Maximiliano Pullaro acelera su apuesta por Rosario: en las próximas semanas licitará el tranvía metropolitano

El gobierno de Maximiliano Pullaro apunta a licitar en las próximas semanas las obras y la operación del tranvía metropolitano de Rosario . La millonaria obra de transporte aparece como prioridad y se afinan detalles a paso firme, con un proceso licitatorio pensado para lanzarse en lo que resta del año.

“Se avanzó mucho”, confiaron en el Ejecutivo provincial sobre el sistema de transporte. Las reuniones entre los responsables políticos y los equipos técnicos continúan para terminar de definir el llamado, previsto para noviembre o, más tardar, diciembre. Según pudo saber Letra P , la decisión política está tomada y restan definiciones técnicas para salir a buscar ofertas antes de fin de año.

Una de las principales novedades es que el proceso incluirá tanto las obras como la operación posterior del servicio . La definición despeja un debate que atravesaba el proyecto: convocar simultáneamente a quienes construirán el sistema y a quienes lo harán funcionar o separar ambos procesos.

La intención de evitar demoras terminó por inclinar la balanza hacia un llamado conjunto. Eso no significa que una sola empresa o un mismo consorcio vaya a quedarse con todo . El esquema en preparación permitirá presentar ofertas por determinados componentes, sin la obligación de asumir la totalidad del sistema.

Así, una firma podrá competir por las obras y otra por la operación, de acuerdo con las condiciones que establezcan los pliegos. En la Casa Gris consideran que diferir la contratación del funcionamiento hasta después de resolver la infraestructura alargaría los tiempos de puesta en marcha.

El proyecto también tiene una lectura política. Pullaro quiere transformar uno de sus grandes anuncios para Rosario en un proceso concreto antes de cerrar el año. El proyecto integra la agenda con la que busca sostener la iniciativa después de los Juegos Suramericanos y llegar a 2027 con nuevas apuestas de gestión en movimiento.

Julián Galdeano, Gustavo Puccini, Mónica Alvarado y Diego Leone, en una de las presentaciones del tranvía.

Los dirigentes designados para llevar adelante el proceso son el ministro de Producción, Gustavo Puccini; el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, y su par de Vinculación Estratégica, Martín Pullaro. Los equipos técnicos son comandados por la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, que en estos días se sumará a la mesa de seguimiento de la Hidrovía.

Sin rieles y de Baigorria a Villa Gobernador Gálvez

Otra definición que gana terreno está vinculada a la tecnología que se utilizará. El foco oficial está puesto en un sistema que no necesite rieles ni catenarias, que circule por un carril exclusivo. Esa alternativa permitiría reducir los costos de infraestructura y ofrecería flexibilidad para modificar el trayecto ante una obstrucción o un conflicto de tránsito.

La exclusividad del espacio de circulación es una condición central. La posibilidad de desplazarse sobre calzada permitiría sortear inconvenientes, aunque el diseño contempla mantener un lugar propio para el servicio. La resolución de esas situaciones forma parte de los detalles técnicos pendientes.

El primer corredor está en principio confirmado: unirá Granadero Baigorria con Villa Gobernador Gálvez, atravesando Rosario. Para etapas posteriores quedarán las conexiones hacia Funes y Roldán, por un lado, y Pérez, por otro. Desde la licitación hasta la puesta en marcha, el proceso demandaría unos 18 meses. Unificar ambas licitaciones es la clave para garantizar la aceleración del proceso, fundamentan en el Ejecutivo provincial.

El municipio de Granadero Baigorria ya mantuvo reuniones para ofrecer a la provincia un terreno donde instalar la cabecera, con espacio para la carga de las unidades y las tareas vinculadas a su funcionamiento. El vínculo entre el intendente Adrián Maglia y Pullaro pasa por un muy buen momento y el territorio elegido para la cabecera estaría en la zona del parque que linda con el Hospital Eva Perón. “Es un lugar que se puso en valor y que la provincia cedió al municipio para su mantenimiento”, relatan en la localidad vecina a Rosario.

El lugar donde estaría emplazada una punta de línea, en Granadero Baigorria.

El presupuesto definitivo continúa abierto. En el Ejecutivo sostienen que prescindir de vías abarata sensiblemente la inversión, aunque el monto dependerá de las obras, las unidades y las características de la prestación que establezcan los pliegos. También resta definir qué organismo provincial tendrá a su cargo la administración del sistema.

Grandes jugadores y socios locales

Como contó este medio, el contexto empresario es fundamental. Por la magnitud de las inversiones, en el gobierno esperan la participación de grandes grupos nacionales en asociación con empresas locales.

El proyecto también despertó el interés de compañías internacionales. Hubo contactos con Petersen/Eskenazi, Roggio, la china CRRC, la francesa Alstom y las constructoras locales Obring y Pecam. Las conversaciones exploratorias no equivalen a ofertas confirmadas, pero permiten dimensionar la atención que generó el proyecto.