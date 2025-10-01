Rosario: el PRO se sube a la candidatura de Gisela Scaglia para tener voz, voto y peso dentro de Unidos

Gisela Scaglia, presidenta del PRO Santa Fe, Carolina Labayru, espada de Javkin en el Concejo, y Anita Martínez, la única concejala amarilla a partir del diez de diciembre

La candidatura a diputada de Gisela Scaglia le permitió tomar aire a quienes comandan el PRO en Rosario . Envalentonada por el viento de cola que les aporta la presidenta del partido a nivel provincial, la dirigencia amarilla proyecta un 2027 que encuentre al sello competitivo y con centralidad dentro de la estrategia que elabore en la ciudad Unidos Para Cambiar Santa Fe .

“El PRO está en un muy buen momento y es hora de aprovecharlo”, celebró en diálogo con Letra P un histórico armador amarillo de Rosario. En las filas macristas también ven con alivio el declive que sufre La Libertad Avanza . En el PRO sueñan con recuperar terreno y llegar a las próximas elecciones municipales con chances de presentar nombres propios para la intendencia y para el Concejo Deliberante .

La oferta del gobernador Maximiliano Pullaro para que Scaglia ocupara el primer lugar en la lista de Provincias Unidas no despertó el mismo entusiasmo en todos los sectores del partido fundado por Mauricio Macri . Algunos dirigentes del PRO consideraron que la candidatura licuaba el poder de fuego de la vicegobernadora sacándola del territorio provincial.

“No es cierto que Gisela vaya a ser una más entre 257 diputados. Va a ser la cara del gobernador en Buenos Aires y eso es disruptivo”, razonan quienes bancan la candidatura de la vice.

“El PRO tiene un candidato en una elección de tercios y le va a ir bien. De Nicky Cantard para acá, los candidatos de la provincia no han sabido capitalizar sus campañas. Hoy tenemos la responsabilidad de crear sobre la figura de Gisela a una referente santafesina”, suman al análisis altas fuentes de Propuesta Republicana en Rosario. El razonamiento permite inferir que la suerte del partido amarillo a nivel local depende en gran medida del desempeño de Scaglia en la cámara baja.

El PRO en Rosario, del esplendor al ocaso

Pese al fervor que puede despertar la candidatura de Scaglia, el PRO no vive en Rosario su mejor momento. Para el bienio 2026-2027 contará en el Concejo únicamente con el monobloque de Ana Laura Martínez. La concejala logró retener su banca sin que le sobre nada, ocupando el cuarto lugar en la lista de Unidos.

Atrás quedaron los tiempos de esplendor amarillo en los que el PRO poblaba el recinto del Concejo Deliberante de Rosario. Tras quedar cerca de la intendencia en 2015, dos años más tarde la marca PRO arrasó con más del 40% de los votos en las elecciones de medio término. Alcanzar la primera minoría legislativa le permitió al edil Alejandro Rosselló ejercer la presidencia del cuerpo.

Luego de haber alcanzado su techo en medio del auge macrista, lo que le permitió llegar a contar con nueve asientos propios en el recinto, Propuesta Republicana fue perdiendo poder de fuego en Rosario hasta reducirse a una representación mínima dentro del Palacio Vasallo.

La relación del PRO con Pablo Javkin y María Eugenia Schmuck

Hoy, frente a una realidad completamente diferente, la tribu amarilla juega su rol dentro de Unidos defendiendo las gestiones de Pablo Javkin a nivel local y de Pullaro en la provincia. Con funcionarios propios en ambos niveles, se sienten parte de las dos administraciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_charlycardozo/status/1973004917943283897?t=5uQk_4W5Dgf3Gg6N0qpW7w&s=08&partner=&hide_thread=false RATNER CONVIRTIÓ AL SINDICATO MUNICIPAL EN UNA BÁSICA DE ROSSI



Tras décadas fingiendo neutralidad, finalmente Antonio Ratner salió del closet de la peor manera, convirtiendo a una organización sindical donde cada uno piensa como quiere en una sede de Rossi y su pantalla Tepp pic.twitter.com/fLMwiLemN9 — Charly Cardozo (@_charlycardozo) September 30, 2025

En Rosario, sienten que el negocio político no pasa por contarle las costillas al intendente, sino por darle respaldo. Como parte de esa estrategia, el concejal Carlos Cardozo hace las veces de vocero extraoficial de la gestión municipal y en más de una ocasión sale al cruce de la oposición. Cardozo, quien finaliza su mandato en diciembre y probablemente asuma un rol dentro del gabinete de Javkin, arremetió en más de una ocasión contra los sindicatos rosarinos y Ciudad Futura cuando estos sectores mantuvieron enfrentamientos con el intendente.

María Eugenia Schmuck es otra de las figuras de peso de la política rosarina a la que el PRO considera. Con una carrera hacia la intendencia ya lanzada, la tropa macrista considera la capacidad y preparación de la presidenta del Concejo y no descarta acompañarla si la oferta de aspirantes de Unidos se reduce.