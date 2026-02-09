Guillermo de Rivas: "Vamos a invertir $500 millones en incentivos fiscales que tendrán que volver al comercio"

Guillermo de Rivas anunció un paquete de medidas fiscales en el sur de Córdoba

El intendente de Río Cuarto , Guillermo de Rivas , abrió el año político con un discurso que parece relativizar la narrativa del presidente Javier Milei que cuestiona la política impositiva de los gobernadores y autoridades municipales, en el marco de repliegue del Estado nacional de la prestación de servicios y soporte económico a las provincias.

“Hay que tomar decisiones responsables y establecer tasas retributivas acordes a los servicios que prestamos”, dice el peronista a Letra P el viernes al caer la tarde.

Mientras cuenta que tiene la llave de la Municipalidad en su bolsillo, que muchas veces es el primero en llegar y el último en irse, da cuenta de que gestiona en tiempos de campaña permanente. “Dedico cuatro horas cada sábado en recorrer casi todo Río Cuarto con mi auto”, cuenta a modo de ilustración de que la semana laboral todavía no termina.

Si bien asumió a mediados de 2024, sabe que la única forma de construir el objetivo que fijó Martín Llaryora , la reelección provincial, es aportar con gestión. No la tiene fácil. La capital alterna de Córdoba es un bastión donde tienen buena cabida las ideas libertarias.

Por eso empieza un debate fino que busca redefinir la importancia de los impuestos cuando se cobran y se invierten con criterio social. La pelea será ardua.

Gestión y política en Río Cuarto

-En un clima libertario, ¿la gestión es la única carta que les queda a los intendentes rumbo a 2027?

-El contexto es complejo. La certeza es que se ha desvanecido absolutamente la visión federal del compromiso del Estado nacional con los municipios. Todo aquello que el gobierno nacional abandona lo tenemos que tomar nosotros. Es la realidad con la que gobernamos.

de rivas aperturaa Guillermo de Rivas en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Río Cuarto

-¿Eso redefine el rol del intendente?

-Hoy es tiempo de hacerse cargo. No es tiempo de buscar excusas. La gente no quiere escuchar a quién le corresponde responder: quiere respuestas.

-Río Cuarto combina extrema riqueza y extrema pobreza. ¿Cómo se gobierna esa tensión?

-Tenemos que abarcar por todos lados. Nuestro eje es una ciudad donde la prioridad es humana y centrada en la persona. No se puede gobernar solo para un sector.

La gestión en tiempos de Javier Milei

-¿Hay margen fiscal para gestionar?

-Los recursos para prestar servicios los tenemos que generar nosotros. Hay que tomar decisiones responsables y establecer tasas retributivas acordes a los servicios que prestamos. Si se quiere equilibrio fiscal, hay que decir la verdad.

-¿Cómo se le explica eso a una sociedad que pide menos impuestos?

-No es lo mismo una tasa municipal que un impuesto nacional que a veces no vuelve, como en la carga de combustibles. Nosotros pagamos alumbrado, limpieza, mantenimiento. Es como en un hogar: del 1 al 10 hay que hacerse cargo de pagar. También la sociedad tiene que entender que tenemos que prestar los servicios.

-Mientras la Nación se retira, ¿la provincia ocupa ese vacío?

-El gobierno de Córdoba es un aliado incondicional. En Río Cuarto tenemos la obra pública más importante de su historia gracias al acompañamiento provincial. Si no, sería imposible sostener el desarrollo. El sector privado juega un rol clave también.

El paquete fiscal de Guillermo de Rivas

-Anunció un paquete de incentivos fiscales. ¿Qué busca?

-Corregir una asimetría. La industria tenía promoción, el contribuyente cumplidor también, pero el comercio y los servicios no tenían incentivos. Por eso propusimos cuatro medidas inéditas a nivel municipal.

-El eje es el incentivo fiscal al desarrollo social. ¿Cómo funciona?

-Las empresas que inviertan en infraestructura para la contención social pueden descontarlo de comercio e industria, pero con una condición: que compren en comercios locales. Son 500 millones de pesos para este año.

De Rivas y Llaryora.png Guillermo de Rivas, junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora

-El segundo beneficio apunta a atraer nuevas actividades económicas. ¿En qué consiste?

-Todos los nuevos comercios, actividades o empresas que se instalen en Río Cuarto no van a pagar inmobiliario, agua ni comercio e industria durante dos años. Es una señal clara para que vengan a invertir y generar empleo.

-También incluyeron un esquema para acelerar obras de infraestructura.

-Sí. Las empresas que necesitan infraestructura para poder producir, como cordón cuneta o mejoras en calles de tierra, pueden invertir para acelerar esa obra y luego obtener un certificado fiscal. Es acelerar inversión y desarrollo.

-El cuarto beneficio está ligado a la vivienda única. ¿Qué busca?

-Es un gesto de acompañamiento. Quien construya su vivienda única en Río Cuarto no va a pagar agua ni inmobiliario por dos años, con posibilidad de un año más. No resuelve todo, pero acompaña a quien está haciendo el esfuerzo de su casa propia.

-¿Cuándo ingresa al Concejo?

-El paquete de cuatro ordenanzas lo voy a enviar este mes para que el Concejo Deliberante lo trabaje y haga sus aportes. Es una propuesta inédita a nivel municipal y parte de una mirada de gestión con responsabilidad social.

La carrera 2027 en Córdoba

-Río Cuarto es terreno fértil para las ideas libertarias. ¿Esa definición de "impuesto bueno" entra?

-Más allá de lo que entiendan, lo importante son nuestras convicciones. Estamos en el Estado para gestionar el bien común, no solo para equilibrar cuentas. Sin inclusión y sin infraestructura no hay progreso. El Estado puede desentenderse, pero nosotros no. Nuestra gestión es con alma.

de rivas gutierrez Guillermo de Rivas y Carlos Gutiérrez en la apertura de sesiones de la Legislatura de Córdoba

-En clave electoral, el gobernador ya habló de 2026 como antesala de 2027. ¿Qué papel juegan los intendentes?

-La mejor manera de construir es demostrar gestión. Hay algunos que hacen y otros que solo critican. Son horneros, porque solo trabajan con el pico. Nosotros gestionamos, resolvemos problemas y ponemos el cuerpo.

-¿Le preocupa el factor Milei y una eventual alianza opositora en Córdoba?

-Nosotros demostramos con gestión. Cuando los cordobeses miran para atrás ven una provincia que creció, con infraestructura, salud, educación y un gobernador que se puso al frente de la seguridad. Los cordobeses van a reconocer estas transformaciones.