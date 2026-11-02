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ENTREVISTA OFFSHORE

CFK, sobre postularse a la presidencia: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?"

La expresidenta habló con The Washington Post. Cuestionó a Milei, se proclamó inocente, analizó los errores del peronismo y se metió en la campaña de EE.UU.

Por Letra P | Periodismo Político
CFK lanzó su candidatura condicionada desde el departamento en el que cumple prisión domiciliaria.&nbsp;
CFK lanzó su candidatura condicionada desde el departamento en el que cumple prisión domiciliaria. 

Cristina Fernández de Kirchner (CFK) no descartó competir por la presidencia en 2027, condicionada a que se revierta su inhabilitación. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió en una entrevista con The Washington Post, en la que también cuestionó al gobierno de Javier Milei, defendió su inocencia y reconoció errores del peronismo.

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Gabriela Pepe

“La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa”, afirmó al diario estadounidense. En su análisis, el descontento que permitió el ascenso de las derechas puede volverse contra esos mismos gobiernos cuando no cumplan las promesas con las que llegaron al poder.

Los errores del peronismo

En la conversación con The Washington Post, CFK reconoció que el peronismo contribuyó a su derrota electoral. Al analizar el deterioro de los ingresos durante la gestión que compartió con Alberto Fernández, puso el foco en la relación entre el empleo y la asistencia estatal.

CFK y Alberto Fernández.

CFK y Alberto Fernández.

“Se produjo un colapso en la cultura laboral”, afirmó. “La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno”.

Para CFK, el desafío de las fuerzas progresistas excede la recuperación del poder: deben comprender el enojo que llevó a parte del electorado a respaldar propuestas de ruptura y ofrecer alternativas que resulten creíbles. En particular, planteó la necesidad de respuestas realizables para los problemas económicos cotidianos y la deuda.

La defensa de CFK

La expresidenta volvió a negar haber cometido delitos y atribuyó su situación judicial a una persecución política. “Decime dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”, declaró a The Washington Post.

También contó el consejo que recibió de Luiz Inácio Lula da Silva: “Hacé ejercicio y no te deprimas”. Su respuesta fue que no tiene “derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno”.

CFK y Luiz Inácio Lula da Silva.

CFK y Luiz Inácio Lula da Silva.

“Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”, sostuvo, y se anotó para la carrera por la sucesión de Milei. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió sobre su disposición a competir por la presidencia en caso de conseguir que la Justicia le levante la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella.

Donald Trump y la polarización

Kirchner se metió en la campaña estadounidense, como viene haciendo Milei en distintos países, y pronosticó una derrota de Donald Trump y del Partido Republicano en las elecciones legislativas estadounidenses. “Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, afirmó al diario.

La exmandataria también advirtió sobre la pérdida de confianza en la democracia y la política tradicional. “¿Es posible gobernar racionalmente una sociedad en la que el 50 por ciento piensa que el otro 50 por ciento debe desaparecer?”, preguntó.

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