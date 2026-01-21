Rolando Figueroa recibió a Diego Santilli: un almuerzo largo con la reforma laboral sobre la mesa

La gira que el ministro del Interior, Diego Santilli , emprendió por distintas provincias en busca de votos para la reforma laboral tuvo una parada en Neuquén , donde fue recibido por el gobernador Rolando Figueroa . Pese a la “buena predisposición”, el enviado de la Casa Rosada se fue de Villa La Angostura sin un apoyo explícito a la propuesta legislativa libertaria.

Tras el extenso encuentro realizado este miércoles en la espléndida residencia El Messidor, a orillas del Lago Nahuel Huapi , Figueroa destacó la oportunidad de fortalecer una agenda de trabajo con el gobierno nacional y señaló que su administración siempre va a estar “a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que perjudique a los neuquinos”.

Por su parte, en el entorno de Santilli valoraron que se trató de “una buena reunión” y aseguraron que los funcionarios quedaron en seguir trabajando. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en encuentros previos con otros gobernadores , el ministro se fue de la Patagonia sin garantizarse -al menos públicamente- los dos votos que La Neuquinidad tiene en el Congreso .

En lo que se lee como un tibio apoyo al proyecto de reforma laboral que se tratará en las sesiones extraordinarias de febrero , luego del encuentro Figueroa sostuvo que su gobierno fue el primero en implementar “cambios importantes en la legislación laboral”, impulsando políticas para fomentar el trabajo neuquino. También destacó que la provincia sancionó por ley convenios colectivos de trabajo modernos por sector, que “de ninguna manera sufrirán modificaciones”.

“Acompañamos cada iniciativa que impulse el desarrollo y planteamos lo que consideramos prioritario, siempre cuidando nuestra neuquinidad y pensando en el futuro”, posteó el mandatario.

PONEMOS SIEMPRE PRIMERO NEUQUÉN Mantuvimos una reunión de trabajo con @diegosantilli para poner sobre la mesa los temas estratégicos de Neuquén y fortalecer una agenda de trabajo con el Gobierno nacional. Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de… pic.twitter.com/3HfSmThnVG

Las palabras del gobernador mantienen la ambigüedad sobre cómo votarán las representantes del oficialismo neuquino en el Congreso: Julieta Carroza en el Senado y Karina Maureira en Diputados, dos votos codiciados por La Libertad Avanza para asegurar la parada legislativa.

Secretismo libertario

En ese marco, Santilli consideró que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”. También reiteró que avanzar en un nuevo marco normativo es "clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

Con todo, no brindó mayores definiciones. “Hablamos de los temas que resolvimos y de los que nos faltan”, le dijo el ministro del Interior a una periodista del diario Río Negro al salir de la reunión. Según este medio, Santilli afirmó que a Figueroa le preocupa una agenda de temas que se lleva a Buenos Aires “para trabajar con Patricia (Bullrich) y el equipo”.

Nacho Torres y Diego Santilli incendios Santilli en su parada previa en la Patagonia, junto a Nacho Torres, gobernador de Chubut.

Deuda y coparticipación, los reclamos de Neuquén

En los días previos, Figueroa soltó algunas pistas sobre los reclamos con los que esperaría al enviado del gobierno nacional, entre ellos una deuda millonaria que la provincia le reclama a la ANSES.

“Lo fundamental es que nos paguen el dinero que nos deben, son más de 200 millones de dólares que vamos a aplicar a la obra pública”, dijo el jueves pasado, cuando adelantó que también habría planteos para “seguir abasteciendo la demanda en cuanto a la construcción de mejor infraestructura”.

Además, reiteró la necesidad de que el Gobierno coparticipe los recursos que obtiene por los impuestos a los combustibles líquidos. “Que diferentes serían los números si a nosotros nos coparticiparan parte de esos impuestos”, deslizó.

La gira de Diego Santilli

Neuquén fue la sexta parada en la gira que el ministro viene haciendo por la provincias en su búsqueda de votos para la reforma laboral. Este lunes visitó al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, luego de ser recibido antes por Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan).

La siguiente escala lo llevará este jueves a Entre Ríos, donde será recibido por el aliado Rogelio Frigerio, mientras que en los próximos días podría concretar el encuentro postergado con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, con quien no pudo reunirse por una cancelación de último minuto el pasado viernes.