Sebastián Mastropaolo y la reelección de Juan Pablo Poletti: "Nos gustaría seguir mejorando Santa Fe"

El ladero del intendente santafesino se entusiasma con un segundo tiempo en la capital. Pullaro y la autonomía, entre escapadas a la quinta y cocina al disco.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno y Control de la Municipalidad de Santa Fe, y mano derecha del intendente Juan Pablo Poletti.

El intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti junto la presidenta del Concejo Municipal Adriana Molina.
EL AJUSTE

Santa Fe: en un trámite exprés, el Concejo le dio a Poletti la reforma jubilatoria que quería

Por  Agustín Vissio

Mastropaolo cuenta que, hasta el momento, no se tomó vacaciones y se quedó en Santa Fe. El veraneo que se permite ocurre los fines de semana, cuando suele irse con su familia a su casa quinta en Rincón, donde puede salir al río.

La gestión en Santa Fe

-¿Qué balance hace del gobierno municipal de Juan Pablo Poletti?

"Siempre me va a entusiasmar un proyecto en el cual creo", dijo Mastropaolo sobre la posible reelección de Juan Pablo Poletti.

-¿Cómo funciona el gabinete municipal, que tiene integrantes de diversos sectores?

-La convivencia fue mejorando con el tiempo. Los dos grupos más grandes, el radicalismo y el PRO, venían trabajando en conjunto desde hacía bastante tiempo, aunque había que conocerse en el día a día. Obviamente con el ojo de Juan Pablo, que es un vecino más. Interpela todas las decisiones y plantea las vicisitudes del vecino.

-¿Qué cambió?

-La visión del tipo de gestión, nos hizo más cercanos. Él va mucho al territorio. Eso es buenísimo porque nos permite que todos lo hagamos. Es un primer cambio muy grande.

Juan Pablo Poletti 2027

En las escapadas de verano de Mastropaolo una de sus actividades favoritas es la cocina, a la que califica como "un berretín" que fue aprendiendo con el tiempo. Las juntadas más habituales tienen como cómplices a sus compañeros del Santa Fe Rugby Club. El disco es su especialidad.

-¿Poletti buscará la reelección en 2027?

-Es un proyecto en el cual creo. Obviamente, nos gustaría seguir mejorando Santa Fe. Son decisiones que se toman en una mesa de discusiones, con mucho debate y análisis y no es todavía el momento de tomarlas. Las expectativas siempre están. También depende mucho de la decisión de Juan Pablo. Él lidera un espacio con compromiso, mucha voluntad y eso también nos motiva para seguir.

Maximiliano Pullaro y Unidos, en agenda

-¿Cómo evalúa el funcionamiento de Unidos?

-En la gestión, que es lo que yo vivo todos los días, tenemos un trabajo mancomunado, coordinado y realmente muy profesional con la provincia. Eso nos permite interactuar con todo el arco de la coalición, que está integrado en muchas áreas del gobierno municipal y provincial.

EC8MvvUTV_1300x655__2.webp
El intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti y el gobernador Maximiliano Pullaro.

-En algunos momentos la relación entre la municipalidad y la provincia tuvo algunos chispazos. ¿Se superaron?

-Lo entiendo como posturas de la gestión, que es muy dinámica y en algún momento puede generar situaciones donde no hay un problema, sino que se defiende una forma de hacer en la ciudad. Estamos coordinando mejor, tratando siempre de poner un punto de acuerdo. El acompañamiento de la provincia se vio plasmado en un montón de situaciones, como el anuncio de más de 36 millones de dólares de una próxima licitación para la instalación de 2.000 cámaras en la ciudad.

El Concejo y la agenda 2026

-En el Concejo se produjeron algunos cambios. ¿Cómo encaran el año?

-Seguimos teniendo una presidencia del Concejo con la cual trabajamos muy bien. Tengo un muy buen vínculo con Checho (Sergio Basile), con diálogo directo y permanente. Va a ser un recinto distinto, hay otras voces, más pluralidad y actores nuevos. El primer vínculo con el Concejo normalmente lo hago yo y hay que construir esa confianza para poder avanzar.

-¿Qué espacio ocupa el tema de la autonomía en la agenda? ¿Podría aprobarse este año?

-Es uno de los grandes temas de este año. No quiero poner plazos, porque son situaciones que dependen de mucha coordinación y de acciones concretas también con el Concejo, pero sí, le vamos a dar la jerarquía y la importancia que tiene.

