Entre Ríos: por las esquirlas del caso Kueider, en el PJ miran de reojo la candidatura de Gustavo Bordet

Lo que hasta diciembre era casi un hecho, la candidatura del exgobernador a senador, ahora es puesto en duda por quienes ven en el escándalo de fin de año una oportunidad para la renovación. El F5 del peronismo , pedido desde hace años por algunos sectores, resucitó gracias a un imponderable inesperado. No celebran el escándalo, pero lo transforman en oportunidad.

Aparece en el radar del análisis la posibilidad de que la visibilidad de una candidatura nacional active denuncias judiciales que recaen sobre Bordet. De menor impacto que las de Kueider y sin el mismo desarrollo judicial, las causas que involucran al exgobernador apuntan a enriquecimiento ilícito y cuestionan su evolución patrimonial. El mismo Bordet se ocupó de ponerse a disposición de la Justicia y la posibilidad de que “le toque a él” sobrevuela las conversaciones en off cuando se habla de candidaturas.

Las chances reales del peronismo son también un condicionante que aparece en las conversaciones entre la militancia y la dirigencia. El escenario de derrota es una fija y lo que varía según los interlocutores es la dimensión que esta tendría. “Bordet no está dispuesto a cualquier cosa”, resumió una fuente al tanto de las charlas. “Nadie en ningún escenario cree que se pueda ganar, siempre es un escenario de derrota y hay que ver si él querría exponerse a eso”, amplió. Esa eventual exposición de Bordet podría darle a cambio, sin embargo, seis años más como legislador en el Senado de la Nación.

image.png Gustavo Bordet y parte de la dirigencia peronista de Entre Ríos en una de las últimas actividades políticas de las que participó el exgobernador, antes de la detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay.

El F5 del peronismo de Entre Ríos

“Yo creo que es un lindo momento para la renovación”, le dijo a Letra P un funcionario peronista con responsabilidad de gestión, que no desconoce la incidencia del “caso Kueider”, pero relativiza la carga que podría recaer sobre las espaldas de un Bordet candidato. En su tesis contempla que el vínculo entre ambos es conocido en algunas ciudades de la provincia más que en otras, y piensa que podría ser algo que no traspase los límites del círculo rojo. “No sé si el escándalo le llegó a la gente. Frente a la sociedad, que mide la imagen, no sé cuánto incide”, apuntó.

Un intendente confió a este medio que será justamente con las encuestas en la mano cuando definirán su acompañamiento a las candidaturas. “Si Bordet mide bien, podemos acompañarlo”, aseguró. Esa es la línea de pensamiento del grupo de intendentes jóvenes que durante todo el año pasado impulsó encuentros de debate e ida y vuelta con la militancia. Pretenden imponer su voluntad no tanto para ser ellos los candidatos, pero sí para ofrecer los votos de los territorios que comandan.

“Si no nos dan poder de decisión, no caminamos”, avisaron. En marzo llegarán las nuevas mediciones que podrían ordenar al menos en parte un primer recorte de nombres.

PASO sí o PASO no, esa es la cuestión en el peronismo

Un factor determinante para la resolución de la encrucijada peronista por las candidaturas será si finalmente la Casa Rosada elimina o no las PASO. Como en el resto del país, la oposición de Entre Ríos se vería en un gran aprieto si no cuenta con esa herramienta para dirimir sus cuitas. En esa ventana de oportunidad – la de la eliminación o suspensión de las PASO y una eventual interna partidaria- aparecen nombres que podrían lograr cuotas de poder que hasta ahora no consiguieron.

En la disputa interna del partido, hay tres grupos. Por un lado, los intendentes que lograron retener bastiones: Rosario Romero en Paraná; José Eduardo Lauritto en Concepción del Uruguay; Adrián Fuertes en Villaguay. Por otro, los intendentes más jóvenes entre los que se encuentran Gustavo Bastián de San José; Damián Arévalo de Feliciano; Mauro Díaz Chaves de Aldea San Antonio; Daniel Benítez de Puerto Yeruá; y Ricardo Bravo de Federación. En el tercer sector se ubicarían los “díscolos”: Daniel Rossi, intendente de Santa Elena y fuerte cuestionador de Bordet y “la dirigencia tradicional”; José Allende, mandamás de UPCN en la provincia; y Enrique Cresto, exintendente de Concordia y diputado provincial. Cresto cultivó un muy bajo perfil desde que el PJ perdió la intendencia en 2023, pero conserva poder de fuego. Desde este último espacio, Rossi avisó que pretende disputarle a Bordet la candidatura a senador.

“Lo que sería sano es que haya internas, a ver cuánto vale cada uno, hay muchos que están sobrevaluados y varios que podrían valer más de lo que se piensa”, le dijo a este medio un funcionario de una de intendencia peronista. El abanico de nombres no abunda en el peronismo local y la trayectoria de Bordet gana terreno en ese sentido. “No nos sobra nadie. Él sigue teniendo buena imagen y consideración ciudadana. No es momento para descartarlo. No es momento de la abundancia del peronismo”, se sinceró uno de los consultados.