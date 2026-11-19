El proyecto de Juan Pedro Aleart para encarcelar a los cuidacoches "violentos" en alcaidías municipales de Rosario volvió a destapar la cada vez menos disimulada tensión entre el mediático concejal y el resto del bloque de La Libertad Avanza en el Legislativo local.

El malestar llegó a tal punto que sus compañeros de bancada optaron por no asistir a la reunión conjunta de comisiones en la que Aleart presentó su propuesta. ¿El motivo? El proyecto había sido impulsado sin el aval del bloque y llevaba una sola firma, la suya.

A horas del llamativo desplante, fuentes del Legislativo atribuyen la decisión de Aleart de "cortarse solo" a un intento de respuesta ante los reproches que recibió por faltar a la comisión de la semana pasada, cuando debía tratarse la adhesión de Rosario a la ley provincial contra los cuidacoches impulsada por el senador departamental Ciro Seisas.

En aquella ocasión, el edil había dejado vacío su curul para participar en España de un programa de formación sobre gestión de ciudades, invitado por la Fundación Libertad .

DESDE LEJOS NO SE VE El concejal libertario, Juan Pedro Aleart, faltó a la comisión y complicó los planes de Javkin para avanzar con la prohibición de los cuidacoches en Rosario Su firma era necesaria para que el proyecto llegara al recinto pic.twitter.com/6qBIJqurvt

Algunas voces consultadas por Letra P le bajan el precio a aquel faltazo. Dicen que el viaje estaba previsto desde hacía tres semanas y que el proyecto, de todas formas, tampoco iba a conseguir despacho.

Otros, en cambio, aseguran que ya se había acordado con Pablo Javkin el acompañamiento al mensaje del Ejecutivo y que la ausencia terminó por dilatar su tratamiento.

Más allá de los dimes y diretes, lo cierto es que Aleart regresó de España, puso sobre la mesa su propia iniciativa y emprendió un pequeño raid mediático para promocionarla.

En el Palacio Vasallo aclaran que se sabía que el proyecto había sido conversado dentro del bloque, pero que ningún libertario había dado luz verde a su redacción y mucho menos a llevarlo a comisión. El edil hizo caso omiso y avanzó igual.

Los antecedentes del desorden

No es nuevo en Aleart este comportamiento. Sin ir más lejos, cuando presentó su primer proyecto contra los cuidacoches, en diciembre de 2025, tampoco había compartido la firma con sus compañeros libertarios.

Por entonces, en el espacio lo justificaban: buscaba perfilarse por su cuenta con una propuesta que había sido parte de su campaña.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES Angelini cruzó al bloque de LLA en el Concejo de Rosario por frenar la legalización de Uber



El funcionario cercano a Bullrich, defendió la regulación de las apps de transporte propuesta por Javkin pic.twitter.com/PutQfoOoRj — LETRA P (@Letra_P) October 23, 2026

Sin embargo, las tensiones continuaron en lo subterráneo y volvieron a hacerse visibles durante el debate por la regulación de aplicaciones como Uber, cuando el exconductor se resistió a acompañar el proyecto impulsado por Javkin, pese a que era otra de sus banderas electorales.

Por detrás, Diez habría mantenido conversaciones con el intendente que, con el diario del lunes, parecen haber dado sus frutos: LLA terminó acompañando a Unidos en la votación.

La difícil convivencia con el verticalismo libertario

Con esos antecedentes, no son pocas las voces del Legislativo que definen a Aleart como un dirigente "impulsivo". En estricto off the record, quienes conocen de cerca la vida del Palacio Vasallo vinculan esa característica con su pasado en los medios, donde el trabajo, analizan, es bastante más independiente y la opinión pública tiene un peso mayor.

A eso le suman sus aspiraciones de construir una representación propia, algo que no siempre marida con la estructura verticalista de LLA.

Hay quienes atribuyen esas dificultades a la falta de "escuelita", de participación en la vida partidaria antes de ser candidato. El ejemplo contrario, comparan, es el de Franco Volpe, el edil que llegó al Concejo en 2023 sin venir de la estructura de los "puros" y logró incorporarse rápidamente a la dinámica de LLA desde 2025.

"Aleart tiene sus intereses", desliza una voz familiarizada con la interna. Es que dejó una carrera exitosa en los medios para meterse en política y difícilmente haya dado ese salto para quedarse apenas cuatro años en una banca local.

En ese horizonte, la Intendencia de Rosario e incluso la Casa Gris asoman, para algunos, como posibilidades. Aspiraciones que, sin embargo, chocarían con la cada vez más comentada hipótesis de un acuerdo electoral entre LLA y Unidos, que aun en su versión menos ambiciosa dejaría lugar apenas para candidaturas libertarias de baja intensidad.

Así, ese proyecto personal, deslizan, por momentos sobrepasa los límites y objetivos que marca Diez, aun cuando nadie -por ahora- pone en duda su coincidencia ideológica con Javier Milei y "las ideas de la libertad".