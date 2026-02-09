LA BÚSQUEDA DEL TESORO

Rosario: el gigante Dale Play une fuerzas con Gustavo Scaglione para quedarse con la ex-Rural

La productora de Nicki Nicole y más estrellas presentó la oferta junto a un pool de firmas locales. El plan para tomar uno de los negocios más buscados.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
El Arena Rosario, la obra que promete posicionar a la ciudad en materia de eventos y espectáculos.

El Arena Rosario, la obra que promete posicionar a la ciudad en materia de eventos y espectáculos.

La licitación por la concesión del expredio de la Rural de Rosario tuvo este lunes la apertura de sobres. Con alta expectativa empresaria, finalmente se presentó una única oferta, encabezada por la productora Dale Play, de Federico Lauria, que llegó asociada con un grupo de empresarios locales para quedarse con la explotación del predio por las próximas tres décadas.

Notas Relacionadas
En la ex-Rural de Rosario ya comenzó a montarse la Arena. Se utilizará en los Juegos Suramericanos y luego será explotado por un privado.
LA BÚSQUEDA DEL TESORO

La licitación de la ex-Rural de Rosario activa una disputa entre gigantes del espectáculo y empresas locales

Por 
Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

El proceso, considerado uno de los negocios urbanos más relevantes de los últimos años en Rosario, terminó con una sola oferta en carrera, lo que despeja el mapa competitivo pero abre otra discusión: el grado de concentración de poder económico y cultural detrás de la propuesta.

Dale Play, Gustavo Scaglione y más socios rosarinos

La única oferta presentada tiene el fronting de Dale Play Records, la productora musical de Lauria, uno de los nombres más influyentes del negocio del entretenimiento en la actualidad. La empresa produce y gestiona a algunos de los artistas más convocantes del país, como Bizarrap, Duki, Wos, Airbag, Cazzu y la rosarina Nicki Nicole, lo que le da volumen simbólico y comercial al proyecto.

image
Gustavo Scaglione, titular de Televisi&oacute;n Litoral, adentro del negocio.

Gustavo Scaglione, titular de Televisión Litoral, adentro del negocio.

El armado refleja una lógica de complementación: el músculo del negocio del entretenimiento nacional, la capacidad constructiva local y el conocimiento del mercado gastronómico y de eventos de la ciudad. Ese esquema responde, además, a las exigencias del pliego, que estableció un canon mínimo elevado, inversión inicial importante y obligaciones de mantenimiento urbano que empujaron a los interesados a asociarse.

Los que amagaron y se bajaron en Rosario

La licitación había generado interés de varios pesos pesados del negocio del espectáculo a nivel nacional, pero ninguno terminó presentando oferta. Entre los nombres que orbitaban el proceso estaban Diego Finkelstein, titular de DF Entertainment, y Marcelo Figoli, dueño del Grupo Fénix, ambos con experiencia en arenas, festivales y producción de shows internacionales.

Antes, también había quedado fuera de carrera el histórico productor Daniel Grinbank, quien había sido uno de los primeros en mostrar interés por el predio, pero luego decidió no participar del proceso licitatorio.

La salida de esos actores dejó el camino despejado para la sociedad encabezada por Dale Play, que terminó siendo la única oferta en la apertura de sobres. El dato no es menor: la falta de competencia directa puede simplificar el proceso administrativo, pero también obliga al municipio a revisar con lupa la propuesta técnica y económica para validar que sea conveniente para la ciudad.

Un pliego exigente y un negocio a 30 años

El esquema de concesión que diseñó la Municipalidad de Rosario explica en buena medida el resultado de la licitación. El pliego fija un plazo de 30 años y un canon x mínimo de $50 millones mensuales, con un sistema mixto atado a la actividad real del complejo.

El monto no es fijo: surge de una fórmula que pondera distintas unidades de negocio, como el salón multipropósito, el estadio Arena, el estacionamiento y los servicios complementarios. A eso se suma una garantía de oferta de $180 millones y un esquema de pagos escalonado durante los primeros cinco años, que llega al 100% del canon cuando todas las unidades estén operativas.

El concesionario deberá asumir, además, cargas urbanas significativas. No sólo explotará el área exclusiva del predio, de casi 59 mil metros cuadrados, sino que también deberá hacerse cargo de la remodelación y mantenimiento de unos 28 mil metros cuadrados de espacio público, incluidas veredas perimetrales.

El pliego también fija restricciones patrimoniales y urbanísticas: preservación de edificios históricos, ocupación máxima del 30% del terreno y límites de altura, con excepciones sólo para el estadio Arena y el centro de ferias y convenciones. Además, exige la construcción de un estacionamiento subterráneo con al menos 400 plazas.

Un evento clave en Santa Fe

El cronograma de obras está atado a una condición política clave: los Juegos ODESUR 2026. El concesionario deberá garantizar, como mínimo, una propuesta gastronómica operativa durante el evento y ejecutar las obras sin interferir con su desarrollo. Los plazos máximos de construcción van de los 18 a los 60 meses según cada sector del complejo.

Con ese esquema, la licitación aparece diseñada para consorcios con espalda financiera y experiencia en proyectos complejos. La oferta encabezada por Dale Play y los empresarios rosarinos deberá ahora atravesar el análisis técnico y económico del municipio, que tiene la última palabra sobre una concesión que definirá el futuro de uno de los predios más codiciados de la ciudad.

Temas
Notas Relacionadas
Uno de los renders que el gobierno de Pablo Javkin dio a conocer sobre el proyecto que pretenden en la exRural de Rosario.
EXCLUSIVO

Los detalles del pliego de la ex-Rural de Rosario, la concesión por la que se relamen gigantes del espectáculo

El Municipio abrió la licitación y recibe ofertas hasta febrero. Canon mínimo de $50 millones por mes y concesión a 30 años, entre las exigencias más salientes.
Rosario tendrá su Arena y los empresarios entran en la recta final de la compulsa para concesionarlo por 30 años.
LA BÚSQUEDA DEL TESORO

Quiénes pujan por la ex-Rural de Rosario: Scaglione suma fuerzas, Grinbank se baja y asoman dos pesos pesados

En puntas de pie, los grupos empresarios se arman para la licitación que otorga una concesión a 30 años. Qué dicen Finkelstein y Figoli. El silencio de Lauría.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Demian Reidel, otro íntimo de Javier Milei eyectado por sospechas de corrupción.
OTRA BAJA DESHONROSA

Reidel, el "genio" de Milei: de hombre nuclear y teórico para el Nobel a las sombras de la corrupción

Por  Francisco Aristi
Legislatura bonaerense.
ASUNTOS PENDIENTES

Legislatura bonaerense: la agenda urgente antes del 1-M

Por  Juan Rubinacci
Gordo Dan, cara visible de Las Fuerzas del Cielo.
DISCUSIÓN 2027

Las Fuerzas del Cielo del Gordo Dan van por tres intendencias bonaerenses

Por  Pablo Lapuente
En el PJ bonaerense hubo acuerdo de cúpula, pero pelea en muchos distritos 
PERONISMO EN LLAMAS

PJ bonaerense: de Mar del Plata a Tigre, las peleas más picantes pese a la unidad provincial

Por  José Maldonado