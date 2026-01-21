Javier Milei, según pasan los Davos: del pirómano 2025 al desgaste de la novedad y el eclipse Trump

Pese a que había una fuerte expectativa sobre los ejes del discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos , las palabras del Presidente pasaron prácticamente inadvertidas en la Casa Rosada , incluso dentro del ecosistema de militancia libertaria en redes sociales. La falta de entusiasmo oficial, que si se percibió hace tan sólo un año atrás, quizá se deba a dos razones: el libertario usó conceptos repetidos y habló justo después de Donald Trump , quien hegemonizó la agenda pública mundial por sus aspiraciones con Groenlandia.

Hasta un día antes que el jefe de Estado viaje a Suiza , en Balcarce 50 se especulaba con lo que Milei iba a decir en el foro desde el cual se dio a conocer al mundo en 2024 al sentenciar que "Occidente está en peligro". Su perfil disruptivo generó entonces un atractivo global que pasó al estupor del año pasado cuando relacionó a la homosexualidad con la pedofilia, que le valió la primera protesta pública en 2025 contra su gobierno, convocada por el colectivo LGTB+.

En la previa del Davos 2026, se mencionaba en los pasillos de la sede gubernamental que el Presidente estaba preparando desde hace semanas para su alocución un guion de unas 25 páginas, que finalmente fueron apenas siete , en las que no sólo repasaría sus logros de gestión, sino, también, haría menciones a su alineamiento irrestricto a Estados Unidos y a la necesidad de crear un nuevo bloque político regional de derecha.

En términos generales, Milei no tocó estos temas. Por el contrario, el líder de La Libertad Avanza se centró, en buena parte, a repasar el rumbo económico de su gobierno, a cuestionar la intervención del Estado y a sostener que el capitalismo de libre mercado es "justo y eficiente". Lo mismo que en otras oportunidades, pero esta vez con el tono moderado que abrazó a mediados del año pasado, después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Tal vez por eso, muchos de los integrantes de su gabinete que se quedaron en la Argentina no destacaron sus palabras, mientras que otros apenas se limitaron a compartir los videos o links institucionales en sus redes. La sentencia mileísta de que " (Nicolás) Maquiavelo (1469-1527) ha muerto" apenas movió el amperímetro en Twitter. Parafrasear a Frederick Nietzsche con respecto al autor de El Príncipe no rindió.

Como contracara, en enero de 2025, Milei había sido tapa de muchos diarios internacionales al referirse a la homosexualidad, en un más extenso discurso en el que habló del feminismo, la diversidad, la inmigración, el aborto y hasta los medios de comunicación. "En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil", dijo entonces

IMG-20260121-WA0011 Karina Milei, Toto Caputo, Ferderico Sturzenegger y Pablo Quirno escuchan a Javier Milei.

La transmisión oficial duró cerca de media hora y durante ese tiempo, prácticamente, no hubo conversaciones al respecto entre los habituales propagandistas del gobierno. En los pasillos de la Casa Rosada tampoco circularon demasiados comentarios positivos, salvo unas pocas excepciones, que se escucharon en el despacho de la Jefatura de Gabinete, que ocupa Manuel Adorni, y en el Salón Martín Fierro, donde tiene su base de operaciones Santiago Caputo.

"Fue un discurso fuera de serie, con una línea filosófica sobre occidente para el mundo", sostuvieron en la mesa chica del asesor presidencial, que estaba vez no estuvo involucrado en la redacción del discurso. Otros funcionarios dieron a entender que, por sus agendas de trabajo, tampoco habían seguido la transmisión en vivo.

Una salvedad la protagonizó Adorni, aunque de manera pública en sus redes sociales. Con su habitual lenguaje digital, el jefe de Gabinete se aferró a algunos de los pocos pasajes disruptivos que dejó el líder libertario en el foro internacional, como como la mención al filósofo italiano. "Maquiavelo Q.E.P.D", tuiteó el exvocero.

El Presidente empezó su discurso de esta manera. "Buenas tardes a todos. Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto", sostuvo el líder libertario ante empresarios, líderes políticos y referentes económicos de todo el mundo, para cuestionar lo que definió como un "falso dilema" en el diseño de las políticas públicas.

Según Milei, durante años se instaló la idea de que los gobiernos debían elegir entre la "eficiencia política y el respeto de los valores éticos y morales de Occidente, una contraposición que rechazó de plano". La frase fue destacada en cuatro publicaciones distintas por el ministro coordinador.

Donald Trump se quedó con la narrativa del Foro Económico

Si bien Trump es el principal aliado político y económico de Milei, en esta oportunidad la intervención del norteamericano terminó de eclipsar las palabras del primer mandatario argentino. Incluso, el argentino tuvo que esperar casi una hora para poder subir al escenario para dar su discurso, previsto inicialmente para las 11.45 (hora Argentina), porque Trump extendió su exposición y luego se abrió a preguntas de la prensa acreditada en el evento.

Además de eso, el presidente norteamericano se ganó la tapa de todos los medios internacionales al asegurar este miércoles que alcanzó un marco de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para negociar el futuro de Groenlandia y la región ártica. En la antesala del Foro Económico de Davos se preveía que Milei hiciera un guiño político a la intervención militar de Estados Unidos , aunque no sobre Groenlandia sino, más bien, sobre Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2014065302548684906&partner=&hide_thread=false Donald J. Trump Truth Social Post 02:27 PM EST 01.21.26 pic.twitter.com/VQlrlQHF5k — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 21, 2026

El jefe de Estado no lo hizo en términos bélicos, pero sí de modo general. "Más allá de los continuos desastres causados por el socialismo, durante el siglo XX, vemos los daños aberrantes causados, en Venezuela, y no sólo por una caída del 80% de su PBI, sino que mucho peor aún, a la luz del establecimiento de una narcodictadura sangrienta, cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente americano", sostuvo.

Después del discurso, Milei se encargó de compartir en sus redes los mensajes de la militancia libertaria por su discurso. No fueron tantos como los que seguramente hubiera querido.