¡Aquí, gobernadores! Pullaro abre la ronda festivalera en Cosquín y el PJ-K pide el debut federal de Kicillof

Si Javier Milei fue el plato fuerte político del Festival de Jesús María , los gobernadores podrían reclamar la centralidad de la fiesta folklórica más convocante del Valle de Punilla , en Córdoba . La organización política trabaja en su contracumbre federal que tendrá este sábado al santafesino Maximiliano Pullaro como protagonista de la primera luna del Festival de Folklore de Cosquín .

Martín Llaryora lo recibirá como manda el protocolo institucional, aunque no confirmó aún si participará de la noche santafesina del festival o de alguna otra. Milei dejó la vara alta en la tierra que gobierna el radical con peluca Federico Zárate y puede comprenderse el recaudo para evitar comparaciones, siempre tan odiosas. Con todo, también son tiempos de negociaciones: el próximo 2 de febrero empezarán las sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir la reforma laboral , que promete ser cerrada y con pocos cambios .

Como su par de Jesús María, el tono político del festival lo trazó su propio anfitrión. El intendente filokirchnerista de Cosquín , aliado del cordobesismo, Raúl Cardinalli , cuestionó la falta de aportes del gobierno nacional a un evento que derrama en la economía regional y aseguró que la ciudad que gobierna y su festival “no es territorio amigable para quienes van en contra de nuestra cultura”.

Marcada la cancha, la organización buscó imprimirle una pátina federal a la 66° edición de la fiesta tradicional. Cursaron invitaciones a todos los gobernadores, con especial énfasis en el peronista Axel Kicillof , que por estas horas medita el consejo de su mesa chica de empezar a recorrer las provincias en contextos controlados.

Quien pecha ese desembarco es el ex vicepresidente del Banco Nación durante la administración de Alberto Fernández , Carlos Caserio . El exsenador cordobés tiene buen diálogo con el mandamás bonaerense y le habló sobre las ventajas de visitar la Plaza Próspero Molina . Tiene de su lado a Gabriel Katopodis , otro dirigente de la mesa de Kicillof que le habla de las ventajas de empezar a recorrer el país.

Es tierra amiga, gobernada por un intendente que está alineado con el peronismo a nivel nacional, más allá de la buena relación que tiene con Llaryora. Cabe recordar que Caserio y el gobernador lograron un acuerdo político, mediada por la gestión, apenas se produjo el recambio de diciembre de 2023. Ese mes quedó formalmente superada la guerra abierta entre quien fuera durante años presidente del PJ cordobés y Juan Schiaretti.

La tropa cordobesa le propuso a Kicillof que participara de la noche de cierre del festival. La gestión siguió a través del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sin respuesta oficial. “A nosotros, Axel nos dijo que le gustaría venir, pero tiene la gestión y la interna en la cabeza”, soplan la llamita desde Córdoba.

Es que hay otro detalle no menor, como adelantó días atrás Letra P. Para Llaryora, el kirchnerismo ya no sería mala palabra. Todo lo contrario, mira en la unidad del peronismo una carta segura para detener la avanzada libertaria en las provincias en 2027.

La movida de los intendentes opositores a Javier Milei

Es especial la determinación de los organizadores de la pata política del festival. Cardinalli está en conversaciones personales con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saénz (Salta). El tridente le manifestó su voluntad de darse una vuelta, pero sin confirmación oficial.

festival de cosquín Los gobernadores podrían usar la Plaza Próspero Molina, en Cosquín, como escenario político

Es probable que la temprana politización del festival haya conspirado contra el protocolo institucional. Cardinalli dijo a los suyos que él no está de acuerdo con las declaraciones del imprevisible Francisco Pipi Francioni, intendentes de Leones. El cristinista tildó de “payaso” a Milei y dijo que no lo recibirá si, como trascendió, decide participar de la Fiesta Nacional del Trigo.

Los gobernadores dialoguistas caminan estas horas con cautela. Como sea, el médico anfitrión de otra de las grandes fiestas de la provincia aprovechó la gira mediática de esta semana para plantear un discurso a tono con la promoción cultural y de los grandes festivales.

La agenda de Maximiliano Pullaro

Pullaro abrirá la ronda festivalera para promocionar los Juegos Suramericanos 2026 que se celebrarán en septiembre en Rosario. Se montará un dispositivo a la vera del río coscoíno y por la noche presenciará un espectáculo que rinde tributo a la vida y obra del Brigadier Estanislao López a 240 años del nacimiento del prócer santafesino.

pullaro cosquin 2024

Como ocurrió durante su participación en 2024, las definiciones políticas sucederán en el momento de la conferencia de prensa prevista antes de su ingreso al festival.

El santafesino será escoltado por integrantes de su gabinete de gobierno como Susana Rueda (Cultura), la presidente de la Cámara de Diputados de esa provincia, Clara García, y la titular del Partido Socialista, Mónica Fein.

La vicegobernadora de Córdoba, la radical Myrian Prunotto, será de la partida junto con el legislador socialista Matías Chamorro.