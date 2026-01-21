Axel Kicillof, bajo presión gremial: marcha y tensión en las bases por el acuerdo paritario en Buenos Aires

Trabajadores del Astillero Río Santiago marcharon esta mañana al edificio de la Gobernación en La Plata exigiendo una reunión con Axel Kicillof que no obtuvieron. La protesta profundiza la presión tras el acuerdo paritario del 4,5% firmado el viernes: incluso sindicatos que lo aceptaron ahora expresan críticas, y dirigentes admiten en privado tensiones internas.

El secretario general de ATE Buenos Aires , Claudio Arévalo, admitió ayer que el acuerdo es "insuficiente" pese a haberlo firmado. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) lo rechazó. SUTEBA Multicolor, corriente opositora dentro del gremio docente mayoritario, lo calificó como "salario de pobreza". Y esta tarde, los judiciales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) definen su posición en una reunión con funcionarios provinciales.

El panorama complejo para este enero es el que proyectaban incluso dentro de la propia gestión. En medio de una situación de estrechez financiera y con una deuda de transferencias nacionales que supera los mil millones de pesos, el gobierno de Kicillof transita este verano en medio de una negociación dura con gremios, que el viernes firmaron un acuerdo para el tramo diciembre-enero cuestionado puertas adentro de los sindicatos.

El aumento pactado empezó a generar malestar en las propias bases de muchos gremios. Y en La Plata empezaron las protestas. Los trabajadores del Astillero Río Santiago se movilizaron este miércoles desde Ensenada hasta la sede del gobierno bonaerense para reclamar un aumento superior al 4,5%. Una delegación de ATE Ensenada fue recibida por funcionarios que rechazaron otorgar mejoras adicionales. La próxima reunión quedó fijada para el 9 de febrero en la mesa técnica salarial, y los trabajadores ratificaron que volverán a movilizarse ese día.

Pero los cuestionamientos vinieron incluso desde gremios cercanos. Claudio Arévalo, el titular de ATE Buenos Aires, defendió el acuerdo pero reconoció sus limitaciones. "No deja de ser insuficiente", admitió el dirigente, uno de los más alineados políticamente con Kicillof. También cuestionó las cifras oficiales: "La inflación es mentirosa. El INDEC lanza un resumen de 2,8%, pero vemos que en los alimentos y otros productos aumentan un 20% o 30%". Arévalo responsabilizó al gobierno nacional por "los 15 billones de pesos que le robó a la Provincia".

Del lado docente, la FEB rechazó la propuesta por considerar que no alcanza para recomponer salarios. Su presidenta, Liliana Olivera, destacó que el monto de bolsillo para un maestro de grado sin antigüedad será de 37.475 pesos. SUTEBA Multicolor fue más duro: este miércoles sacó un comunicado en el que denunció que los haberes para febrero quedan muy por debajo de la línea de pobreza del INDEC.

Acuerdo cuestionado

La mejora salarial acordada roza el 28% interanual con el retroactivo de diciembre incluido, según cálculos aproximados. La cifra queda 3,5 puntos debajo de la inflación de 2025, que fue de 31,5%. Además, en marzo el incremento efectivo se reducirá a poco más del 3% porque se elimina el efecto de los retroactivos, lo que vuelve crucial la negociación prevista para febrero.

El calendario suma más presión. El 5 de febrero está prevista la reapertura de la paritaria general con el compromiso de tomar el 4,5% como piso para nuevas negociaciones. Y el 2 de marzo arranca el ciclo lectivo: Kicillof busca extender su récord de seis años consecutivos sin paros al inicio de clases.