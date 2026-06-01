Santa Fe: Walter Ghione apuesta a arrimar a la sanadora rosarina Leda Bergonzi a Unidos

El diputado provincial de Santa Fe y pastor evangelista Walter Ghione puso a circular una foto que registró su reunión con la la líder religiosa Leda Bergonzi , una reconocida sanadora rosarina que quedó en malos términos con la Iglesia Católica. La movida instaló una pregunta en Unidos : ¿el Partido UNO busca acercar a la referente al armado de Maximiliano Pullaro? .

El encuentro, del que participó también el concejal de Rosario Pablo Gavira, fue publicado en redes sociales por los dos dirigentes. “Gracias, Leda , por tu compromiso espiritual y por el interés en conocer de cerca todo el trabajo político y social que realizamos desde el Partido UNO . El camino es Unidos ”, escribieron, con poca metáfora, junto a una imagen con la referente de la comunidad Soplo de Dios Viviente .

Consultado por un medio santafesino, Gavira intentó bajarle el tono electoral al contacto, aunque no cerró la puerta. “Somos hermanos de fe, fue una charla amigable. Vino a escuchar lo que hacemos. Quién te dice que pueda aportar algo en UNO, pero tendrías que preguntarle a ella”, respondió.

Leda Bergonzi y la señal al armado de Maximiliano Pullaro

Bergonzi, por lo pronto, buscó despejar cualquier lectura después de la foto. “No hay nada, no son mis intenciones, no es para nada mi mundo”, respondió ante una consulta periodística.

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La sanadora también contó que Ghione y Gavira le ofrecieron el apoyo de su movimiento y sostuvo que el punto de contacto estaba en la tarea social. “Tenemos en común a Dios, a estar en la periferia ayudando a la gente”, afirmó. Luego cerró con otra definición. “Nos une la búsqueda del bienestar de la gente más necesitada”.

La sanadora de Rosario y su poder de convocatoria

Leda Bergonzi es una referente religiosa que ganó notoriedad pública por las convocatorias masivas que encabezó desde la comunidad Soplo de Dios Viviente, un espacio de oración católico que creció con fuerza en Rosario y luego empezó a proyectarse hacia toda Santa Fe.

Su figura tomó dimensión nacional por los testimonios de fieles que le atribuyeron sanaciones, bendiciones y experiencias espirituales durante sus encuentros. Ese fenómeno obligó a trasladar las actividades a espacios más amplios, con presencia de creyentes, curiosos y dirigentes atentos a su capacidad de convocatoria.

image Leda Bergonzi, durante uno de los encuentros de oración de Soplo de Dios Viviente en Santa Fe.

El crecimiento también le abrió un frente con la Iglesia Católica. Después del pico de exposición pública, el Arzobispado de Rosario le quitó acompañamiento institucional y Bergonzi bajó el perfil en la ciudad.

Sin el marco de los grandes encuentros que había realizado durante 2025 en la ex Rural de Rosario, sostuvo actividades más espaciadas con sus fieles y enfocó parte de su agenda en otros puntos del país.

Aunque su actividad se mantuvo en el plano religioso, su llegada a sectores populares despertó interés en el mundo político. Ese capital simbólico volvió a ponerla en la mira de distintos armados santafesinos, esta vez a partir de un gesto público de dirigentes de Unidos.

Los vínculos religiosos del Partido UNO en Santa Fe

El acercamiento a Bergonzi no fue un gesto aislado para el espacio. En Santa Fe, UNO tiene como principal referente al diputado provincial Walter Ghione, aliado de Maximiliano Pullaro dentro de Unidos, y viene construyendo una identidad política anclada en las redes de las comunidades evangélicas y su trabajo territorial.

image La participación de los dirigentes del Partido Uno en Santa Fe en el acto de Gebel.

Ese perfil ya había salido a la luz con el acercamiento de los referentes santafesinos del partido a Consolidación Argentina, el espacio que buscaba instalar al pastor Dante Gebel como candidato presidencial para 2027.

En el entorno de Ghione lo leían como “una bocanada de aire fresco” y una oportunidad para que alguien “que representara a los pastores” entrara en la discusión nacional.

La movida, sin embargo, abrió un conflicto interno con la conducción nacional de UNO, que después buscó despegarse del operativo gebelista. El titular partidario, Leandro Jacobi, aclaró que no había contactos formales con ese armado y que la presencia de militantes en el acto de Lanús había sido estrictamente “a título personal”.