia de prensa como vocero presidencial. 
NACIÓ UN VOCERO

Rebelión de la sala de periodistas contra Ravier: reclamos por la continuidad de las restricciones

Por  Pablo Lapuente