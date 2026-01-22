Fernando Gray reclama una interna en el PJ bonaerense y amaga con ser candidato

El intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray reclama una interna en el PJ bonaerense para dirimir el liderazgo y amaga con ser candidato, aunque condiciona su decisión a la transparencia de los padrones. "El liderazgo no se puede dirimir a dedo", plantea el ex titular de la fuerza, que sumó ruido a la polémica por los padrones .

Gray está analizando presentarse en la interna del PJ bonaerense pero advierte que primero necesita "ver los padrones con los cuales se haría la interna, porque hasta ahora nadie tuvo acceso". También reclama estar "muy atento a la junta electoral y a los apoderados, donde no hay participación". El intendente cuestiona que el partido esté "cerrado" en medio de negociaciones entre el sector de Axel Kicillof y La Cámpora .

Este miércoles por la noche circuló un padrón de más de un millón doscientos mil afiliados y una página web para consultas. Fuentes del PJ bonaerense salieron a desmentir que fueran oficiales, aunque no dieron precisiones sobre su origen. Este jueves era el día fijado en el cronograma electoral para publicar el padrón definitivo, pero pasado el mediodía aún no había aparecido. El hermetismo parece responder a un acuerdo para resguardar las negociaciones por la unidad entre el Movimiento Derecho al Futuro y el kirchnerismo, como contó Letra P.

Gray tiene hasta el 8 de febrero para decidir si se presenta. Esa es la fecha límite para el cierre de listas según el cronograma electoral del PJ bonaerense, que fijó la elección interna para el 15 de marzo. La exhibición de padrones arrancó este jueves y se extenderá hasta el martes 27 de enero, cuando vence el plazo para presentar tachas y observaciones. Los avales se presentan hasta el 3 de febrero. El intendente tiene menos de tres semanas para definir si compite por la conducción partidaria.

El intendente de Esteban Echeverría plantea que el liderazgo del PJ no puede dirimirse "a dedo" y reclama una interna provincial donde cada espacio defina su propuesta y sus candidatos. Sin ese mecanismo, anticipa, habrá "una lucha de facciones permanente y desgastante".

Gray se define como tercera opción entre La Cámpora y el movimiento de Kicillof. Con el gobernador mantiene diálogo institucional y político, pero aclara que no integra su espacio. Desde esa posición reclama apertura y renovación del partido, sin comprometerse con ninguno de los dos sectores que hoy negocian el control de la estructura.

Leonardo Nardini y Maximo Kirchner



A mediados de diciembre, Gray se mostró junto a Carlos Bianco, ministro de Gobierno y principal operador político de Kicillof, en un homenaje a Manuel Dorrego en el cementerio de la Recoleta. La imagen generó especulaciones sobre un posible acercamiento al gobernador. Gray lo descartó de plano: "Tengo diálogo institucional con él, con los ministros, con las principales figuras de su gabinete, pero no soy de su movimiento". El intendente insistió en que mantiene su línea independiente sin formar parte del espacio oficialista.

Todo roto con Máximo Kirchner

Gray fue presidente del PJ bonaerense entre 2015 y 2017, cuando La Cámpora lo removió del cargo en una interna que profundizó su enfrentamiento con Máximo Kirchner. Esa disputa explica su insistencia actual en controlar el padrón y los apoderados antes de definir si compite por la conducción partidaria.

Captura-de-pantalla-2025-12-15-a-las-7.30.06-p.-m



En octubre pasado sacó 79.800 votos con lista propia en una campaña de 40 días, prácticamente la cifra que le faltó al peronismo para ganarle a La Libertad Avanza en la provincia. Pero no fue el único peronista que compitió por afuera: Santiago Cúneo obtuvo 116.670 sufragios y Alberto Samid 104.965. Entre los tres le mordieron casi 300.000 votos a Fuerza Patria. Gray justifica su ruptura: había pedido formalmente internas en el Partido Justicialista y se las negaron.