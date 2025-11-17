Entre Ríos: renunció el titular de la liga del PJ y los intendentes se reagrupan al son de la autocrítica

Ricardo Bravo, intendente de Federación, renunció a la presidencia de la liga de intendentes del PJ de Entre Ríos.

Fue un fin de semana de superacción para el PJ de Entre Ríos . La conducción provincial convocó a un cónclave en Aldea San Antonio que dejó gusto a poco en algunos municipios. En el mismo momento de la reunión, el presidente de la liga de Intendentes renunció con críticas y pidió “que nadie quede afuera”.

A río revuelto, ganancia de pescadores . La dispersión que el peronismo trata de ordenar es vista por algún sector como la oportunidad de resurgir. Los sectores sub-40 que supieron alzar la voz piensan en reorganizarse para volver a la carga. La renuncia de Ricardo Bravo a la conducción del espacio que aglutina a las intendencias del peronismo sirvió como disparador para proyectar nuevos movimientos. La juntada que organizó la conducción provincial no terminó de convencer ni en forma ni en contenido.

Después de diez meses al frente de la liga de intendentes del PJ, Bravo decidió renunciar el sábado pasado, en medio del cónclave que el peronismo celebraba en Aldea San Antonio, una localidad en el departamento Gualeguaychú . A contramano de sugerencias que le hicieron algunos compañeros, el intendente de Federación eligió dimitir por carta y en un ámbito ajeno al espacio que presidía.

En la misiva, apuntó a los propios y pidió “no dejar a nadie afuera”. “No podemos darnos el lujo de dejar a nadie afuera. El peronismo se construye desde la unidad, desde el abrazo que contiene y no desde la exclusión que divide. Solo con la unión sincera podremos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para el 2027”, sostuvo.

Cuando Bravo compartió su carta en el grupo de whatsapp de los intendentes, nadie comentó nada. El silencio en el grupo puso de manifiesto la acefalía que en la práctica ya vivía la liga. Desde que Bravo asumió, no hubo reuniones periódicas y durante la campaña electoral el espacio no se pronunció públicamente. Esto lo reconocen incluso en ámbitos cercanos a quienes habían promovido el ascenso de Bravo como presidente.

En sus argumentos, el mandatario alegó razones personales y la necesidad de tiempo “para reflexionar y analizar la situación que se ha ido presentando en los últimos tiempos, no solo en el marco de nuestra liga, sino en el contexto más amplio del peronismo entrerriano”.

En off the record, varios intendentes asumen que lo superó la responsabilidad y que el cargo le quedó grande. Por eso, toman como un buen gesto su corrimiento y lo ven como parte del proceso de reorganización. Bravo, como tantos, deberá ocuparse los próximos dos años de garantizar su sucesión al frente de la municipalidad de la localidad termal.

Barajar y dar de nuevo en el peronismo de Entre Ríos

El ámbito de la liga reunirá otra vez a los intendentes en diciembre, en Santa Anita, departamento Uruguay. Allí definirán la nueva conducción. Un integrante del espacio dijo que espera que “se normalice” la situación.

Mientras tanto, hay un grupo que no se resigna a una “autocrítica edulcorada” tras la derrota de octubre pasado, como la definió un intendente después de escuchar las palabras de parte de la dirigencia en el cónclave de Aldea San Antonio. “No se definió nada y no hubo autocrítica real. Tenemos que llevar gente ante la sociedad que pueda pararse con una respuesta ética y moral”, pidió. “En la reunión dijeron que habíamos hecho una elección espectacular, que la culpa es de Donald Trump. Cero autocrítica, cero espíritu de cambio”, señaló.

Renuncia de Ricardo Bravo a la liga del PJ

Otra persona a cargo de una intendencia, que participó el sábado de la reunión, dijo que se volvió decepcionada. “Pensamos que iba a haber alguna autocrítica, algún reconocimiento de las nefastas elecciones que dimos, pero no hubo ningún tipo de autocrítica. Nos vinimos con un sabor amargo. Un síntoma de lo que nos pasa es que muchos intendentes no asistieron”, afirmó. Esa misma persona apuntó que en el PJ “hay una palabra monopolizada” y pidió “un cambio de autoridades en el partido”.

Voces a favor del rumbo

Otras voces consultadas por Letra P fueron más condescendientes con la convocatoria y creen que fue un buen punto de partida para lo que debería venir. “Me gustó porque fue propositivo, tenemos que dejar de quemarnos en la interna. Necesitamos más acciones y menos confrontación”, dijo un jefe comunal que fue de la partida.

Algunos intendentes se conectaron por Zoom. Al cónclave asistieron Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, el terceto que resultó electo el 26-O para asumir en el Congreso en diciembre, junto con Rosario Romero y José Lauritto, los intendentes que traccionaron la lista del PJ. Estuvieron también algunos legisladores provinciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rosarioromeroOK/status/1990135354574217580&partner=&hide_thread=false En el marco de los 25 años de @acepnacional y @KAS_Argentina participamos de una jornada de formación federal. Compartimos reflexiones sobre desarrollo municipal, planificación y políticas públicas que fortalezcan la gestión local. pic.twitter.com/K10kI3P5rt — Rosario Romero (@rosarioromeroOK) November 16, 2025

En la comunicación oficial difundida después del cónclave, la dirigencia habló de “la zozobra que cualquier resultado adverso puede generar” y advirtió sobre la necesidad de “ser dinámicos, creativos y abiertos, para ofrecer nuevamente a los entrerrianos nuestras ideas renovadas”. El texto sostiene que el peronismo debe adoptar “una posición imbuida por la prudencia, la humildad y el federalismo, generando espacios de diálogo y replanteo de nuestro movimiento político”.

Un intendente alineado con ese rumbo abogó por cerrar la grieta interna y dijo que quienes motorizan la polémica “terminan siendo funcionales al gobernador Rogelio Frigerio y (al ministro de Gobierno) Manuel Troncoso”, que “no tienen agenda y por eso se ocupan del peronismo”.

“Si solo dinamitás, pero no proponés, no suma. En la política hay que construir acuerdos y estamos todos aprendiendo. En el PJ todos hablan con todos, antes el partido estaba cerrado y ahora todos hablamos”, aseguró.

El futuro de la liga

Ninguna de las personas consultadas se animó a anticipar en manos de quién quedará la conducción del espacio de las intendencias. Sí hubo coincidencias, entre mandatarios de distintas corrientes respecto de la importancia de recuperar la voz de los territorios, aunque sean disonantes entre sí.

“Hay un quiebre importante en la liga, eso profundiza la necesidad de un debate real y que no se monopolice la palabra”, apuntó una fuente. Otro jefe comunal, con una postura más conciliadora, pidió “fortalecer el vínculo entre intendentes con legisladores”. Una tercera voz señaló que el peronismo “está loteado” y apuntó a “un grupito de intendentes que ya tienen todo resuelto y evitan el debate real”. “Necesitamos una línea con más autocrítica y no con simple maquillaje”, insistió.