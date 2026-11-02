Rosario: Gavira no descarta ser la carta del evangelismo para pelear la intendencia en la interna de Unidos

El partido UNO , la fuerza política de los pastores evangélicos que integra Unidos , empieza a mover sus fichas para las elecciones de 2027 en Rosario . Con el diputado Walter Ghione como principal armador y una alianza con Maximiliano Pullaro que ratifican sin matices, el espacio busca ampliar su influencia e incluso contempla participar en una interna por la intendencia.

UNO tienen en el concejal Pablo Gavira su principal carta electoral en Rosario. El experiodista llegó al Concejo Municipal encabezando la lista del partido de Ghione, que consiguió una banca y le permitió consolidar una referencia institucional propia en Rosario tras lograr 13 mil votos. Su desempeño electoral alimentó las expectativas de una fuerza que pretende dejar de ser únicamente un socio dentro de la coalición provincial para ganar mayor protagonismo en las discusiones locales.

El experiodista aparece ahora en los planes para competir por una banca de estatuyente y, si se abre el juego dentro del oficialismo, el partido no descarta anotarlo en la carrera por la intendencia. “Con este equipo me animo en 2027 a ir un pasito más allá”, escribió Gavira días atrás en sus redes sociales, en una historia que capturó Letra P , junto a una fotografía con parte de su equipo. La frase no pasó inadvertida dentro de UNO, donde reconocen que hay voluntad de ampliar la participación electoral del partido en la ciudad.

Allí, los objetivos son varios: ganar volumen y representación legislativa, además de participar de la discusión de la futura Carta Orgánica de Rosario . Aunque todavía resta definir cómo se instrumentará esa elección, en UNO aseguran que quieren participar de una discusión que consideran central para el futuro institucional de la ciudad y en la que ya tuvieron intervención durante el proceso reformista. En esa competencia se anotaría Gavira. “Quedamos muy conformes con el trabajo realizado junto a Walter (Ghione) en la Convención”, refieren.

Luego surge otro, bastante más ambicioso: según cómo se organice la interna de Unidos para la intendencia, y esperando sobre todo lo que haga Pablo Javkin , pelear por la conducción del Palacio de Los Leones . El argumento que esgrimen es que, aunque el concejal se siente cómodo en el Palacio Vasallo y viene impulsando iniciativas con repercusión pública, el Ejecutivo ofrece herramientas más directas para concretar las transformaciones que pretende el espacio. “Si se da el escenario, ¿por qué no?”, resumen.

La construcción tiene un calendario inmediato. El sábado pasado se llevó adelante una reunión con la mesa de pastores evangélicos, mientras que para la semana próxima se prepara un encuentro de mayor contenido político entre referentes de UNO, con Ghione a la cabeza y la presencia del propio gobernador. Dos movimientos que apuntan a fortalecer el vínculo con la Casa Gris cuando las distintas tribus del oficialismo empiezan a mirar el tablero electoral.

El vínculo del evangelismo con Pullaro

La principal fortaleza que exhiben los pastores es su relación con el gobernador Maximiliano Pullaro. UNO forma parte de Unidos y Ghione se convirtió en uno de los aliados legislativos del hughense desde el comienzo de su gestión. La articulación también tiene una dimensión territorial, particularmente en el trabajo que desarrollan referentes evangélicos dentro de las cárceles santafesinas, un área en la que la administración provincial les dio participación.

El referente del espacio evangélico, Walter Ghione, y el gobernador electo Maximiliano Pullaro forjaron vínculo político

Esa cercanía es uno de los activos que el partido pretende trasladar a Rosario. En el entorno de Gavira destacan especialmente el trabajo cotidiano con Damián Pullaro, hermano del gobernador y concejal de la ciudad, con quien comparten una agenda vinculada a clubes e instituciones barriales.

En UNO saben, de todos modos, que no será sencillo. Pullaro procuró mantener una posición de equidistancia entre los distintos socios de Unidos durante las elecciones locales de 2025 y nada indica, por ahora, que vaya a modificar ese criterio. Sin embargo, en el partido se ilusionan con que la relación política acumulada y el trabajo territorial puedan traducirse en algún tipo de respaldo cuando llegue el momento de ordenar las candidaturas.

La interna de Unidos y las otras cartas para Rosario

La apuesta de UNO se mete en un tablero cada vez más poblado. La gran incógnita sigue siendo Javkin, mientras que ya levantan la mano para competir figuras como María Eugenia Schmuck, Federico Angelini, Sebastián Chale, Anita Martínez, Federico Lifschitz, Joaquín Blanco y Lionella Cattalini, entre otros.

El intendente todavía no despejó si buscará un tercer mandato y esa definición condiciona los movimientos del resto de la coalición. En el Palacio de los Leones aseguran que la relación con Pullaro atraviesa un buen momento, aunque algunos dirigentes de Unidos observaron que los Juegos Suramericanos, principal vidriera de gestión provincial de este año, no dejó tantas postales de trabajo conjunto entre ambos como se esperaba.

Pullaro pretende mantener a Rosario en el centro de su agenda política después de los Juegos, con obras e iniciativas que también forman parte de la construcción oficialista hacia 2027.

En ese escenario, UNO busca hacerse un lugar sin romper el esquema de alianzas. La eventual candidatura de Gavira podría servirle para disputar protagonismo dentro de Unidos, pero también para sentarse a negociar desde una posición propia cuando llegue el momento de definir las listas.

Leda Bergonzi, la otra apuesta de los pastores

El armado no se agota en Gavira. UNO también pretende presentar una lista de concejales y entre los nombres que sobrevuelan esa construcción aparece uno con exposición pública propia: Leda Bergonzi, la referente religiosa que alcanzó notoriedad por sus multitudinarios encuentros de oración y las sanaciones que sus seguidores le atribuyen.

Su posible desembarco político no es nuevo. Como anticipó Letra P, Ghione y Gavira tendieron puentes con Bergonzi y hasta compartieron una fotografía que disparó las especulaciones sobre su incorporación al armado de Unidos.

Pablo Gavira, Walter Ghione y Leda Bergonzi, en una reunión en el Concejo Municipal.

La dirigente religiosa bajó su exposición después de los cuestionamientos que recibió de sectores de la Iglesia Católica, pero en UNO aseguran que mantiene su presencia territorial. “Sigue caminando barrios y haciendo un gran trabajo social”, destacan cerca del partido, donde valoran especialmente esa tarea y su capacidad de convocatoria.

Por ahora, las conversaciones no se tradujeron en una propuesta electoral concreta. En UNO evitan confirmar cualquier candidatura y circunscriben el acercamiento al trabajo social compartido. La propia Bergonzi había negado meses atrás que tuviera intenciones de ingresar a la política. Sin embargo, el nombre sigue presente en las conversaciones del espacio, que no desconoce la visibilidad que podría aportar a una lista local.

Ghione ya había dejado una puerta abierta cuando defendió públicamente a la referente religiosa y sostuvo que sería positivo que una persona con su trabajo ocupara un espacio político, aunque aclaró que todavía estaban lejos de discutir candidaturas.