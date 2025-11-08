10D Y DESPUÉS

Rosario: quién es la maestra y gremialista que reemplazará a Caren Tepp en el Concejo

Agustina Gareis integró la lista de Ciudad Futura en 2023 por un acuerdo entre Amsafe y la tribu de Juan Monteverde. Quién capitaliza su banca, la incógnita.

Letra P
Por Álvaro Maté
Juan Monteverde y Caren Tepp, concejales de Ciudad Futura, junto a Agustina Gareis, militante del gremio docente AMSAFE en Rosario

Juan Monteverde y Caren Tepp, concejales de Ciudad Futura, junto a Agustina Gareis, militante del gremio docente AMSAFE en Rosario

Cuando Caren Tepp renuncie a su banca en el Concejo de Rosario para asumir como diputada, Agustina Gareis, militante del gremio docente Amsafe, la reemplazará en el Palacio Vasallo. La maestra representó al sindicalismo en la alianza Rosario Sin Miedo ocupando el tercer lugar de la lista de candidatos a concejales de Ciudad Futura, que en 2023 jugó por afuera del PJ.

Quién es Agustina Gareis, la maestra que llegará al Concejo de Rosario

Agustina Gareis se desempeña como maestra de grado en la Escuela No. 56 Almafuerte, ubicada en el centro de Rosario. La docente milita en el ala más afín al peronismo del gremio Amsafe, nucleada a nivel nacional en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), ambas de corte kirchnerista.

agus_gareis_ok
Agustina Gareis, la docente de nivel primario que llegará al Concejo de Rosario en diciembre

Agustina Gareis, la docente de nivel primario que llegará al Concejo de Rosario en diciembre

En 2023, Gareis ocupó el tercer lugar en la lista de Ciudad Futura para el Concejo, en el marco de la estrategia de Juan Monteverde de “abrir espacios” a la ciudadanía. “Una maestra al Concejo para defender las escuelas”, fue el slogan con el que el por entonces candidato a intendente publicitó la inclusión.

El resultado de la elección de ese año le dio dos bancas a la lista encabezada por Caren Tepp. Gareis quedó así en las gateras como primera suplente mujer y cuando Tepp salte al Congreso, asumirá en su reemplazo. Según pudo saber Letra P, la docente participó de la última reunión de la Comisión de Cultura y Educación del Concejo, pese a que no habló públicamente de su futuro como integrante del cuerpo legislativo.

El vínculo de Amsafe y los sindicatos con Ciudad Futura

El sector del sindicalismo docente en Santa Fe, al que pertenece Gareis, es conocido informalmente como los celestes por sus insignias azuladas. En las elecciones de este año, esta línea interna le arrebató la conducción del gremio en Rosario a la lista 4 de Abril, más afín a la izquierda trotskista. Además, controla la conducción provincial de Amsafe y mantiene un fuerte perfil opositor al gobierno de Maximiliano Pullaro.

Una de sus principales referentes es Sonia Alesso, con quien Gareis mantiene una relación de cercanía. Alesso es secretaria general de CTERA e integra la mesa nacional de la CTA. Desde su conformación, la alianza Rosario Sin Miedointegrada principalmente por el Movimiento Evita y Ciudad Futura— incluyó también a los gremios que conforman la Intersindical Rosario. Tanto en 2023 como en 2025, ese bloque sindical respaldó las candidaturas de Juan Monteverde.

El futuro de Ciudad Futura en el Concejo de Rosario

Ni Ciudad Futura ni AMSAFE brindaron precisiones sobre el futuro de Gareis en el Concejo de Rosario. Referentes del partido informaron a Letra P que, por el momento, la docente no tendrá contacto con la prensa. En el sindicato, argumentaron que su prioridad actual es analizar el desempeño electoral del frente Fuerza Patria, del cual forman parte, en las elecciones de diputados nacionales.

La renuncia de Caren Tepp reduce a tres los ediles de Ciudad Futura, en caso de que Gareis decida no sumarse al bloque del partido. Aunque no se planteó públicamente la posibilidad de que la dirigente conforme un monobloque, tampoco se confirmó su incorporación al espacio que conduce Monteverde.

Juan Monteverde y Caren Tepp, concejales de Ciudad Futura, junto a Agustina Gareis, militante del gremio docente AMSAFE en Rosario
10D Y DESPUÉS

Quién es la maestra y gremialista que reemplazará a Caren Tepp en el Concejo de Rosario

Por  Álvaro Maté