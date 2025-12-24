Rosario Romero 2026: equilibrio fiscal y desendeudamiento para reivindicar al peronismo

Rosario Romero logró que le aprueben por unanimidad un presupuesto equilibrado en el que no previó endeudamiento para Paraná . Piensa a la ciudad que gestiona como un ejemplo más de que el peronismo puede gobernar bien. Cuida las formas y mantiene una relación correcta con Rogelio Frigerio , aunque cuestiona el tono fundacional del discurso del gobernador.

De cara a 2027, la intendenta elige la cautela y evita pronunciarse sobre su futuro político. A su carrera electoral le queda la posibilidad de otro mandato en la capital provincial y también la opción de aspirar a la Casa Gris. Ni ella ni su entorno deslizan ni una línea sobre sus intenciones para las elecciones ejecutivas en Entre Ríos, pero dan señales.

Antes de 2027, la política debe atravesar 2026, un período sin elecciones, pero en el que las elucubraciones bajo la superficie irán tomando temperatura hasta entrar en erupción el año en que todo vuelva a discutirse. Para una dirigenta que no se permite el descanso como posibilidad, hay dos destinos que aparecen factibles: intentar la reelección en Paraná o competir por el sillón de Urquiza .

En su entorno no descartan nada, pero tampoco se la juegan. Más que una especulación, se trata de asimilar que ambas puertas están abiertas, aunque el camino hacia cualquiera de ellas es una construcción constante. Por eso la decisión de mostrar un peronismo con gestión eficiente y críticas originales a Frigerio. Dos modos de presentarse potable como opción para cualquier destino.

La jefa comunal asegura que el peronismo puede gobernar con virtuosismo, incluso sin fondos de la Casa Rosada y con recursos extra que la provincia envía a cuentagotas, de acuerdo a la escasez que imponen los tiempos libertarios. Esa decisión es una forma deliberada de diferenciarse de otro PJ al que la intendenta considera superado: el cristinismo. "Los discursos fundacionales no sirven en ningún orden, todos los gobiernos hacen cosas buenas y malas”, dijo a Radio UNER de Paraná . Ese es también el vértice por donde elige cuestionar al gobernador. Un modo de ser opositora a su manera, sin que ninguna tribu pejotista le imponga un relato que no asimila su ADN político.

Qué tiene para mostrar el peronismo que defiende Romero

La intendenta de la capital provincial esquiva los lamentos administrativos y políticos, aunque aprovecha acciones de gobierno para acentuar posturas. Por ejemplo, con el nuevo sistema de transporte de colectivos que implementó en la ciudad subraya que para cumplir con la promesa de renovar la concesión debió adaptar el esquema a la quita de subsidios de la Nación. Otro ejemplo es la decisión de terminar una conexión vial entre la ruta nacional 12 y la Circunvalación de Paraná. También sin recursos nacionales, en ese caso optó por finalizar la obra con presupuesto propio.

Embed Junto al gabinete y concejales realizamos una reunión ampliada de trabajo para hacer un balance del año y proyectar los próximos desafíos de la gestión. pic.twitter.com/s47E2Rg1R8 — Rosario Romero (@rosarioromeroOK) December 22, 2025

Romero hace foco en la idea fuerza de hacer mucho con poco y, en ese sentido, trabajar en un "Estado facilitador", mantras de su gestión. Mientras tanto, reclama por un gobierno nacional sin una visión ambacentrista de la gestión y de la administración de los recursos.

Con esos reclamos, pero también con esa forma de administración de lo público basada en el equilibrio de las cuentas, ubica al suyo y a otros gobiernos del mismo palo. Menciona a José Lauritto, en Concepción del Uruguay; a Adrián Fuertes, en Villaguay; o a Isa Castagnino, en Victoria. Omite en esa lista a los jefes comunales que se conocen como los sub-40 y que en un momento armaron un frente que desafió a la conducción del partido, con la que Romero se identifica.

La relación con Rogelio Frigerio

“Vengo confrontando contra los discursos fundacionales, no le sirven a la democracia. Ni en el orden nacional ni en el provincial. Ese discurso de la ´nueva Entre Ríos´ lo deploro porque todos asumimos sobre una base de lo que han hecho otros”, disparó la presidenta municipal ante una consulta de la prensa. Es lo que elije objetar de Frigerio, y es una forma de levantar las banderas del peronismo que defiende: uno que pueda gestionar y que respete y promueva las instituciones republicanas.

Halle, romero, Frigerio plp El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, junto a su jefe de Gabinete, Santiago Halle, en una reunión en Casa Gris.

En simultáneo, defiende a ultranza la necesidad del diálogo con la Casa Gris y la posibilidad de gestionar en conjunto. En ese sentido, pone como ejemplo el trabajo en materia ambiental para el tratamiento de efluentes y la ampliación de la cobertura de cloacas en toda la ciudad.